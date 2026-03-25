OpenClaw на смартфоне. Что такое EllaClaw от TECNO и как он работает

Многие из нас уже устали от новостей про очередной «умный помощник», который на деле умеет только пересказывать погоду и ставить таймер на варку яиц. МЫ даже приводили список нейросетей, которые работаю в России бесплатно и без VPN. Но тут случилось кое-что любопытное. Компания TECNO объявила, что встроит в свои смартфоны OpenClaw — тот самый open-source ИИ-агент, который за пару месяцев набрал больше 200 000 звёзд на GitHub и заставил понервничать половину Кремниевой долины. Результатом интеграции стал EllaClaw — гибрид фирменного помощника Ella и движка OpenClaw. По задумке, он будет не просто отвечать на вопросы, а самостоятельно выполнять задачи на телефоне: разбирать SMS, планировать день, координировать информацию между приложениями. Звучит амбициозно, особенно для бренда, который пока не ассоциируется с передним краем ИИ. Давайте разберёмся, что именно обещают и насколько этому можно верить.

Что такое OpenClaw и зачем он нужен

Если вы пропустили волну хайпа вокруг OpenClaw, вот краткая суть. Это ИИ-агент с открытым исходным кодом, созданный австрийским разработчиком Петером Штайнбергером. В отличие от обычных чат-ботов вроде ChatGPT или Gemini, OpenClaw не просто генерирует текст, а выполняет реальные действия: работает с файлами, отправляет письма, управляет календарём, ищет информацию и даже контролирует API сторонних сервисов.

Управляется всё это через мессенджеры — Telegram, WhatsApp*, Discord и ещё полтора десятка платформ. Вы пишете боту обычным человеческим языком, а он сам разбирается, что и как сделать. При этом OpenClaw работает локально, на вашем устройстве, а не где-то в облаке. На практике это означает, что данные остаются у вас, а не утекают на чужие серверы. По крайней мере, так задумано.

Но есть нюанс. Для полноценной работы OpenClaw нужен отдельный компьютер или сервер, а настройка требует определённой технической подготовки. Скажем так, если вы не знаете, что такое терминал, с OpenClaw вам пока не по пути. Именно эту проблему и пытается решить TECNO.

Как работает EllaClaw на смартфонах TECNO

Идея TECNO, в общем-то, логичная: зачем заставлять пользователя поднимать сервер, если у него в кармане всегда есть смартфон? Компания взяла движок OpenClaw и интегрировала его прямо в оболочку HIOS, в свой ИИ-помощник Ella. Результат назвали EllaClaw.

На практике это означает, что вам не нужно устанавливать ничего отдельно, копаться в конфигах или разбираться с API-ключами. EllaClaw доступен через привычный интерфейс Ella, и взаимодействовать с ним можно голосом или текстом. По заявлению TECNO, агент работает на системном уровне, то есть имеет доступ к приложениям, сообщениям, календарю и файлам напрямую, без костылей.

Первыми навыками на старте станут Smart SMS Summary, который сканирует входящие сообщения, выделяет банковские уведомления и важные дела, а спам отсеивает, и Daily Schedule — агрегатор событий из календаря, заметок, погоды и новостей в один утренний брифинг. Звучит полезно, хотя, конечно, дьявол кроется в реализации.

Какие уровни доступа будут у ИИ-агента на телефоне

Интересно, что TECNO предусмотрела трёхуровневую систему разрешений для EllaClaw. На базовом уровне агент выполняет простые фоновые задачи: создаёт события в календаре, сортирует файлы в загрузках. Примерно то, что уже умеет Gemini в последних версиях Android.

На втором уровне EllaClaw получает доступ к информации из разных системных приложений: SMS, галерея, календарь, заметки. Здесь он может сопоставлять данные между ними и предлагать контекстные подсказки. По описанию это напоминает Magic Cue от Google на Pixel 10 или Now Nudge от Samsung в Galaxy S26, когда телефон сам напоминает вам о важном на основе того, что происходит в ваших приложениях.

Третий уровень — самый глубокий. Здесь OpenClaw изучает привычки пользователя, запоминает предпочтения и со временем начинает предугадывать, что вам нужно. По сути, это персонализация на основе ИИ: агент не просто реагирует на команды, а проактивно берёт на себя часть рутины. TECNO обещает, что для этого уровня потребуется явное согласие пользователя. Хочется верить, что так оно и будет.

Чем EllaClaw отличается от Gemini и Samsung AI

Если присмотреться, то набор возможностей EllaClaw не сильно отличается от того, что предлагают Google и Samsung. Magic Cue на Pixel 10 тоже обещает контекстные подсказки и связку данных между приложениями. Now Nudge на Galaxy S26 работает по похожему принципу. Gemini уже умеет выполнять многоходовые задачи в фоне.

Главное отличие — в архитектуре. OpenClaw — открытая платформа с системой навыков (skills), которые может создать кто угодно. Это значит, что теоретически EllaClaw может обрастать новыми возможностями быстрее, чем закрытые решения Google или Samsung. TECNO обещает открыть возможность добавления пользовательских скиллов, что для энтузиастов может оказаться серьёзным аргументом.

Второй момент — целевая аудитория. TECNO ориентируется на развивающиеся рынки: Индия, Африка, Юго-Восточная Азия. Там функция вроде автоматической сортировки SMS (банковские уведомления, доставка, спам) — не баловство, а реальная экономия времени и нервов. В этом контексте подход TECNO выглядит вполне осмысленно.

Когда выйдет EllaClaw и какие смартфоны поддерживаются

Бета-тестирование EllaClaw стартует в ближайшие месяцы. TECNO говорит, что поддержку получат смартфоны TECNO 2024 и 2025 годов выпуска. Регистрация на бету откроется через официальные каналы компании, конкретных дат пока нет.

Здесь, конечно, возникает вопрос о ресурсах. OpenClaw изначально создавался для работы на полноценных компьютерах, где нет проблем с оперативной памятью и вычислительной мощностью. Смартфон — другая история: тепловыделение, батарея, ограниченная оперативка. TECNO пока не раскрыла, будет ли вся обработка данных идти на устройстве (как в классическом OpenClaw) или часть задач отправится в облако. А это принципиальный вопрос и для производительности, и для приватности.

Стоит ли ждать ИИ-агента от TECNO. Разбираемся

Скажу честно: к анонсу есть и скепсис. TECNO — бренд с неплохими бюджетными смартфонами, но репутация технологического первопроходца пока не его сильная сторона. Есть ощущение, что компания пытается поймать волну хайпа вокруг OpenClaw и получить внимание, которое обычно достаётся Google и Samsung.

С другой стороны, ставка на открытый фреймворк — решение прагматичное. Вместо того чтобы с нуля создавать собственный ИИ-движок, TECNO берёт готовую и популярную платформу и адаптирует её для массового потребителя. Если реализация окажется хотя бы на уровне «работает стабильно и не разряжает телефон за два часа», это уже будет заметный шаг для бюджетного сегмента.

Но пока слишком много вопросов без ответов. Как именно будет распределяться нагрузка между устройством и облаком? Насколько безопасно давать ИИ-агенту доступ ко всем приложениям на телефоне, учитывая, что у OpenClaw уже находили уязвимости к prompt-injection атакам? Насколько полезным это будет для российских пользователей, которым навык сортировки SMS от индийских банков не очень актуален?

Лично я бы не стал бежать менять смартфон ради EllaClaw. Но следить за этой историей определённо стоит. Если TECNO удастся сделать OpenClaw на смартфоне по-настоящему удобным, остальные производители точно обратят на это внимание.

* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской. Деятельность компании запрещена на территории РФ