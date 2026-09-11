Складные смартфоны в 2026 году перестали быть экзотикой: за несколько месяцев вышли сразу четыре флагмана книжного формата, и теперь выбор идёт не между Android и раскладушкой, а между конкретными аппаратами почти одного класса. Мы собрали iPhone Duo, Samsung Galaxy Z Fold8, Xiaomi 18 Fold и Honor Magic V6 и сравнили их по тому, что реально влияет на повседневную жизнь. И при таких ценниках смотреть стоит не только на камеру, но и на главную характеристику, о которой почти не говорят.

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iPhone Duo: первый складной Айфон Apple

Apple наконец выпустила складной Айфон и назвала его Duo. Устройство раскрывается в мини-планшет с внутренним экраном 7.6 дюйма и впервые за годы вернуло сканер Touch ID в кнопку питания. Полный разбор новинки с ценами и датами вышел у коллег с AppleInsider.ru.

Экраны: внешний 5.4 дюйма и внутренний 7.6 дюйма, OLED ProMotion до 120 Гц, пиковая яркость 3000 нит;

Процессор: A20 Pro на 2-нанометровом техпроцессе, тот же, что в iPhone 18 Pro;

Батарея: две ячейки как единое целое, до 24 часов смешанного использования, зарядка до 50% примерно за 20 минут;

Камеры: две по 48 Мп (основная и сверхширокоугольная), подэкранная фронталка, видео 4K120;

Цена в России: старт в США от 1999 долларов, у нас за младшую версию просят около 300 000 рублей.

Это самый дорогой участник подборки и единственный на iOS. Duo берут ради экосистемы Apple и настоящей мультиоконности, но за формат придётся доплатить, а новая Siri русского языка пока не знает.

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Samsung Galaxy Z Fold8: новый широкий формат

Летом Samsung представила сразу три складных смартфона и впервые разделила линейку Fold. Базовый Galaxy Z Fold8 стал короче и шире прежних моделей, его заточили под видео и работу в две колонки. Это единственный из четвёрки, что официально продаётся в России.

Экраны: внешний 5.5 дюйма и внутренний 7.6 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 1–120 Гц, до 3000 нит;

Процессор: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy;

Батарея: 4800 мАч, проводная зарядка 45 Вт и беспроводная на 20 Вт;

Камеры: две по 50 Мп (основная с OIS и сверхширокоугольная), телеобъектива нет;

Цена в России: от 149 999 рублей за версию 12/256 ГБ.

Fold8 выигрывает у остальных официальной гарантией и семью годами обновлений. Главный компромисс ради меньшей цены это отсутствие телеобъектива: он остался только у старшей версии Ultra.

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Xiaomi 18 Fold: 200 Мп и собственный процессор

Xiaomi выпустила 18 Fold в Китае и впервые перешагнула планку в 10 000 юаней. Это широкая «книжка» с почти квадратными экранами 2:1 и первый смартфон компании на собственной платформе XRing O3. Официально в Россию аппарат не приедет, но поддерживает все нужные у нас LTE-диапазоны.

Экраны: внешний 5.38 дюйма и внутренний 7.58 дюйма, 1–120 Гц, пиковая яркость 4000 нит;

Процессор: фирменный Xiaomi XRing O3, дебютант пока без независимых тестов;

Батарея: 6000 мАч, проводная зарядка 67 Вт и беспроводная 50 Вт;

Камеры: 200 Мп основная, 50 Мп сверхширокоугольная и перископ 50 Мп с 3.5-кратным зумом, оптика Leica;

Цена: в Китае от 10 999 юаней (около 142 000 рублей), в России — нет.

По железу и камере это самый заряженный Android среди широких «книжек». Расплата за это серый ввоз, китайская прошивка и вопросы к Google-сервисам, которые стоит уточнять до покупки. В продаже пока нет — ждем с нетерпением!

Honor Magic V6: рекордная батарея в тонком корпусе

Honor Magic V6 вышел ещё весной, но остаётся одним из самых сбалансированных складных смартфонов на рынке. Он уместил огромную батарею в корпус толщиной всего 8.75 мм и получил полноценный перископ. Официально в России не продаётся, зато давно и стабильно доступен на маркетплейсах.

Экраны: внешний 6.52 дюйма и внутренний 7.95 дюйма, LTPO OLED, до 120 Гц, пиковая яркость до 6000 нит;

Процессор: Snapdragon 8 Elite Gen 5;

Батарея: 6660 мАч, сверхбыстрая зарядка 80 Вт плюс беспроводная;

Камеры: тройная система, основная и сверхширокоугольная по 50 Мп плюс перископ 64 Мп с 3-кратным зумом;

Цена в России: от 130 000 рублей за версию 16/512 ГБ.

Magic V6 берут за автономность, тонкий корпус и защиту IP68/IP69. Это удачный вариант, если нужен готовый флагман без ожидания релиза и без переплаты за самую свежую новинку.

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Какой складной смартфон выбрать в 2026 году

Все четыре аппарата играют в одной лиге по размеру и формату, поэтому выбор сводится к трём вещам: экосистема, официальный статус в России и приоритет по камере или батарее. Собрали ключевые параметры в одну таблицу, чтобы решение было наглядным.

Параметр iPhone Duo Galaxy Z Fold8 Xiaomi 18 Fold Honor Magic V6 Внутренний экран 7.6 дюйма 7.6 дюйма 7.58 дюйма 7.95 дюйма Процессор A20 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 Xiaomi XRing O3 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Батарея две ячейки, ~24 ч 4800 мАч 6000 мАч 6660 мАч Главная камера 48 Мп 50 Мп 200 Мп 50 Мп Цена в России около 300 000 ₽ от 149 999 ₽ — от 130 000 ₽

Если важнее всего официальная гарантия и годы обновлений, самый безопасный выбор это Galaxy Z Fold8. За максимум камеры и автономности смотрите на Xiaomi 18 Fold или Honor Magic V6. А iPhone Duo оправдан лишь для тех, кто не готов уходить из экосистемы Apple и согласен на самый высокий ценник среди складных. В общем, кругом компромиссы, но объективно — самым адекватным выбором видится складной Samsung.