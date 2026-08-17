В сеть утекли первые скриншоты будущей оболочки Samsung, и они намекают на смену стиля. One UI 9.5 переходит на «стеклянный» дизайн с блестящими краями, размытием и ощущением глубины интерфейса. Это ранняя утечка тестовой сборки, поэтому финальная версия может выглядеть иначе, а ждать её придётся долго. Впрочем, чуть ранее мы уже опубликовали первый подробный слив One UI 9.5.

«Стеклянный» дизайн из утечки

Скриншоты выложил инсайдер Фахад Али, а первым их разобрал портал SamMobile. По утечке видно, что Samsung делает ставку на визуальную глубину и отделение интерфейса от фона. На слитых скриншотах One UI 9.5 заметен деликатный стеклянный стиль у части элементов, включая плавающую панель вкладок, а кнопки в шапке и виджеты получили более блестящие границы и тени, добавляющие глубины интерфейсу.

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Проще говоря, элементы оболочки будут казаться приподнятыми над фоном, с лёгким свечением по краям и размытием того, что находится под ними. Утечка указывает, что Samsung экспериментирует со стеклянным интерфейсом в части One UI 9.5: виджеты вроде Now Brief и плавающие элементы получают более блестящие края, а некоторые фирменные приложения приобретают более стеклянный вид.

Важно понимать: это не революция, а знакомый тренд. One UI 8.5 уже использовала элементы матового стекла, и следующая версия скорее расширяет их, чем вводит полностью новый стеклянный стиль. По сути, Samsung движется в ту же сторону, что и Apple со своим Liquid Glass, но, по оценке обозревателей, без слепого копирования.

Изменения в приложениях: поиск в «Телефоне» и защита паролем

Помимо визуала, утечка намекает на пару практичных мелочей. Первая касается набора номера. Иконка поиска в приложении «Телефон» может переехать из верхнего правого угла на нижнюю плавающую панель вкладок. Сейчас она стоит наверху, между кнопкой нового контакта и меню из трёх точек — перенос вниз делает поиск удобнее для больших экранов, до которого проще дотянуться пальцем.

Вторая деталь — защита отдельных приложений. По слухам, One UI 9.5 добавит функцию App Lock, знакомую пользователям других Android-смартфонов: она позволит закрывать запуск выбранных приложений паролем или отпечатком пальца. Функция полезная, но пока это только утечка, а не подтверждённая возможность.

Когда выйдет One UI 9.5 и стоит ли её ждать

Здесь главное разочарование: обновление появится нескоро. Отчёты предполагают, что One UI 9.5 может выйти не раньше апреля или мая 2027 года, и есть вероятность, что публичную бета-программу в этом году Samsung не запустит. Поэтому пока тот самый эффект Liquid Glass можно добавить исключительно при помощи специальных тем вроде той, про которую мы рассказывали в прошлом году.

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Причина простая: оболочка привязана к новым флагманам. После паузы в визуальных изменениях в One UI 9.0 Samsung, судя по утечкам, готовит свежий дизайн в One UI 9.5, и эта версия может дебютировать с серией Galaxy S27 в начале 2027 года, а затем дойти до других поддерживаемых устройств в первой половине года.