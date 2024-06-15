Новая функция Android 15 позволит лучше бороться с зависающими приложениями

Остановка приложений на смартфоне — привычное действие для многих пользователей. Однако, не всегда это удобно и не всегда приложение останавливается полностью. Как же сделать так, чтобы выбитое из памяти приложение стало действительно неактивным? На самом деле, сейчас это довольно сложно, но в ближайшее время ситуация может измениться с выходом новой версии операционной системы Android 15.

Что делать, если приложение зависло

Когда приложение начинает некорректно работать, последним средством является принудительная остановка через экран управления приложением. Хотя это завершает работу приложения и его фоновую деятельность, в настоящее время оно не отключает виджеты главного экрана, связанные с этим приложением. Однако, согласно информации от Android Police, в Android 15 планируется изменение этого поведения.

Google обновила раздел изменений поведения на своем веб-сайте для разработчиков Android 15, указав, что при принудительной остановке приложения все его виджеты будут временно отключаться, поскольку операционная система завершает работу или отменяет ожидающие намерения приложения. Виджеты также будут выделены серым цветом на главном экране и не перезапустятся, пока пользователь не запустит приложение снова вручную, прямо или косвенно.

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Мешают ли виджеты работе смартфона

Это мера здравого смысла, поскольку виджет может быть единственной причиной неправильного поведения приложения или, по крайней мере, его элемента. Если он сразу же запустится снова после попытки его остановки, это может вернуть пользователя на исходную точку. Google просит разработчиков протестировать эту новую функциональность в текущей бета-версии Android 15.

Возможно, многие пользователи не сталкивались с этой проблемой, поскольку не все приложения имеют виджеты на главном экране. Для тех приложений, которые это делают, «не-разработчики», как и большинство из нас, не увидят последствий этого изменения до тех пор, пока не получат обновление Android 15, которое ожидается не раньше осени 2024 года.

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Как оптимизировать приложения на смартфоне

Стоит отметить, что остановка приложений — не единственный способ управления их работой на смартфоне. Современные операционные системы предоставляют различные инструменты для контроля за потреблением ресурсов и оптимизации производительности устройства. Например, можно ограничить работу приложений в фоновом режиме, настроить режим энергосбережения или использовать специальные приложения для мониторинга и очистки памяти.

Кроме того, разработчики приложений также стараются оптимизировать свои продукты, чтобы они эффективно использовали ресурсы смартфона и не создавали проблем для пользователей. Регулярные обновления приложений часто содержат исправления ошибок и улучшения производительности.

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В целом, управление приложениями на смартфоне — важный аспект использования устройства, который влияет на его быстродействие, стабильность работы и время автономной работы. Изменения, планируемые в Android 15, должны сделать этот процесс более удобным и эффективным для пользователей. Осталось только дождаться выхода новой версии операционной системы, чтобы оценить все нововведения на практике.

Когда выйдет Android 15

Точная дата выхода Android 15 пока неизвестна, но основываясь на предыдущих релизах, можно предположить, что это произойдет в сентябре 2024 года. Она обещает принести множество улучшений и новых функций. Ожидается, что будут усовершенствованы производительность, безопасность и конфиденциальность системы. Вероятно, будет доработан интерфейс, возможности персонализации и интеграция с другими сервисами Google.

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Разработчики уже могут получить ранний доступ к предварительным версиям Android 15 для тестирования и адаптации своих приложений. А рядовым пользователям придется подождать официального релиза осенью 2024 года, который постепенно станет доступен на устройствах разных производителей после прохождения их собственных процедур тестирования и настройки. Владельцам некоторых моделей придется ждать обновления до 2025 года.