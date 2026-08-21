realme 16 Pro+ вышел в январе 2026 года, и я его тогда заметил, но взял только сейчас — дождался, пока цена на AliExpress стала комфортной. Для сравнения: мой основной смартфон vivo X300, которым я пользуюсь более полугода, с похожими камерными амбициями стоит 60 тысяч. realme 16 Pro+ — 30 тысяч. Рассказываю, что внутри и почему считаю его лучшим камерофоном в своей цене.

Топовый камерофон на Android за свои деньги. Фото.

Топовый камерофон на Android за свои деньги

Цена и где купить

На AliExpress realme 16 Pro+ в версии 12/256 ГБ стоит от 30 тысяч рублей. Это одна из лучших цен на камерофон с перископным телевиком на российском рынке прямо сейчас.

Купить realme 16 Pro+

Для понимания масштаба: обычно смартфоны с похожим набором камер стоят от 60 тысяч. realme 16 Pro+ предлагает сопоставимую камерную систему почти вдвое дешевле. По остальным характеристикам — Snapdragon 7 Gen 4, AMOLED 1.5K 144 Гц с яркостью 6500 нит, батарея 7000 мАч Si-C с зарядкой 80 Вт, IP69K, фронталка 50 МП. Смартфон честный для своей цены, без очевидных провалов, и он отлично вписывается в рейтинг лучших недорогих камерофонов 2026 года.

Три камеры, среди которых перископный телевик

Вот ради чего берут realme 16 Pro+ и ради чего взял его я.

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Система камер:

  • основная 200 МП — сенсор Samsung HP5, 1/1.56 дюйма, f/1.8, OIS, зум без потерь до 2x;
  • перископный телевик 50 МП — сенсор Samsung JN5, 3.5x оптический зум, OIS, до 120x Super Zoom;
  • ультраширик 8 МП;
  • фронтальная 50 МП.

200 МП на основной камере — это не маркетинг ради маркетинга. Samsung HP5 — один из лучших сенсоров среднего класса: крупнее, чем у большинства конкурентов в этой цене, собирает много света. Дневные снимки детальные и с приятной цветопередачей. Ночью — заметно лучше, чем у большинства смартфонов за эти деньги.

Фото на основную камеру ночью. Изображение: gsmarena.com. Фото.

Фото на основную камеру ночью. Изображение: gsmarena.com

Перископный телевик 3.5x с OIS — здесь realme 16 Pro+ реально выигрывает у конкурентов в своей цене. Без потери качества зум работает до 7x, общая кратность достигает 120x.

10-кратный зум на телевик realme 16 Pro+. Изображение: gsmarena.com. Фото.

10-кратный зум на телевик realme 16 Pro+. Изображение: gsmarena.com

Портреты на телевик выходят без геометрических искажений, которые неизбежны при съёмке широкоугольной линзой вблизи. Именно поэтому лучшие камерофоны мира снимают портреты на телевик, а не на основную камеру. Обсудить смартфон можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

LumaColor — система обработки, которую видно на снимках

realme разработала систему обработки изображений LumaColor Image совместно с лабораторией TÜV Rheinland. Это не просто фильтр, а калиброванные настройки цветопередачи, которые дают более естественные оттенки кожи и точную передачу цветов в сложных условиях освещения.

Камера смартфона довольно точно передаёт тон кожи на портретах. Изображение: gsmarena.com. Фото.

Камера смартфона довольно точно передаёт тон кожи на портретах. Изображение: gsmarena.com

На практике это ощущается в портретах: кожа выглядит живой, а не пластиковой, как бывает при агрессивной обработке. Доступны 21 эксклюзивный тон и 5 портретных стилей — Lively, Vintage, Fresh, Neon и Vivid. Для тех, кому важен контроль над изображением, есть режим HyperRAW — снимаете в сыром формате и обрабатываете самостоятельно.

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Видео — 4K HDR при 60 fps одновременно на двух фокусных расстояниях 1x и 3.5x. Это редкая функция даже среди флагманов. Плюс алгоритм Anti-Distortion, который убирает геометрические искажения по краям кадра при съёмке широким углом.

Минусы, которые нельзя не назвать

Честный обзор без минусов не работает. У realme 16 Pro+ их несколько:

  • UFS 3.1 вместо UFS 4.1 — накопитель чуть медленнее, чем у POCO X8 Pro в той же цене;
  • ультраширик 8 МП — базовый, детализация скромная;
  • нет eSIM — для путешественников неудобно;
  • изогнутый экран — не всем нравится, случайные нажатия по краям бывают;
  • зарядка 80 Вт — для батареи 7000 мАч хотелось бы быстрее.

Кому подойдёт realme 16 Pro+

Берите, если камера стоит на первом месте и бюджет около 30 тысяч рублей. Перископный телевик с OIS, 200 МП основная на сенсоре Samsung, система LumaColor с калиброванной цветопередачей — в этой ценовой категории такого набора нет ни у кого.

Купить realme 16 Pro+

Не берите, если:

  • важна производительность в играх — Snapdragon 8 Elite Gen 5 в POCO F8 Ultra за 50 тысяч мощнее;
  • снимаете в основном широким углом — ультраширик здесь базовый.

Если хотите лучший камерофон за 30 тысяч рублей — realme 16 Pro+ станет идеальным вариантом. Актуальные новости о смартфонах realme публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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