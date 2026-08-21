realme 16 Pro+ вышел в январе 2026 года, и я его тогда заметил, но взял только сейчас — дождался, пока цена на AliExpress стала комфортной. Для сравнения: мой основной смартфон vivo X300, которым я пользуюсь более полугода, с похожими камерными амбициями стоит 60 тысяч. realme 16 Pro+ — 30 тысяч. Рассказываю, что внутри и почему считаю его лучшим камерофоном в своей цене.

Цена и где купить

На AliExpress realme 16 Pro+ в версии 12/256 ГБ стоит от 30 тысяч рублей. Это одна из лучших цен на камерофон с перископным телевиком на российском рынке прямо сейчас.

Купить realme 16 Pro+

Для понимания масштаба: обычно смартфоны с похожим набором камер стоят от 60 тысяч. realme 16 Pro+ предлагает сопоставимую камерную систему почти вдвое дешевле. По остальным характеристикам — Snapdragon 7 Gen 4, AMOLED 1.5K 144 Гц с яркостью 6500 нит, батарея 7000 мАч Si-C с зарядкой 80 Вт, IP69K, фронталка 50 МП. Смартфон честный для своей цены, без очевидных провалов, и он отлично вписывается в рейтинг лучших недорогих камерофонов 2026 года.

Три камеры, среди которых перископный телевик

Вот ради чего берут realme 16 Pro+ и ради чего взял его я.

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Система камер:

основная 200 МП — сенсор Samsung HP5, 1/1.56 дюйма, f/1.8, OIS, зум без потерь до 2x;

— сенсор Samsung HP5, 1/1.56 дюйма, f/1.8, OIS, зум без потерь до 2x; перископный телевик 50 МП — сенсор Samsung JN5, 3.5x оптический зум, OIS, до 120x Super Zoom;

— сенсор Samsung JN5, 3.5x оптический зум, OIS, до 120x Super Zoom; ультраширик 8 МП;

фронтальная 50 МП.

200 МП на основной камере — это не маркетинг ради маркетинга. Samsung HP5 — один из лучших сенсоров среднего класса: крупнее, чем у большинства конкурентов в этой цене, собирает много света. Дневные снимки детальные и с приятной цветопередачей. Ночью — заметно лучше, чем у большинства смартфонов за эти деньги.

Перископный телевик 3.5x с OIS — здесь realme 16 Pro+ реально выигрывает у конкурентов в своей цене. Без потери качества зум работает до 7x, общая кратность достигает 120x.

Портреты на телевик выходят без геометрических искажений, которые неизбежны при съёмке широкоугольной линзой вблизи. Именно поэтому лучшие камерофоны мира снимают портреты на телевик, а не на основную камеру. Обсудить смартфон можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

LumaColor — система обработки, которую видно на снимках

realme разработала систему обработки изображений LumaColor Image совместно с лабораторией TÜV Rheinland. Это не просто фильтр, а калиброванные настройки цветопередачи, которые дают более естественные оттенки кожи и точную передачу цветов в сложных условиях освещения.

На практике это ощущается в портретах: кожа выглядит живой, а не пластиковой, как бывает при агрессивной обработке. Доступны 21 эксклюзивный тон и 5 портретных стилей — Lively, Vintage, Fresh, Neon и Vivid. Для тех, кому важен контроль над изображением, есть режим HyperRAW — снимаете в сыром формате и обрабатываете самостоятельно.

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Видео — 4K HDR при 60 fps одновременно на двух фокусных расстояниях 1x и 3.5x. Это редкая функция даже среди флагманов. Плюс алгоритм Anti-Distortion, который убирает геометрические искажения по краям кадра при съёмке широким углом.

Минусы, которые нельзя не назвать

Честный обзор без минусов не работает. У realme 16 Pro+ их несколько:

UFS 3.1 вместо UFS 4.1 — накопитель чуть медленнее, чем у POCO X8 Pro в той же цене;

вместо UFS 4.1 — накопитель чуть медленнее, чем у POCO X8 Pro в той же цене; ультраширик 8 МП — базовый, детализация скромная;

— базовый, детализация скромная; нет eSIM — для путешественников неудобно;

— для путешественников неудобно; изогнутый экран — не всем нравится, случайные нажатия по краям бывают;

— не всем нравится, случайные нажатия по краям бывают; зарядка 80 Вт — для батареи 7000 мАч хотелось бы быстрее.

Кому подойдёт realme 16 Pro+

Берите, если камера стоит на первом месте и бюджет около 30 тысяч рублей. Перископный телевик с OIS, 200 МП основная на сенсоре Samsung, система LumaColor с калиброванной цветопередачей — в этой ценовой категории такого набора нет ни у кого.

Купить realme 16 Pro+

Не берите, если:

важна производительность в играх — Snapdragon 8 Elite Gen 5 в POCO F8 Ultra за 50 тысяч мощнее;

снимаете в основном широким углом — ультраширик здесь базовый.

Если хотите лучший камерофон за 30 тысяч рублей — realme 16 Pro+ станет идеальным вариантом. Актуальные новости о смартфонах realme публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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