Купить смартфон ребёнку решаются не все, а те, которые всё-таки идут на этот шаг, создают детский аккаунт Google по нашей инструкции. А всё потому, что именно через него работает родительский контроль Android. В свежей версии операционной системы, вышедшей на днях, Google встроил инструменты управления экранным временем прямо в настройки системы, так что для базовых ограничений больше не нужно отдельное приложение. Разбираем, что именно можно настроить и стоит ли это использовать.

Что изменилось в родительском контроле Android 17

Раньше встроенный родительский контроль был привязан к смартфонам Pixel. Google расширяет его на все устройства, которые обновятся до Android 17. По сути, функция, которую год назад показали только на Pixel, теперь становится частью системы для всех.

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Смысл простой: управление экранным временем ребёнка и поиск баланса между онлайном и офлайном теперь встроены в саму операционную систему. Это раздел в настройках, который работает поверх привычных инструментов Google.

Где искать настройки родительского контроля Android

Родительский контроль находится прямо в настройках Android и объединяет в одном месте встроенные инструменты устройства и Google Family Link. То есть больше не нужно прыгать между разными разделами: всё собрано в единой точке входа.

Важный момент для родителей: эти настройки на устройстве защищены простым PIN-кодом. Это значит, что ребёнок не сможет по-быстрому отключить ограничения, если не знает код. Насколько надёжна такая защита на практике, источник не уточняет, но сам факт наличия PIN-кода — базовая гарантия от лёгкого обхода.

Функции родительского контроля в Android 17

Набор инструментов покрывает основные сценарии, которые обычно и нужны родителям. Прямо в настройках устройства можно:

задать, сколько экранного времени в день ребёнок может проводить на устройстве, чтобы формировать здоровые привычки;

создавать расписания «тихого времени», чтобы устройство автоматически блокировалось на ночь и не мешало сну;

настроить фильтры в Google Play по возрастному рейтингу, ограничив, какой контент можно скачивать;

ограничить время в конкретных приложениях или полностью заблокировать их.

Ничего революционного тут нет, и похожие функции давно есть у сторонних решений и у Family Link. Но встроенность прямо в систему убирает лишний шаг: не нужно ставить отдельные программы и разбираться в чужих интерфейсах.

Кому стоит включить новый родительский контроль

Встроенный контроль не заменяет Family Link, а дополняет его. Из родительского контроля можно быстро перейти к настройке Google Family Link в приложении на телефоне родителя. Вся разница: встроенные инструменты работают на самом устройстве ребёнка, а Family Link даёт управление удалённо.

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Если у вас ребёнок пользуется Android-смартфоном или планшетом, обновление до Android 17 даёт удобный встроенный способ ограничить экранное время без сторонних программ. Главная ценность — не новые функции, а то, что всё собрано в одном месте в настройках и защищено PIN-кодом. Для более глубокого контроля вроде геолокации и одобрения покупок по-прежнему нужен Family Link, а конкретная доступность функций в России зависит от вашего устройства и настроенных сервисов Google.