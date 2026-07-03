В конце прошлого года вышла оболочка realme UI 7.0 для одноимённых смартфонов, и мы подробно рассказали о её возможностях, как сейчас индийское издание Smartprix со ссылкой на источник в отрасли сообщает, что realme UI собираются закрыть в ближайшие месяцы. То же самое касается OxygenOS для смартфонов OnePlus. Устройства обоих брендов полностью интегрируют OPPO, а все существующие модели переведут на оболочку ColorOS. Это пока неофициальная утечка, но она укладывается в цепочку событий последних месяцев.

Почему больше не будет обновлений realme UI и Oxygen OS

Smartprix публикует информацию от источника в индустрии и отдельно ссылается на инсайдера из OPPO. По их словам, речь идёт об «агрессивной реструктуризации»: бренды OnePlus и realme перестанут существовать как самостоятельные и будут поглощены OPPO, а их оболочки заменит ColorOS. Важно понимать: это слух, а не официальное заявление. Ни OnePlus, ни OPPO, ни realme публично ничего подобного не подтверждали. Пока это одна публикация со ссылкой на анонимные источники.

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Формально OxygenOS давно перестала быть отдельной системой. Ещё со времён Nord 2 оболочка OnePlus по сути стала надстройкой поверх ColorOS. Компании объединили ресурсы с OPPO, и внешне это даже пошло на пользу: интерфейс стал стабильнее и получил больше функций.

Что происходит с realme и OnePlus

Новость появилась не на пустом месте. За последние месяцы вокруг OnePlus накопилось несколько тревожных сигналов:

сообщения о возможном закрытии офисов OnePlus на глобальных рынках;

слияние realme с OnePlus, о котором писали в апреле;

продвижение товаров OPPO прямо в фирменных магазинах OnePlus;

статус «нет в наличии» на официальном сайте OnePlus в Великобритании по всем смартфонам.

По отдельности каждый пункт можно объяснить, но вместе они складываются в узнаваемую картину сворачивания бренда.

Что будет со смартфонами realme и OnePlus

Главный практический вопрос — что будет с обновлениями? И здесь честнее всего признать: ясности пока нет. В утечке прямо сказано, что непонятно, как компания собирается переводить смартфоны на ColorOS и как будет информировать владельцев.

Если слухи подтвердятся, для пользователя это может означать смену привычного интерфейса на ColorOS. Технически системы близки, поэтому революции в повседневных сценариях ждать не стоит. Но сроки поддержки и порядок миграции остаются открытыми — а это важнее косметики.

Стоит ли сейчас покупать смартфоны OnePlus и realme

Пока это только утечка, паниковать и срочно менять телефон причин нет. Но если вы планируете покупку нового смартфона OnePlus или realme, стоит заложить риск неопределённости с обновлениями и не рассчитывать на многолетнюю поддержку как на гарантию, если вы, например, покупаете OnePlus 15 по скидке на AliExpress.

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Тем, кто ценит именно «чистый» дух ранних OnePlus, новость неприятна, но по факту той системы уже нет несколько лет. Для остальных смена вывески с OxygenOS на ColorOS вряд ли перевернёт повседневный опыт.Но пока разумнее всего просто следить за ситуацией и не принимать резких решений на основе одной публикации.