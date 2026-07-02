Несмотря на то, что OnePlus 15 стал культовым флагманом 2026 года, сама компания переживает тяжелые времена. На официальном европейском сайте OnePlus появился баннер, который прямо предлагает фанатам бренда переходить на продукцию OPPO. Это ещё один тревожный сигнал о том, что OnePlus закрывается как самостоятельный бренд. Разбираемся, что реально произошло и стоит ли владельцам устройств бренда что-то предпринимать.

Что происходит с OnePlus в 2026 году

На европейском сайте OnePlus разместили крупный баннер с лозунгом «Новые технологии, те же ощущения», который призывает открыть для себя коллекцию продуктов OPPO. При клике пользователь попадает на страницу, где OnePlus объясняет: если вы ждёте от новых устройств привычной скорости и надёжности OnePlus, то у OPPO уже есть подходящие модели. То есть компания предлагает не купить условный OnePlus 15, который сейчас продаётся на AliExpress со скидкой, а фактически перейти на продукцию другого бренда.

Купить OnePlus 15

Ниже на странице расположена галерея смартфонов и других устройств OPPO. Нажав на любой из них, поклонник OnePlus попадает прямо в официальный онлайн-магазин OPPO. Только вдумайтесь: вместо анонса будущих моделей OnePlus сайт делает упор на том, что техника OPPO построена на уже знакомом железе и ПО.

OnePlus закрывается или нет — честный ответ

Сам по себе один баннер — ещё не приговор. Но он ложится в цепочку тревожных признаков: ранее сообщалось, что OPPO пересматривает стратегию OnePlus в Европе и сокращает сотрудников. На этом фоне подсказка «купите вместо OnePlus смартфон OPPO» читается уже не как маркетинговая акция, а как мягкий перевод аудитории на другой бренд.

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Важно честно обозначить границу: официального заявления о закрытии OnePlus нет. Всё, что есть сейчас, — это косвенные сигналы и оценки журналистов. Так что говорить о полном исчезновении бренда пока рано, хотя поводов для беспокойства у фанатов действительно прибавилось.

Где уже не продаются смартфоны OnePlus

В США сценарий другой, потому что смартфоны OPPO там официально не продаются. Поэтому на полках, где раньше стояли устройства OnePlus, теперь выставлены смартфоны Nothing — бренда, который основал сооснователь OnePlus Карл Пей.

Это дополнительно подчёркивает, что для разных регионов у компании разные планы. Единой глобальной судьбы у бренда OnePlus, похоже, уже нет: в Европе покупателей ведут к OPPO, в США витрины отдают под Nothing.

Что будет со смартфонами OnePlus в 2026 году

Если у вас уже есть смартфон OnePlus, паниковать и срочно менять устройство причин нет. Телефон продолжит работать, и о прекращении поддержки речи в источнике не идёт. Но при выборе следующего устройства стоит учитывать несколько моментов:

будущее глобальных релизов OnePlus под вопросом — не исключено, что новые флагманы станут редкостью за пределами Китая;

если вам нравится именно фирменная оболочка и подход OnePlus, ближайшая замена — как раз устройства OPPO на схожем железе и ПО;

покупая новый смартфон бренда сейчас, разумно заранее уточнять сроки обновлений и гарантийную поддержку в вашем регионе.

Ситуация с возможным уходом бренда напрямую влияет на длительность поддержки и доступность аксессуаров, поэтому за новостями стоит последить, прежде чем вкладываться в новую модель.

Выйдет ли глобальная версия OnePlus 16

На фоне всех этих сигналов OnePlus 16 рискует стать эксклюзивом для Китая. Это пока предположение, а не официальная информация, но логика происходящего подталкивает именно к такому выводу.

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Для покупателя вывод простой: если вы присматривались к следующему флагману OnePlus с расчётом на официальные продажи и поддержку в своём регионе, держите этот риск в голове. Возможно, разумнее дождаться внятного заявления компании, а не оформлять предзаказ вслепую.