С выходом Android 14 все смартфоны могут начать работать дольше

Если у вас есть старое устройство на Android, которым вы не пользовались много лет, попробуйте достать его и проверить, можно ли им полноценно пользоваться. Я говорю даже не о возможности ходить с ним целый день без подзарядки и не о том, чтобы запускать на нем ”Геншин” или ”Колду» на максималках. Тут речь совсем о другом. На очень старых моделях часто нельзя даже открывать привычные страницы браузера, которые раньше открывались легко и просто. На это есть вполне определенные причины, и именно они часто делают еще более-менее актуальные смартфоны непригодными для использования. Скоро многое может измениться.

Новая функция Android 14

Сообщается, что технический гигант Google работает над новой функцией для Android 14, которая позволит устройствам Android оставаться подключенными к Интернету даже после того, как они станут очень старыми.

Согласно SamMobile, это позволит устройствам обновлять свои корневые сертификаты или цифровой сертификат, принадлежащий органу, выдавшему его, на лету. Это будет отличаться то того, что мы видим сейчас или с чем сталкивались в предыдущие годы. На данный момент корневые сертификаты на устройствах Android можно обновлять только с помощью системных обновлений. То есть гарантированно актуальными они были только у тех, кто имел возможность устанавливать обновления на свой относительно новый телефон.

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Почему так важно легкое обновление сертификатов

Благодаря новой функции пользователи смогут обновлять корневые сертификаты на своих устройствах через сервисы Google Play. Это существенно продлит время, в течение которого телефоны будут считаться актуальными.

Согласно отчету, эта функция гарантирует, что устройство Android сможет оставаться подключенным к Интернету, даже если оно устареет и больше не будет получать системные обновления от производителя устройства. И пусть на данный момент наблюдается тенденция к увеличению времени поддержки, но еще не все производители включились в эту ”гонку”. Особенно актуально это в отношении относительно недорогих устройств.

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Почему на телефоне не открываются сайты

Когда пользователь посещает веб-сайт с помощью устройства Android, веб-страница устанавливает безопасное соединение с его устройством с помощью корневых сертификатов. Они имеют срок действия, и когда этот срок подходит к концу, веб-сайт не может установить безопасное соединение со смартфоном или планшетом Android. В конечном итоге это приводит к тому, что веб-сайт не откроется на их устройстве.

Как можно обновить сертификаты на Андройд

На устройствах Android корневые сертификаты можно обновить только с помощью системных обновлений от производителя устройства. В результате по мере старения устройства оно может больше не получать системные обновления. В этом случае срок действия корневого сертификата на этом устройстве может истечь, что не позволит ему загружать веб-сайты, говорится в отчете.

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Google, вероятно, начнет развертывание бета-версии Android 14 для своих устройств Pixel в апреле 2023 года, поскольку в следующем месяце начнется работа с бета-версией квартального выпуска платформы (QPR1) для Android 13. Google изначально заявляла, что бета-версии Android 13 QPR будут работать до июня 2023 года.

Как долго можно пользоваться телефоном

Раньше смартфоны развивались очень быстро, и через 5-6 лет устройством просто невозможно было пользоваться. Тогда пользователи просто не доходили до устаревания сертификатов. Именно поэтому я и начал статью с предложения достать свой старый смартфон.

Тут все, что мы знаем об Android 14. Информации уже много.

Сейчас времена изменились, и даже флагманские модели стали развиваться намного медленнее, чем раньше. Проще говоря, если 5-7 лет назад разница между новым и двухлетним телефоном была огромной, то сейчас она стала существенно меньше. Это касается буквально всего — камеры, производительности и даже внешнего вида. Только аккумулятор устаревает с той же скоростью, но его можно относительно легко заменить.

Подливают масла в огонь и производители, которые начали обновлять телефоны по 4 года. Конечно, так делают единицы среди всех производителей, но скоро подтянутся и остальные. Все это приводит к тому, что телефонами мы будет пользоваться все дольше, а менять их реже. Вот тут и важно обеспечить возможность нормальной работы даже за пределами поддержки производителя. Хотя мало кто об этом задумывается.