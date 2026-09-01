Оболочка One UI напичкана функциями, которых нет на других Android-смартфонах. О таких возможностях ещё несколько лет назад рассказывал наш журналист Герман Вологжанин. Часть из них действительно полезна, но больше функций не значит удобнее: некоторые мешают, съедают заряд или решают одну проблему, создавая другую. Я отключил четыре настройки — и телефон стал приятнее в повседневном использовании, при этом я ничего важного не потерял.

Edge-панели: постоянно вылезали случайно

Боковые панели Samsung показывает на своих смартфонах уже больше десяти лет — со времён Galaxy Note Edge 2014 года. Смахиваете от края экрана внутрь — и получаете панель с любимыми приложениями и парой функций Galaxy AI. Многим эта штука реально нравится, и для меня в некоторых сценариях она тоже была полезна. Но в итоге я так и не приучил себя ею пользоваться и отключил:

Зашёл в «Настройки», а затем — «Дисплей». Выбрал «Edge-панели». Выключил тумблер.

Я честно пробовал, но рука всё равно тянулась открывать приложения привычным способом. Хуже того, я постоянно случайно вытягивал панель, потому что её «язычок» стоит ровно там, где я обычно смахиваю. Разницы между тем, чтобы поднять шторку приложений и вытащить Edge-панель, я особо не вижу — а в списке приложений мне видно куда больше значков.

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RAM Plus: зачем упираться в медленную память

RAM Plus отдаёт часть внутренней памяти под роль оперативной — примерно как файл подкачки в Windows. Но по факту это даже не позволяет держать больше приложений, в чём убедился мой коллега Герман Вологжанин. Более того, с этой функцией встроенное хранилище быстрее изнашивается. Отключается так:

Открываем приложение «Настройки». Заходим в «Обслуживание устройства», а затем — «Память». Отключаем «RAM Plus».

По-хорошему, телефон должен обращаться к такой «виртуальной» памяти только в крайнем случае, а у меня он почти никогда до этого не доходит. Смартфон у меня в основном для YouTube, ленты соцсетей и переписки, так что имеющейся оперативки хватает с запасом.

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Клавиатура Samsung: я слишком привык к Gboard

Тут дело не в претензиях к клавиатуре Samsung, которая богата интересными функциями. Я пользуюсь клавиатурой Google ещё со своего первого Android-смартфона — тогда она даже называлась иначе, чем Gboard сейчас. Через столько лет и смену кучи телефонов переучиваться на другую раскладку мне просто нет смысла: если однажды пересяду на смартфон другого бренда, Gboard останется со мной, а привыкать заново не придётся. Поэтому переключаю так:

Захожу в «Настройки», после чего — «Общие настройки». Выбираю «Клавиатура». Включаю в списке Gboard. Выбираю её как клавиатуру по умолчанию.

Строго говоря, клавиатуру Samsung тут не нужно «отключать». Если Samsung Keyboard вас устраивает — оставляйте её, это чистый вопрос привычки.

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Always On Display: экономлю каждую минуту заряда

В отличие от остального, эту функцию я как раз находил удобной: время и уведомления видно, когда телефон лежит на столе. Но за это приходится платить зарядом. Samsung уверяет, что постоянно включённый экран расходует совсем немного, — и всё же это больше, чем при полностью выключенной функции. Поэтому делаю так:

Открываю «Настройки». Захожу в «Экран блокировки и AOD». Выключаю «Always On Display».

За три года батарея моего смартфона стала ощутимо хуже держать заряд, поэтому мне важна любая мелочь, лишь бы не таскать с собой повербанк. Само по себе отключение AOD не добавило и 20 минут работы, но в связке с парой других приёмов, о которых писал отдельно, результат уже заметен.