Я много лет пользуюсь смартфонами Samsung, регулярно рассказывая об интересных фишках One UI на нашем сайте, и до сих пор считаю фирменную Галерею лучшим инструментом для работы с фотографиями. Но недавно я нашёл в ней скрытое меню Gallery Labs — набор экспериментальных функций, которые ещё не выкатили всем официально. Это как режим разработчика, только для Галереи: часть возможностей там появляется раньше, чем в обычном интерфейсе, и вы можете включать их вручную.

Показываю скрытое меню Gallery Labs. Фото.

Показываю скрытое меню Gallery Labs

Как включить Gallery Labs вручную

Само по себе меню включается почти так же, как режим разработчика в настройках телефона — многократным нажатием по одному пункту. Ничего страшного при этом не происходит, а если что-то пойдёт не так, всё легко выключается обратно одним переключателем.

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Вот пошаговая инструкция:

  1. Откройте приложение Галерея и зайдите в настройки (для этого нажмите кнопку с тремя полосками внизу экрана).
  2. Найдите пункт «О Галерее» и откройте его (там будет раздел с условиями использования).
  3. Найдите номер версии приложения и несколько раз подряд нажмите именно на него. Появится обратный отсчёт, а затем сообщение, что Gallery Labs включён.
    4. Так включается само скрытое меню. Фото.

    Так включается само скрытое меню

  4. Вернитесь назад, в тот же раздел «О Галерее» (внизу теперь появится пункт Gallery Labs).
  5. Внутри вверху будет главный переключатель, а ниже — список функций с отдельными тумблерами.
    6. Теперь активируем тумблер и настраиваем необходимые функции. Фото.

    Теперь активируем тумблер и настраиваем необходимые функции

У меня на включение ушло примерно 10 нажатий, и важно попадать именно по номеру версии — иначе счётчик не сработает. Это ровно та же логика, что и с другими секретными разделами: например, на каждом Samsung есть отдельное скрытое меню быстрых настроек, и его можно включить похожим образом.

Личные альбомы, которые стоило включить раньше

Одна из моих любимых функций Галереи — личные альбомы. Официально они вышли в обновлении One UI 8.5, про которое я рассказывал отдельно, но в Gallery Labs были доступны ещё раньше. Смысл простой: вы прячете отдельный альбом так, чтобы его видели только вы, после подтверждения биометрией или паролем.

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Мне это снимает лишнюю тревогу. У меня, например, обычно есть альбом со снимками, сгенерированными нейросетью, и часть результатов выглядит откровенно жутко. Вместо того чтобы сразу всё удалять, я складываю их в закрытую подборку только для своих глаз. Здесь же нашлась полезная связанная функция — восстановление файлов в личном альбоме. Если вы удалили снимок случайно или передумали, можно вернуть его после проверки по отпечатку или паролю. Я часто меняю мнение о похожих кадрах спустя пару часов, так что для меня это ценно, даже если пользуюсь я этим редко.

Функция стала общедоступной только в One UI 8.5. Фото.

Функция стала общедоступной только в One UI 8.5

Отдельно отмечу нюанс для тех, кто хранил личные альбомы в Защищённой папке Samsung. По сообщениям пользователей Samsung, после обновления до One UI 8.5 такие альбомы в Защищённой папке могли пропасть, и одним из способов вернуть их называют функцию восстановления личных альбомов в Gallery Labs на One UI 9.0. Если это ваш случай — есть смысл заглянуть именно туда.

Сохранение в PDF и AI Zoom — что пригодилось в быту

Из чисто прикладного мне зашли ещё две вещи. Первая — сохранение снимка сразу в PDF. Я часто фотографирую бумажные документы и чеки, чтобы не возиться со сканером на компьютере. Как фрилансер я держу чеки для отчётности и налогов, а прикладывать к формам обычную фотографию с телефона выглядит не очень аккуратно. Раньше приходилось отдельно конвертировать картинку в PDF, теперь это можно сделать прямо в Галерее.

Также в Gallery Labs есть много других полезных функций. Фото.

Также в Gallery Labs есть много других полезных функций

Вторая функция — AI Zoom. Она добавляет чёткости старым снимкам при увеличении пальцами, не изменяя сам файл. У меня на телефоне лежат альбомы, которым больше семи лет, и по качеству они заметно уступают свежим кадрам — AI Zoom делает их визуально резче. Ещё это выручает с размытыми скриншотами: можно приблизить и спокойно прочитать текст, не напрягая глаза. Из более нишевого, но приятного, в меню есть:

  • файловый менеджер и предпросмотр ZIP-архивов;
  • показ EXIF-данных в свойствах снимка (это техническая информация о фото — камера, дата, настройки);
  • таймлайн внутри альбома;
  • режим отзеркаливания экрана в просмотрщике;
  • дополнительные категории и собственные теги для коллекций.

Кому это нужно, а кому можно не трогать

Gallery Labs — не революция, а набор удобных мелочей и возможность заранее посмотреть, что появится в Галерее позже. Если вы вообще не заморачиваетесь настройками и вам хватает базового просмотра фото, спокойно проходите мимо: без этого меню телефон работает точно так же.

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А вот если вы любите гибко управлять снимками, прятать личные альбомы, переводить документы в PDF или подтягивать качество старых кадров, включить это меню стоит. Оставленное включённым, оно не мешает, а само со временем пополняется новыми пунктами.