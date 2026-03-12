10 лучших смартфонов с AliExpress. Рейтинг 2026 года

Подавляющее большинство пользователей AliExpress привыкло заказывать на маркетплейсе разную мелочь. Чего уж там, мы сами постоянно находим интересные товары из Китая, рассказывая о них на страницах нашего сайта. Но больше всего нам нравятся смартфоны с AliExpress. Во-первых, их там много. Во-вторых, они появляются там раньше, чем в России. В-третьих, техника на AliExpress намного дешевле, чем в отечественной рознице. Так почему бы не заказать смартфон из Китая?

POCO M7 — лучший смартфон до 10000 рублей

Цена: от 9 250 ₽

Если вы попытаетесь найти телефон до 10000 рублей в России, то наткнетесь на кучу морально устаревших моделей, даже если они вышли в 2026 году. А вот на AliExpress можно купить POCO M7, который за указанную сумму предложит и шустрое железо в лице процессора Snapdragon, и аккумулятор, рассчитанный аж на 7000 мАч. Это лучшее, что удастся найти в ценовой категории до 10 тысяч.

Новый бюджетный смартфон REDMI Note 15

Цена: от 12 500 ₽

Совсем недавно на AliExpress появился смартфон REDMI Note 15 — горячая новинка Xiaomi, которая выглядит намного дороже своей цены. Тут тебе и изогнутый AMOLED-экран, и внушительный аккумулятор на 6000 мАч, и даже камеру на 108 МП в этого «китайца» умудрились запихнуть. Настоящая находка за эти леньги!

realme 15 — лучший смартфон до 20000 рублей

Цена: от 18 700 ₽

Немного накинув, можно заказать из Китая realme 15, и это будет лучший телефон до 20000 рублей. Ведь помимо мощного процессора Dimensity 7300 он предложит большую батарею на 7000 мАч вкупе с 80-ваттной зарядкой и невероятно плавным экраном с частотой обновления 144 Гц. Как говорится, попробуй найти лучше.

Недорогой камерофон HONOR 200

Цена: от 20 250 ₽

Если в смартфонах вы цените камеру, но бюджет ограничен, ни в коем случае не проходите мимо HONOR 200 на AliExpress. Да, это уже далеко не новинка. Но именно сейчас модель 2024 года подешевела настолько, что может считаться лучшим недорогим камерофоном. В этой ценовой категории больше никто вам не предложит камеру с телеобъективом и набором портретных фильтров Harcourt, а также мощный даже по нынешним меркам процессор Snapdragon 7 Gen 3.

Очень мощный смартфон POCO X7 Pro

Цена: от 20 800 ₽

Если ваш приоритет — мощность, то нет ничего лучше POCO X7 Pro на AliExpress, ведь этот смартфон делает упор именно на производительность. Ее высокий уровень обеспечивается здесь процессором Dimensity 8400, который набирает полтора миллиона баллов в AnTuTu. А это — показатель, которым недавно могли похвастать лишь флагманы за 50-60 тысяч рублей. Плюс ко всему смартфон оснастили хорошей камерой и большой батареей на 6000 мАч, чтобы вы могли очень долго наслаждаться мощностью железа POCO X7 Pro.

Xiaomi 15T — смартфон с камерой Leica

Цена: от 33 900 ₽

Комбинация производительности и камеры отлично реализована в субфлагмане Xiaomi 15T — смартфоне, разработанном в сотрудничестве с немецкой компанией Leica. На всегда сносные характеристики Xiaomi немцы накатили собственные фильтры, благодаря чему в своем ценовом сегменте аппарат выглядит одним из лучших решений для портретной съемки. Плюс премиальный дизайн и большущий экран, комфортный для глаз.

OPPO Reno15 — смартфон с хорошей камерой

Цена: от 34 200 ₽

За звание лучшего камерофона до 40000 рублей готов посоревноваться и OPPO Reno15. Этот смартфон поставляется сразу в конфигурации на 512 ГБ, предлагая полный фарш из камер. Тут и основа, и ультраширик, и телевик перископного типа со 100-кратным приближением. Такому комплекту готовы позавидовать даже дорогие флагманы, как и батарее на 6500 мАч с 80-ваттной зарядкой в комплекте.

realme GT 8 Pro — лучший флагман 2026 года

Цена: от 60 000 ₽

Что касается флагманов, то есть самых передовых смартфонов, наиболее сбалансированным решением сегодня является realme GT 8 Pro. Его нашпиговали по высшему разряду, запихнув внутрь и мощнейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, и тройную камеру с телевиком на 200 МП, и батарею на 7000 мАч. Здесь все самое лучше, а еще есть интересная фишка: возможность смены оформления блока камер.

Компактный флагман Xiaomi 17

Цена: от 63 000 ₽

Самый новый флагман 2026 года — это Xiaomi 17, и он уже продается на AliExpress. Смартфон отличается компактными габаритами с 6.3-дюймовым экраном, но в то же время предлагает жир, от которого дух захватывает. Самый мощный мобильный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, тройная камера Leica, и даже аккумулятор здесь на целых 6330 мАч, что немыслимо для столь скромных габаритов.

HONOR Magic8 Pro — лучший камерофон 2026

Цена: от 69 000 ₽

Вершину камерофонов 2026 года сегодня занимает HONOR Magic8 Pro. Это еще одна новинка флагманского уровня и редкий смартфон на Android с полноценным аналогом Face ID. Но больше всего нас интересует, конечно, камера, которая здесь реализована так, как нигде. Мощный зум, продвинутые алгоритмы ИИ, и все это по вменяемой цене с учетом доставки из России.

