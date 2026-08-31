Бета-версия оболочки One UI 9.0, которую мы обозревали ещё в июле, скоро выйдет за рамки флагманов Galaxy S26 и доберётся до более старых и даже среднебюджетных смартфонов Samsung. На тестовых серверах засветилось больше десятка Galaxy-устройств с бета-сборками, а значит, публичное тестирование One UI 9.0 вот-вот расширится. Разбираем, кто уже получил бету, кто в очереди и как её установить.
Где бета One UI 9.0 уже работает
Бета-программа One UI 9.0 стартовала не вчера. По данным Gizmochina, программа была запущена ещё в мае, но всё это время оставалась доступна только для линейки Galaxy S26.
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Флагманы уже успели пройти длинный путь тестирования. Серия Galaxy S26 получила семь бета-обновлений и, судя по всему, приближается к завершению беты. Обычно это и есть сигнал, что скоро тестовые сборки начнут раздавать на другие модели.
Смартфоны Samsung, попавшие в список на бету
В последние дни на тестовых серверах Samsung заметили больше десятка Galaxy-устройств с бета-сборками One UI 9.0. Именно эти модели могут в ближайшее время присоединиться к публичному тестированию.
Линейка Galaxy S:
- Galaxy S25;
- Galaxy S25+;
- Galaxy S25 Ultra;
- Galaxy S25 FE;
- Galaxy S24;
- Galaxy S24+;
- Galaxy S24 Ultra;
- Galaxy S23;
- Galaxy S23+;
- Galaxy S23 Ultra.
Складные смартфоны серии Galaxy Z:
- Galaxy Z Fold 7;
- Galaxy Z Flip 7.
Среднебюджетная линейка Galaxy A:
- Galaxy A57;
- Galaxy A56;
- Galaxy A55;
- Galaxy A54;
- Galaxy A36;
- Galaxy A35.
Важный нюанс: это не финальный список. Планы по раздаче беты могут поменяться по разным причинам, поэтому относиться к перечню как к официальному не стоит. Это скорее то, что уже готовят к тестированию, а не гарантированный расклад.
Установка беты — пошаговая инструкция
Подключение к бета-программе Samsung устроено одинаково для всех поддерживаемых устройств и делается прямо через фирменное приложение. Порядок действий такой:
- Откройте приложение Samsung Members на своём смартфоне и войдите в аккаунт Samsung.
- Найдите баннер или уведомление о регистрации в бета-программе One UI — он появляется, когда бета доступна для вашей модели и региона.
- Согласитесь с условиями и зарегистрируйтесь в программе.
- Перейдите в «Настройки», раздел «Обновление ПО», и нажмите «Загрузка и установка».
- Дождитесь появления бета-сборки, скачайте её и установите.
Перед установкой сделайте резервную копию Android по нашей инструкции. Бета — это тестовая версия прошивки, в ней возможны сбои, повышенный расход батареи и подтормаживания. Ставить её на единственный рабочий смартфон стоит только осознанно.
Сроки выхода стабильной версии One UI 9.0
Конкретной даты выхода стабильной версии нет. Единственный ориентир — что серия Galaxy S26 близка к завершению своей беты, а Samsung уже готовит разделы программы для новых устройств. Обычно после нескольких месяцев тестирования компания переходит к финальной раздаче. И, судя по всему, она начнётся уже в сентябре-октябре 2026 года.
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Любопытно, что параллельно с One UI 9.0 в сеть уже утекают детали про следующую версию. Мы отдельно разбирали, когда выйдет обновление One UI 9.5 и какие смартфоны его получат. Посмотрите, если хотите заглянуть в будущее.