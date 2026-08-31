Бета-версия оболочки One UI 9.0, которую мы обозревали ещё в июле, скоро выйдет за рамки флагманов Galaxy S26 и доберётся до более старых и даже среднебюджетных смартфонов Samsung. На тестовых серверах засветилось больше десятка Galaxy-устройств с бета-сборками, а значит, публичное тестирование One UI 9.0 вот-вот расширится. Разбираем, кто уже получил бету, кто в очереди и как её установить.

Где бета One UI 9.0 уже работает

Бета-программа One UI 9.0 стартовала не вчера. По данным Gizmochina, программа была запущена ещё в мае, но всё это время оставалась доступна только для линейки Galaxy S26.

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Флагманы уже успели пройти длинный путь тестирования. Серия Galaxy S26 получила семь бета-обновлений и, судя по всему, приближается к завершению беты. Обычно это и есть сигнал, что скоро тестовые сборки начнут раздавать на другие модели.

Смартфоны Samsung, попавшие в список на бету

В последние дни на тестовых серверах Samsung заметили больше десятка Galaxy-устройств с бета-сборками One UI 9.0. Именно эти модели могут в ближайшее время присоединиться к публичному тестированию.

Линейка Galaxy S:

Galaxy S25;

Galaxy S25+;

Galaxy S25 Ultra;

Galaxy S25 FE;

Galaxy S24;

Galaxy S24+;

Galaxy S24 Ultra;

Galaxy S23;

Galaxy S23+;

Galaxy S23 Ultra.

Складные смартфоны серии Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 7;

Galaxy Z Flip 7.

Среднебюджетная линейка Galaxy A:

Galaxy A57;

Galaxy A56;

Galaxy A55;

Galaxy A54;

Galaxy A36;

Galaxy A35.

Важный нюанс: это не финальный список. Планы по раздаче беты могут поменяться по разным причинам, поэтому относиться к перечню как к официальному не стоит. Это скорее то, что уже готовят к тестированию, а не гарантированный расклад.

Установка беты — пошаговая инструкция

Подключение к бета-программе Samsung устроено одинаково для всех поддерживаемых устройств и делается прямо через фирменное приложение. Порядок действий такой:

Откройте приложение Samsung Members на своём смартфоне и войдите в аккаунт Samsung. Найдите баннер или уведомление о регистрации в бета-программе One UI — он появляется, когда бета доступна для вашей модели и региона. Согласитесь с условиями и зарегистрируйтесь в программе. Перейдите в «Настройки», раздел «Обновление ПО», и нажмите «Загрузка и установка». Дождитесь появления бета-сборки, скачайте её и установите.

Перед установкой сделайте резервную копию Android по нашей инструкции. Бета — это тестовая версия прошивки, в ней возможны сбои, повышенный расход батареи и подтормаживания. Ставить её на единственный рабочий смартфон стоит только осознанно.

Сроки выхода стабильной версии One UI 9.0

Конкретной даты выхода стабильной версии нет. Единственный ориентир — что серия Galaxy S26 близка к завершению своей беты, а Samsung уже готовит разделы программы для новых устройств. Обычно после нескольких месяцев тестирования компания переходит к финальной раздаче. И, судя по всему, она начнётся уже в сентябре-октябре 2026 года.

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Любопытно, что параллельно с One UI 9.0 в сеть уже утекают детали про следующую версию. Мы отдельно разбирали, когда выйдет обновление One UI 9.5 и какие смартфоны его получат. Посмотрите, если хотите заглянуть в будущее.