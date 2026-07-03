Буквально пару месяцев назад мой коллега Иван Герасимов делился своим опытом использования Nothing Phone, а теперь британская компания прекратила поддержку своего первого смартфона. Phone (1) получил последнее в своей жизни обновление, и теперь владельцам не стоит ждать ни новых версий Android, ни будущих патчей безопасности. Телефон при этом продолжит работать, но с оговорками, которые важно понимать в контексте всей стратегии развития бренда.

Будет ли обновляться Nothing Phone (1)

Nothing официально завершила поддержку обновлений для Phone (1). Компания выпустила финальное обновление, которое приносит июльский патч безопасности Android 2026 года и завершает обещанный жизненный цикл устройства.

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Анонс появился почти через четыре года после дебюта Phone (1) в июле 2022 года. Смартфон вышел на Android 12 и представил элементы дизайна, которые позже стали фирменными для всех устройств Nothing, но исчезли в новом Nothing Phone (3).

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Это ожидаемый финал, а не сюрприз. Финальным июльским обновлением Phone (1) завершает свои обязательства по поддержке: три года обновлений Android и четыре года патчей безопасности. Компания просто выполнила обещания.

Почему не обновляется Nothing Phone (1)

На форуме сообщества Nothing подтвердила, что Phone 1 получил свой финальный крупный апгрейд с Android 15, то есть на четвёртую версию системы устройство официально уже не поднимут. При этом последнее официальное обновление содержит только июльский патч безопасности 2026 года, общие улучшения, исправление ошибок и повышенную стабильность системы, в то время как Nothing Phone (3) получит Android 17 и ещё несколько версий ОС.

Формально энтузиасты нашли способ поставить Android 16 на устройство самостоятельно, но это уже неофициальная история — с рисками, ручной установкой и без гарантий. Для обычного пользователя граница поддержки — это Android 15 и всё.

Что теперь с безопасностью Nothing Phone (1) без обновлений

Главный практический момент — не отсутствие новых версий Android, а именно конец патчей безопасности. Пока телефон получал ежемесячные заплатки, известные уязвимости закрывались. Теперь новых заплаток не будет, и со временем дыры в защите будут накапливаться.

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Это не значит, что смартфон нужно немедленно выбрасывать. Nothing отмечает, что Phone (1) «остаётся полностью пригодным для использования» и продолжает быть важной частью истории компании. Но здравый смысл подсказывает несколько мер предосторожности:

не хранить на устройстве критичные данные для банков и платежей, если есть альтернатива

устанавливать приложения только из проверенных источников

обновлять сами приложения — их разработчики продолжают выпускать патчи независимо от системы

быть внимательнее к подозрительным ссылкам и файлам

Стоит ли обновлять Nothing Phone (1)

Да, поставить финальное обновление стоит — оно приносит свежий патч безопасности и общие улучшения стабильности, а это последнее, что вы получите официально. Один нюанс при установке: Nothing предупреждает, что телефон может стать теплее или потреблять больше заряда во время установки обновления.

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Это ожидаемое поведение, и производительность вернётся в норму после завершения установки. Так что не пугайтесь нагрева и просадки батареи в процессе — дайте обновлению установиться до конца, лучше на зарядке.

Какой Nothing Phone купить в 2026 году

Если Phone (1) остаётся вашим основным телефоном и вы активно платите с него, входите в госуслуги и банки — это сигнал начать присматривать замену. И лучше выбрать её уже сейчас, ведь пока Nothing Phone (3) продают со скидкой на AliExpress менее чем за 35 тысяч рублей.

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Если же это второй смартфон, устройство для ребёнка, читалки, музыки или навигации — можно спокойно пользоваться дальше. При выборе следующего аппарата полезно заранее смотреть на срок поддержки: именно на этом часто экономят производители доступных флагманских моделей. А тем, кто ждал продолжения линейки, стоит знать, что вместо флагмана выйдет другой смартфон.

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