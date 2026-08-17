Xiaomi показала HyperOS 4, и мы уже подробно разобрали обновление в большом анонсе. Но помимо этого компания опубликовала первый официальный список устройств, которые получат новый эффект оформления Soft Light Glass — аналога Liquid Glass, появившегося в iOS 26 на iPhone. Пока в списке только модели для китайского рынка, но глобальные версии на той же начинке, скорее всего, тоже получат эту функцию. Главное: достанется эффект не всем владельцам Xiaomi, а лишь обладателям избранных смартфонов.
Soft Light Glass: что это и как выглядит
Soft Light Glass — это один из ключевых визуальных элементов нового интерфейса. Если объяснять просто, это эффект мягкого рассеянного света на стеклянных поверхностях интерфейса: полупрозрачные слои, плавные переходы и подсветка, которая делает элементы системы более объёмными и живыми.
Это часть более крупного обновления внешнего вида. HyperOS 4 меняет не только один эффект, а всю визуальную систему сразу. Обновлённые устройства первыми показывают полную визуальную систему HyperOS 4, включая новые стеклянные материалы, переработанные виджеты и изменения экрана блокировки.
Почему новый стиль доступен не всем смартфонам
Главная причина проста: такие эффекты требуют производительного железа. Полупрозрачные слои, размытие и подсветка нагружают систему, поэтому Xiaomi включает Soft Light Glass в основном на флагманах и мощных субфлагманах последних поколений. Поддерживаемые процессоры мы публиковали ранее.
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Есть и второй нюанс, важный для тех, кто следит за глобальными версиями. В текущем списке Xiaomi нет отдельно глобальных моделей POCO и переименованных версий Xiaomi. Список составлен в основном по китайским названиям продуктов, но поскольку несколько глобальных устройств используют ту же платформу и железо, что и перечисленные китайские модели, их глобальные версии тоже должны получить Soft Light Glass.
Например, REDMI K70 Ultra соответствует Xiaomi 14T Pro, а REDMI K80 Ultra — Xiaomi 15T Pro. Это стоит воспринимать как ожидаемое соответствие по совместимости, а не как отдельный официальный глобальный список. Если вы хотите заранее понять судьбу своей модели, изучите полный список тех, кто получит HyperOS 4.
Полный список устройств, которые получат Soft Light Glass
Ниже — официальный перечень из источника. Это модели для китайского рынка, глобальные аналоги на той же начинке ожидаемо тоже войдут в список.
Серия Xiaomi MIX:
- Xiaomi MIX Fold 4;
- Xiaomi MIX Fold 3;
- Xiaomi MIX Flip 2;
- Xiaomi MIX Flip.
Флагманская линейка Xiaomi:
- Xiaomi 17 (все модели);
- Xiaomi 17T (все модели);
- Xiaomi 15 (все модели);
- Xiaomi 14 (все модели);
- Xiaomi 13 (все модели).
Серия Xiaomi Civi:
- Xiaomi Civi 5 Pro.
Серия REDMI K:
- REDMI K100 Pro(все модели);
- REDMI K90 (все модели);
- REDMI K80 (все модели);
- REDMI K70 (все модели, кроме REDMI K70E).
Серия REDMI Turbo:
- REDMI Turbo 5 Max;
- REDMI Turbo 5;
- REDMI Turbo 4 Pro.
Планшеты Xiaomi Pad:
- Xiaomi Pad 8 Pro;
- Xiaomi Pad 8;
- Xiaomi Pad 7 Ultra;
- Xiaomi Pad 7S Pro.
Планшеты REDMI K Pad:
- REDMI K Pad 2;
- REDMI K Pad.
Сроки выхода обновления и с чего оно началось
HyperOS 4 представили 14 августа 2026 года, и Xiaomi уже запустила бета-распространение в Китае. В первую волну беты вошли представители линеек Xiaomi 17, REDMI K90 и Xiaomi Pad 8. Что касается глобального выхода, тут пока сдержанно. Разработка стабильной глобальной версии тоже началась на серверах Xiaomi, но публичные даты выката глобальной HyperOS 4 ещё не объявлены.
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Так что владельцам версий для России и других рынков придётся подождать. Если ваш смартфон есть в списке, спешить некуда: пока это бета в Китае. Владельцам глобальных версий разумнее дождаться официальной стабильной сборки и не ставить сырые прошивки на основное устройство.