Xiaomi показала HyperOS 4, и мы уже подробно разобрали обновление в большом анонсе. Но помимо этого компания опубликовала первый официальный список устройств, которые получат новый эффект оформления Soft Light Glass — аналога Liquid Glass, появившегося в iOS 26 на iPhone. Пока в списке только модели для китайского рынка, но глобальные версии на той же начинке, скорее всего, тоже получат эту функцию. Главное: достанется эффект не всем владельцам Xiaomi, а лишь обладателям избранных смартфонов.

В HyperOS 4 появится эффект Soft Light Glass, но увидят его не все. Фото.

В HyperOS 4 появится эффект Soft Light Glass, но увидят его не все

Soft Light Glass: что это и как выглядит

Soft Light Glass — это один из ключевых визуальных элементов нового интерфейса. Если объяснять просто, это эффект мягкого рассеянного света на стеклянных поверхностях интерфейса: полупрозрачные слои, плавные переходы и подсветка, которая делает элементы системы более объёмными и живыми.

Это будет нечто похожее на Liquid Glass. Фото.

Это будет нечто похожее на Liquid Glass

Это часть более крупного обновления внешнего вида. HyperOS 4 меняет не только один эффект, а всю визуальную систему сразу. Обновлённые устройства первыми показывают полную визуальную систему HyperOS 4, включая новые стеклянные материалы, переработанные виджеты и изменения экрана блокировки.

Почему новый стиль доступен не всем смартфонам

Главная причина проста: такие эффекты требуют производительного железа. Полупрозрачные слои, размытие и подсветка нагружают систему, поэтому Xiaomi включает Soft Light Glass в основном на флагманах и мощных субфлагманах последних поколений. Поддерживаемые процессоры мы публиковали ранее.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Есть и второй нюанс, важный для тех, кто следит за глобальными версиями. В текущем списке Xiaomi нет отдельно глобальных моделей POCO и переименованных версий Xiaomi. Список составлен в основном по китайским названиям продуктов, но поскольку несколько глобальных устройств используют ту же платформу и железо, что и перечисленные китайские модели, их глобальные версии тоже должны получить Soft Light Glass.

Глобальные версии Xiaomi тоже получат новый дизайн. Фото.

Глобальные версии Xiaomi тоже получат новый дизайн

Например, REDMI K70 Ultra соответствует Xiaomi 14T Pro, а REDMI K80 Ultra — Xiaomi 15T Pro. Это стоит воспринимать как ожидаемое соответствие по совместимости, а не как отдельный официальный глобальный список. Если вы хотите заранее понять судьбу своей модели, изучите полный список тех, кто получит HyperOS 4.

Полный список устройств, которые получат Soft Light Glass

Ниже — официальный перечень из источника. Это модели для китайского рынка, глобальные аналоги на той же начинке ожидаемо тоже войдут в список.

Преимущественно новый эффект будет доступен флагманам. Фото.

Преимущественно новый эффект будет доступен флагманам

Серия Xiaomi MIX:

  • Xiaomi MIX Fold 4;
  • Xiaomi MIX Fold 3;
  • Xiaomi MIX Flip 2;
  • Xiaomi MIX Flip.

Флагманская линейка Xiaomi:

  • Xiaomi 17 (все модели);
  • Xiaomi 17T (все модели);
  • Xiaomi 15 (все модели);
  • Xiaomi 14 (все модели);
  • Xiaomi 13 (все модели).

Серия Xiaomi Civi:

  • Xiaomi Civi 5 Pro.

Серия REDMI K:

  • REDMI K100 Pro(все модели);
  • REDMI K90 (все модели);
  • REDMI K80 (все модели);
  • REDMI K70 (все модели, кроме REDMI K70E).

Серия REDMI Turbo:

  • REDMI Turbo 5 Max;
  • REDMI Turbo 5;
  • REDMI Turbo 4 Pro.

Планшеты Xiaomi Pad:

  • Xiaomi Pad 8 Pro;
  • Xiaomi Pad 8;
  • Xiaomi Pad 7 Ultra;
  • Xiaomi Pad 7S Pro.

Планшеты REDMI K Pad:

  • REDMI K Pad 2;
  • REDMI K Pad.

Сроки выхода обновления и с чего оно началось

HyperOS 4 представили 14 августа 2026 года, и Xiaomi уже запустила бета-распространение в Китае. В первую волну беты вошли представители линеек Xiaomi 17, REDMI K90 и Xiaomi Pad 8. Что касается глобального выхода, тут пока сдержанно. Разработка стабильной глобальной версии тоже началась на серверах Xiaomi, но публичные даты выката глобальной HyperOS 4 ещё не объявлены.

Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Так что владельцам версий для России и других рынков придётся подождать. Если ваш смартфон есть в списке, спешить некуда: пока это бета в Китае. Владельцам глобальных версий разумнее дождаться официальной стабильной сборки и не ставить сырые прошивки на основное устройство.