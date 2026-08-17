Xiaomi показала HyperOS 4, и мы уже подробно разобрали обновление в большом анонсе. Но помимо этого компания опубликовала первый официальный список устройств, которые получат новый эффект оформления Soft Light Glass — аналога Liquid Glass, появившегося в iOS 26 на iPhone. Пока в списке только модели для китайского рынка, но глобальные версии на той же начинке, скорее всего, тоже получат эту функцию. Главное: достанется эффект не всем владельцам Xiaomi, а лишь обладателям избранных смартфонов.

Soft Light Glass: что это и как выглядит

Soft Light Glass — это один из ключевых визуальных элементов нового интерфейса. Если объяснять просто, это эффект мягкого рассеянного света на стеклянных поверхностях интерфейса: полупрозрачные слои, плавные переходы и подсветка, которая делает элементы системы более объёмными и живыми.

Это часть более крупного обновления внешнего вида. HyperOS 4 меняет не только один эффект, а всю визуальную систему сразу. Обновлённые устройства первыми показывают полную визуальную систему HyperOS 4, включая новые стеклянные материалы, переработанные виджеты и изменения экрана блокировки.

Почему новый стиль доступен не всем смартфонам

Главная причина проста: такие эффекты требуют производительного железа. Полупрозрачные слои, размытие и подсветка нагружают систему, поэтому Xiaomi включает Soft Light Glass в основном на флагманах и мощных субфлагманах последних поколений. Поддерживаемые процессоры мы публиковали ранее.

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Есть и второй нюанс, важный для тех, кто следит за глобальными версиями. В текущем списке Xiaomi нет отдельно глобальных моделей POCO и переименованных версий Xiaomi. Список составлен в основном по китайским названиям продуктов, но поскольку несколько глобальных устройств используют ту же платформу и железо, что и перечисленные китайские модели, их глобальные версии тоже должны получить Soft Light Glass.

Например, REDMI K70 Ultra соответствует Xiaomi 14T Pro, а REDMI K80 Ultra — Xiaomi 15T Pro. Это стоит воспринимать как ожидаемое соответствие по совместимости, а не как отдельный официальный глобальный список. Если вы хотите заранее понять судьбу своей модели, изучите полный список тех, кто получит HyperOS 4.

Полный список устройств, которые получат Soft Light Glass

Ниже — официальный перечень из источника. Это модели для китайского рынка, глобальные аналоги на той же начинке ожидаемо тоже войдут в список.

Серия Xiaomi MIX:

Xiaomi MIX Fold 4;

Xiaomi MIX Fold 3;

Xiaomi MIX Flip 2;

Xiaomi MIX Flip.

Флагманская линейка Xiaomi:

Xiaomi 17 (все модели);

Xiaomi 17T (все модели);

Xiaomi 15 (все модели);

Xiaomi 14 (все модели);

Xiaomi 13 (все модели).

Серия Xiaomi Civi:

Xiaomi Civi 5 Pro.

Серия REDMI K:

REDMI K100 Pro(все модели);

REDMI K90 (все модели);

REDMI K80 (все модели);

REDMI K70 (все модели, кроме REDMI K70E).

Серия REDMI Turbo:

REDMI Turbo 5 Max;

REDMI Turbo 5;

REDMI Turbo 4 Pro.

Планшеты Xiaomi Pad:

Xiaomi Pad 8 Pro;

Xiaomi Pad 8;

Xiaomi Pad 7 Ultra;

Xiaomi Pad 7S Pro.

Планшеты REDMI K Pad:

REDMI K Pad 2;

REDMI K Pad.

Сроки выхода обновления и с чего оно началось

HyperOS 4 представили 14 августа 2026 года, и Xiaomi уже запустила бета-распространение в Китае. В первую волну беты вошли представители линеек Xiaomi 17, REDMI K90 и Xiaomi Pad 8. Что касается глобального выхода, тут пока сдержанно. Разработка стабильной глобальной версии тоже началась на серверах Xiaomi, но публичные даты выката глобальной HyperOS 4 ещё не объявлены.

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Так что владельцам версий для России и других рынков придётся подождать. Если ваш смартфон есть в списке, спешить некуда: пока это бета в Китае. Владельцам глобальных версий разумнее дождаться официальной стабильной сборки и не ставить сырые прошивки на основное устройство.