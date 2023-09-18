Это недорогой планшет на Android 13 идеален для работы и учебы. Его можно купить со скидкой и подарками

Несмотря на то, что производителям за долгие годы так и не удалось превратить планшеты в полноценную замену ноутбуку, эти устройства по-прежнему пользуются бешеным спросом у пользователей. Более того, наиболее актуальными считаются недорогие планшеты для учебы и работы, так как они идеальны по соотношению цена-качество. К сожалению, некоторые производители пользуются этим и экономят на железе или качественной сборке, что причиняет боль покупателю. Не хотите попасть на крючок и выкинуть деньги зря? Тогда смотрите, что умеет Oscal Pad 15 — новый планшет на Андроид, который только-только появился в продаже.

Недорогой планшет с большим экраном

Первое, на что обращаешь внимание при выборе планшета — размер экрана: она должна быть в разумных пределах, чтобы устройство все же оставалось компактным. Oscal Pad 15 как раз подходит под эти критерии: он имеет 10,36-дюймовый экран с разрешением 2К, благодаря которому картинка будет четкой, и вы сможете работать с нужными программами, не испытывая недостатка в рабочем пространстве.

Сгодится планшет, чтобы смотреть фильмы в Full HD 1080p на стриминговых сервисах, причем делать это можно без наушников — в него встроены два динамика Smart-K для качественного воспроизведения звука. Ну, а вишенка на торте — три режима защиты для глаз, каждый из которых подходит для разных сценариев комфортного использования и снижает на них нагрузку во время работы или игр. В 2023 году далеко не все дорогие аналоги обладают такой полезной фичей.

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Удобный планшет для работы

При всех этих характеристиках разработчикам удалось сделать легкий и тонкий планшет — он весит всего 449 г при толщине в 7.6 мм. Вообще, дизайн Oscal Pad 15 — выше всяких похвал: производитель выжал максимум, сделав внешний вид привлекательным! Чего только стоят прямые боковые грани как у современных смартфонов и тонкие рамки вокруг экрана, которые придают устройству премиальности.

Нравится и то, как оформлена основная камера в планшете: модуль на 13 Мп спрятали в обтекаемый глазок в верхнем углу задней крышки. В компании подошли с умом и расположили 16-мегапиксельную фронталку на боковой грани, а не на верхней, так как в 2023 году большинство пользователей используют планшет именно в альбомной ориентации. Она служит не только для видеозвонков и селфи, но и для безопасной разблокировки по лицу.

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Стоит ли покупать планшет вместо ноутбука

Как уже говорилось выше, планшеты хоть и не заменили ноутбуки в полной мере, но все больше пользователей рассматривают этот вариант в качестве покупки. В Oscal Pad 15 сделано все, чтобы владельцы получили максимум комфорта: можно подключить клавиатуру к планшету, фактически сделав из него ноутбук. Добавьте к этому возможность использовать стилус, который уже включен в комплект поставки, и получится универсальное устройство на все случаи жизни!

При этом Oscal Pad 15 — более практичный выбор нежели ноутбук: обычный ПК для работы не отличается производительностью, тогда как наш планшет работает на восьмиядерном чипе Unisoc Tiger T606 и выдает в бенчмарке AnTuTu 276 644 очков! Помогают в быстродействии оперативка на 16 Гб и встроенное хранилище в 256 Гб, которое можно увеличить до 512 Гб при помощи карт памяти.

Еще одно неоспоримое преимущество планшета перед ноутбуком — мощная батарея. В Oscal Pad 15 установлен аккумулятор на 8280 мА*ч, который обеспечит до 20 часов работы от одного заряда. Чтобы вернуть устройство к жизни всего за час, есть поддержка быстрой зарядки на 33 Вт.

Хороший планшет со скидкой

Какой планшет на Андроид купить

Важно и то, что в отличие от других аналогов, Oscal Pad 15 работает на фирменной DokeOS_P — удобной оболочке, основанной на актуальном Android 13, регулярно получающей обновления. Таким образом, производитель дает пользователю больше удобства, нежели у стандартной ОС, например, возможность разделить экран на две части, чтобы работать с несколькими приложениями одновременно. Вдобавок в него по умолчанию встроен модуль связи — планшет с сим-картой намного практичнее, так как позволяет не зависеть от Wi-Fi.

Получить клавиатуру в подарок

Oscal Pad 15 поставляется в двух цветах — «морской зеленый» и «звездно-серый», каждый из которых по-своему хорош. На старте продаж с 18 по 26 сентября есть уникальная возможность купить планшет со скидкой — за 149,99 долларов. Более того, первые 200 покупателей получат Bluetooh-клавиатуру в подарок! Имейте в виду, что устройства от Oscal пользуются высоким спросом и разлетаются как горячие пирожки — лучше не откладывать покупку в долгий ящик.