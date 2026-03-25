Китайцы сделали планшет с большим экраном для работы, и он лучший за свои деньги

Компания DOOGEE представила новый планшет U13 Pro — обновленную версию модели U13, которая ранее получила популярность благодаря большому экрану, емкому аккумулятору и хорошей производительности. Новинка развивает эту идею и предлагает более мощное железо, увеличенный дисплей и улучшенный дизайн. Планшет DOOGEE U13 Pro ориентирован на студентов, офисных сотрудников и всех, кому нужен универсальный большой экран для повседневных задач по минимальной цене.
DOOGEE U13 Pro получил цельнометаллический корпус, который делает устройство более прочным и одновременно придает ему современный внешний вид. При этом цена составляет 15-20 тысяч рублей, а купить новинку можно как на Ozon, так и на AliExpress. Планшет выглядит дороже своей, а его корпус получился достаточно тонким и сбалансированным, поэтому устройство удобно носить с собой.
Планшет с большим экраном
Главная особенность DOOGEE U13 Pro — большой 13.4-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ и матрицей IPS. Такой экран дает больше пространства для работы с документами, просмотра видео и одновременного использования нескольких приложений.
Высокая частота обновления 120 Гц делает изображение заметно более плавным. Интерфейс работает быстрее, прокрутка выглядит мягче, а управление становится более отзывчивым. Это особенно заметно при работе с браузером, документами и приложениями для учебы. Большой экран также удобен для чтения, редактирования текстов и просмотра презентаций. Глаза меньше устают, а информации помещается больше.
Процессор Unisoc T7300 в планшете DOOGEE U13 Pro
В планшете используется новый процессор Unisoc T7300, который стал одним из главных улучшений по сравнению с прошлой моделью. Он обеспечивает более стабильную работу системы, быстрее запускает приложения и лучше справляется с многозадачностью.
Планшет получил 256 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество файлов, видео и документов. Оперативная память составляет 6 ГБ, но дополнительно доступно до 30 ГБ виртуального расширения, благодаря чему можно одновременно держать открытыми несколько программ. Таким образом, планшет подходит для следующих задач:
- учеба и работа с документами;
- онлайн-занятия и видеозвонки;
- просмотр фильмов и сериалов;
- легкие игры;
- работа с файлами и презентациями.
За счет нового процессора и увеличенной памяти устройство работает быстрее и стабильнее в повседневных задачах и даже тянет игры на средних параметрах графики.
Планшет с мощным аккумулятором
DOOGEE U13 Pro оснащен аккумулятором емкостью 11000 мАч. Такой батареи хватает на целый день активного использования без подзарядки.
Планшет можно использовать с утра до вечера для учебы, работы или развлечений, не думая о розетке. Это удобно для студентов и тех, кто часто работает вне дома.
Новый планшет на Android 16
DOOGEE U13 Pro работает на Android 16, что дает современный интерфейс и поддержку новых функций системы. В устройство встроен помощник Gemini AI, который помогает искать информацию, работать с текстами и выполнять повседневные задачи.
Основная камера на 13 МП подходит для фотографий и сканирования документов. Фронтальная камера на 8 МП обеспечивает хорошее качество видеосвязи, поэтому планшет можно использовать для онлайн-уроков, рабочих встреч и общения.
Планшет с клавиатурой и стилусом
Для тех, кому нужен полный комплект, доступна версия U13 Pro VIP Edition. В нее входят дополнительные аксессуары, которые превращают планшет в полноценный инструмент для работы и учебы. Комплект поставки включает в себя:
- защитное стекло;
- кожаный чехол;
- стилус;
- Bluetooth-клавиатура;
- Bluetooth-мышь;
- проводные наушники 3.5 мм.
С таким набором планшет удобно использовать для учебы, работы с текстами, презентаций и просмотра контента.
Кому и зачем стоит купить DOOGEE U13 Pro
DOOGEE U13 Pro получил большой экран 13.4″, частоту 120 Гц, новый процессор Unisoc T7300, большой объем памяти и аккумулятор на 11000 мАч. Благодаря этому он подходит для самых разных задач — от учебы до развлечений.
Планшет рассчитан на пользователей, которым нужен универсальный большой экран без переплаты за флагманские модели. Он одинаково хорошо подходит для студентов, офисной работы и домашнего использования.