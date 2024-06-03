На AliExpress сливают планшеты по бросовым ценам. Что за аттракцион невиданной щедрости?

В эти дни на AliExpress проходит акция «Месяц красных цен». Как и в период любой другой распродажи, сейчас на китайском маркетплейсе можно купить кучу разных товаров с большой скидкой. В частности, заказать недорогой планшет на Андроид, благо тут их огромное множество даже в рамках одного бренда Teclast, который не первый год выпускает новинки на любой вкус и кошелек.

Распродажа планшетов на AliExpress

Летняя распродажа на AliExpress проходит с 1 по 7 июня. Teclast давно принимает участие в акциях китайского маркетплейса, и в этом году линейка Android-планшетов бренда выглядит особенно пестро и разнообразно.

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Есть Teclast P25T — планшет до 5000 рублей, что в 2024 году кажется чем-то из мира фантастики. Также продается недорогая и очень компактная модель Teclast P85T с 8-дюймовым экраном.

Наконец, для заказа доступен Teclast P40HD — настоящий бестселлер среди планшетов до 10000 рублей, чья цена в период распродажи и вовсе опустилась до 7 тысяч! Но главная модель бренда и, возможно, самый перспективный планшет 2024 года — Teclast T65 Max, совсем недавно появившийся на AliExpress.

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Teclast T65 Max — планшет с большим экраном

Teclast T65 Max — новый планшет 2024 года. Поэтому он работает на свежайшей версии операционной системы Android 14, которая идеально адаптирована под взаимодействие с несколькими приложениями одновременно за счет продвинутого режима многозадачности. Но главное, что привлекает в Teclast T65 Max, — большой экран.

Диагональ экрана Teclast T65 Max составляет 13 дюймов: как у компактного ноутбука, но при этом толщина цельнометаллического корпуса составляет всего 7.8 мм, а аккумулятор рассчитан на 10000 мАч. Полного заряда такой батареи хватит на 9 часов непрерывного просмотра онлайн-видео в разрешении FullHD, а также на 32 часа воспроизведения музыки через 4 динамика мощностью 3 Вт.

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За работу планшета Teclast T65 Max отвечает Helio G99 — один из лучших процессоров 2024 года по соотношению производительности и энергоэффективности. Почти не выделяя тепло, он разгоняется до 400 тысяч баллов в AnTuTu, позволяя играть почти во все на средних настройках графики и уж тем более выполнять более простые задачи вроде редактирования документов или просмотра видео на YouTube.

Купить Teclast T65 Max

Teclast T65 Max вполне подходит на роль планшета для работы, которым при особом желании можно заменить ноутбук. Ведь расширенная комплектация устройства включает в себя беспроводную клавиатуру. Подключаем по Bluetooth и работаем хоть с текстовыми документами, хоть с таблицами.

Стоит ли покупать планшеты Teclast

Планшеты Teclast не первый год представлены на AliExpress, но до сих пор остаются те, кто не доверяет новому для себя бренду. Оправдано ли? Пускай каждый из вас сформирует собственное мнение относительно этих планшетов на Android, а мы лишь выделим несколько их ключевых особенностей:

планшеты Teclast работают на базе операционной системы Android без надстройки в виде фирменной оболочки;

работают на базе операционной системы Android без надстройки в виде фирменной оболочки; как правило, комплект поставки Teclast помимо планшета и зарядки к нему включает в себя бесплатный чехол, а иногда и стилус;

почти все планшеты Teclast оснащены слотом для SIM-карт и MicroSD, поэтому они позволяют пользоваться мобильным интернетом и GPS, а еще расширять внутреннее хранилище.

Как бы то ни было, стоит помнить, что Teclast — производитель недорогих планшетов на Android, а потому назвать его устройства в полной мере бескомпромиссными нельзя. Перед покупкой лучше всегда изучать отзывы на странице товара и выбирать планшет под собственные задачи, не отталкиваясь исключительно от низкой цены.

Посмотреть на планшеты Teclast

Купить планшет Teclast с максимальной выгодой можно до 7 июня. Но перед заказом понравившейся модели обязательно захватите купон продавца на странице товара, чтобы получить дополнительную скидку.