Нашел два планшета на Андроид в металлическом корпусе и с большим экраном за дешево

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Иван Кузнецов

Времена, когда iPad были лучшими планшетами, давно прошли. Android избавилась от детских болезней в виде общей медлительности и недостаточной функциональности, а технологии достигли такого уровня развития, при котором стал возможен выпуск очень недорогих, но чрезвычайно продвинутых устройств. В результате это привело к появлению на рынке большого количества планшетов на базе ОС от Google, которые удовлетворяют всем потребностям современных пользователей. Другой вопрос — что же выбрать?

Нашел два планшета на Андроид в металлическом корпусе и с большим экраном за дешево. У вас есть отличный шанс купить хороший планшет на Андроид со скидкой. Фото.

У вас есть отличный шанс купить хороший планшет на Андроид со скидкой

Какой планшет на 11 дюймов выбрать

Teclast T50 Pro — это недорогой планшет на Android, который может стать вашим всего за 13 555 ₽. Такая цена будет действовать в период с 18 по 27 марта, пока идет распродажа на Алиэкспресс. Но пусть вас не смущает откровенно низкий прайс, потому что за эти деньги вы получаете реально передовое устройство.

Какой планшет на 11 дюймов выбрать. Ищете хороший и недорогой планшет? Teclast T50 Pro — для вас. Фото.

Ищете хороший и недорогой планшет? Teclast T50 Pro — для вас

Teclast T50 Pro поставляется в цельнометаллическом корпусе типа unibody. Он придает устройству премиальности и прочности. Ведь намного приятнее ощущать в руке приятный холодок алюминия, который к тому же еще и не царапается. Очень здорово, что китайские производители наконец достигли уровня Apple.

Дисплей планшета имеет диагональ 11 дюймов и разрешение 2К. На таком экране очень удобно потреблять контент в формате видео, текста, фото или просто читать книги. А главное, что некоторым он и вовсе может заменить рабочий инструмент, такой как компьютер, если приобрести к нему в пару внешнюю блутуз-клавиатуру.

Дешевый, но мощный планшет на Андроид

Аппаратная начинка Teclast T50 Pro — тоже на хорошем уровне. Основу планшета составляет процессор Helio G99. Это добротный чипсет начального уровня, который, однако, отличается высокой стабильностью работы, почти не греется и за счет этого не троттлит. Лучшего решения сложно придумать, особенно, если не нагружать устройство тяжелыми задачами.

Дешевый, но мощный планшет на Андроид. На таком планшете и поиграть не зазорно. Фото.

На таком планшете и поиграть не зазорно

Процессор планшета дополняет 8 ГБ оперативной памяти, что очень и очень достойно для такого недорогого аппарата. Более того, этот объем можно увеличить в два раза, если использовать файл подкачки. А емкость встроенного накопителя Teclast T50 Pro составляет 256 ГБ. Это в 4 раза больше, чем у самого дешевого iPad.

Купить Teclast T50 Pro

За автономность планшета отвечает аккумулятор на 8000 мА*ч. Если не гонять его в хвост и в гриву, этого должно хватить на пару, а то и тройку дней автономной работы. А, когда зарядка все-таки сядет, восполнить ресурс можно будет при помощи комплектного адаптера питания с поддержкой быстрой зарядки на мощности 18 Вт.

Андроид-планшет с большим экраном

Другой интересный планшет из линейки этого же производителя, на который вам стоит обратить внимание, если вы ищете хорошее и недорогое решение, — Teclast T60. Эта модель, вероятно, для кого-то будет даже более интересна за счет увеличенного по сравнению с Teclast T50 Pro экрана, что делает его конкурентом большому iPad Pro по невероятной цене: 13 209 ₽.

Андроид-планшет с большим экраном. Большой планшет — то, что нужно для работы. Фото.

Большой планшет — то, что нужно для работы

Диагональ дисплея Teclast T60 составляет не 11, а 12 дюймов. Кажется, что разница небольшая и ни на что принципиально это повлиять не должно. Однако дополнительный дюйм увеличивает полезную площадь довольно ощутимо. Таким образом планшет может запросто заменить телевизор на кухне, если поставить его на стол, или выступить в роли мольберта для рисования стилусом.

С технической точки зрения Teclast T60 хоть и отличается от Teclast T50 Pro, все-таки очень и очень неплох. В качестве процессора производитель выбрал UNISOC T616. Для тех, кто не в курсе: это 8-ядерный чипсет с графикой Mali-G57 MP1. Она слабее, чем Helio G99, но будет даже избыточна для таких сценариев, как просмотр фильмов и видео, веб-серфинг или работа с текстом.

Недорогой планшет на Android для работы

В остальном тут все то же самое. Те же 8 ГБ оперативки, расширяемые до 16 ГБ за счет файла подкачки, тот же аккумулятор на 8000 мА*ч, тот же накопитель на 256 ГБ и тот же зарядник мощностью 18 Вт. Так в чем же разница, спросите вы? Неужели только в дополнительном дюйме, который добавили к размеру экрана?

Недорогой планшет на Android для работы. Хотите сэкономить — выберите комплект без клавиатуры. Фото.

Хотите сэкономить — выберите комплект без клавиатуры

На самом деле все куда сложнее. Производитель изначально позиционирует Teclast T60 как более профессиональное устройство. Поэтому в комплекте с ним идет еще и внешняя блютуз-клавиатура, которую не нужно покупать отдельно, а также чехол с подставкой. Такое сочетание позволяет превратить «таблетку» в подобие ноутбука и использовать его для работы.

Купить Teclast T60

В пользу рабочей ориентации Teclast T60 говорит и наличие встроенного LTE-модуля. Вы можете установить в планшет свою сим-карту с интернет-тарифом и использовать его вдали от дома и офиса, не завися от бесплатных сетей Wi-Fi. Фактически его можно смело брать с собой в поездки и при этом не разориться, как было бы в случае с iPad.

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