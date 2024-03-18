Нашел два планшета на Андроид в металлическом корпусе и с большим экраном за дешево

Времена, когда iPad были лучшими планшетами, давно прошли. Android избавилась от детских болезней в виде общей медлительности и недостаточной функциональности, а технологии достигли такого уровня развития, при котором стал возможен выпуск очень недорогих, но чрезвычайно продвинутых устройств. В результате это привело к появлению на рынке большого количества планшетов на базе ОС от Google, которые удовлетворяют всем потребностям современных пользователей. Другой вопрос — что же выбрать?

Какой планшет на 11 дюймов выбрать

Teclast T50 Pro — это недорогой планшет на Android, который может стать вашим всего за 13 555 ₽. Такая цена будет действовать в период с 18 по 27 марта, пока идет распродажа на Алиэкспресс. Но пусть вас не смущает откровенно низкий прайс, потому что за эти деньги вы получаете реально передовое устройство.

Teclast T50 Pro поставляется в цельнометаллическом корпусе типа unibody. Он придает устройству премиальности и прочности. Ведь намного приятнее ощущать в руке приятный холодок алюминия, который к тому же еще и не царапается. Очень здорово, что китайские производители наконец достигли уровня Apple.

Дисплей планшета имеет диагональ 11 дюймов и разрешение 2К. На таком экране очень удобно потреблять контент в формате видео, текста, фото или просто читать книги. А главное, что некоторым он и вовсе может заменить рабочий инструмент, такой как компьютер, если приобрести к нему в пару внешнюю блутуз-клавиатуру.

Дешевый, но мощный планшет на Андроид

Аппаратная начинка Teclast T50 Pro — тоже на хорошем уровне. Основу планшета составляет процессор Helio G99. Это добротный чипсет начального уровня, который, однако, отличается высокой стабильностью работы, почти не греется и за счет этого не троттлит. Лучшего решения сложно придумать, особенно, если не нагружать устройство тяжелыми задачами.

Процессор планшета дополняет 8 ГБ оперативной памяти, что очень и очень достойно для такого недорогого аппарата. Более того, этот объем можно увеличить в два раза, если использовать файл подкачки. А емкость встроенного накопителя Teclast T50 Pro составляет 256 ГБ. Это в 4 раза больше, чем у самого дешевого iPad.

Купить Teclast T50 Pro

За автономность планшета отвечает аккумулятор на 8000 мА*ч. Если не гонять его в хвост и в гриву, этого должно хватить на пару, а то и тройку дней автономной работы. А, когда зарядка все-таки сядет, восполнить ресурс можно будет при помощи комплектного адаптера питания с поддержкой быстрой зарядки на мощности 18 Вт.

Андроид-планшет с большим экраном

Другой интересный планшет из линейки этого же производителя, на который вам стоит обратить внимание, если вы ищете хорошее и недорогое решение, — Teclast T60. Эта модель, вероятно, для кого-то будет даже более интересна за счет увеличенного по сравнению с Teclast T50 Pro экрана, что делает его конкурентом большому iPad Pro по невероятной цене: 13 209 ₽.

Диагональ дисплея Teclast T60 составляет не 11, а 12 дюймов. Кажется, что разница небольшая и ни на что принципиально это повлиять не должно. Однако дополнительный дюйм увеличивает полезную площадь довольно ощутимо. Таким образом планшет может запросто заменить телевизор на кухне, если поставить его на стол, или выступить в роли мольберта для рисования стилусом.

С технической точки зрения Teclast T60 хоть и отличается от Teclast T50 Pro, все-таки очень и очень неплох. В качестве процессора производитель выбрал UNISOC T616. Для тех, кто не в курсе: это 8-ядерный чипсет с графикой Mali-G57 MP1. Она слабее, чем Helio G99, но будет даже избыточна для таких сценариев, как просмотр фильмов и видео, веб-серфинг или работа с текстом.

Недорогой планшет на Android для работы

В остальном тут все то же самое. Те же 8 ГБ оперативки, расширяемые до 16 ГБ за счет файла подкачки, тот же аккумулятор на 8000 мА*ч, тот же накопитель на 256 ГБ и тот же зарядник мощностью 18 Вт. Так в чем же разница, спросите вы? Неужели только в дополнительном дюйме, который добавили к размеру экрана?

На самом деле все куда сложнее. Производитель изначально позиционирует Teclast T60 как более профессиональное устройство. Поэтому в комплекте с ним идет еще и внешняя блютуз-клавиатура, которую не нужно покупать отдельно, а также чехол с подставкой. Такое сочетание позволяет превратить «таблетку» в подобие ноутбука и использовать его для работы.

Купить Teclast T60

В пользу рабочей ориентации Teclast T60 говорит и наличие встроенного LTE-модуля. Вы можете установить в планшет свою сим-карту с интернет-тарифом и использовать его вдали от дома и офиса, не завися от бесплатных сетей Wi-Fi. Фактически его можно смело брать с собой в поездки и при этом не разориться, как было бы в случае с iPad.