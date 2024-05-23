POCO смогла удивить, выпустив свой первый планшет. POCO Pad — мой фаворит для работы и развлечений

Все когда-то случается в первый раз, вот и компания POCO, регулярно радующая нас выгодными смартфонами, решила расширить линейку своих умных устройств, выпустив дебютный планшет POCO Pad. Можно было бы предположить, что это неловкая проба пера и своего рода эксперимент, но нет. POCO Pad хоть и является новым продуктом, однако сразу дает понять, кто здесь лучший планшет 2024 года. Во всяком случае по соотношению цены и характеристик.

Купить POCO Pad можно начиная с сегодняшнего дня. Планшет дебютирует на интернет-площадке OZON, где за единственную, но довольно жирную версию на 8/256 ГБ просят примерно 27 000 ₽ в рамках старта продаж, а уже 30 мая цена обещает вырасти. До этого дня можно выгодно приобрести новинку в сером или синем цвета. Но стоит ли? Сейчас и ответим.

Купить POCO Pad (серый)

Купить POCO Pad (синий)

POCO Pad — планшет с большим экраном

На фоне других моделей по аналогичной новый POCO Pad выделяется своим экраном с поддержкой технологии Dolby Vision. Вместо стандартной 11-дюймовой диагонали он предлагает IPS-матрицу на 12.1” с соотношением сторон 16:10, позволяющим смотреть видео без больших черных полос сверху и снизу, а повышенная до 120 Гц частота обновления сглаживает анимации для комфортного пролистывания ленты социальных сетей.

При этом в POCO Pad не стали экономить на разрешении матрицы. Планшет получил 2.5K-экран на 2560×1600 точек, так что даже при впечатляющей диагонали изображение на выглядит зернистым. Ну а любители смотреть видео на большом экране также оценят аудиосистему POCO Pad, состоящую из четырех динамиков с глубоким звуком Dolby Atmos. При желании можно подключить даже проводные наушники, благо разработчики не стали убирать этот разъем, как и слот для карт памяти, чтобы накачать террабайт фильмов для ежедневного просмотра.

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Планшет с мощным аккумулятором

Большой экран планшета не оказывает негативного влияния на его автономность. Ведь в корпусе POCO Pad спрятан аккумулятор на 10000 мАч. Полного заряда такой батарейки хватит для непрерывного просмотра онлайн-видео в течение 16 часов и чтения электронных книг на протяжении 18 часов. Хоть внеплановые выходные бери по такому случаю!

Кроме того, в комплекте с устройством лежит адаптер питания на 33 Вт. Это далеко не рекордная, но все равно довольно быстрая зарядка для планшета, способная полностью восстановить его энергию от 0 до 100% чуть более чем за 2 часа. Достойный результат с учетом впечатляющей емкости аккумулятора.

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Характеристики POCO Pad

Разумеется, POCO Pad — это устройство далеко не только для просмотра фильмов и чтения электронных книг. Железо планшета с хорошим экраном способно на большее, в чем вы можете убедиться, взглянув на его характеристики.

Характеристики POCO Pad Экран 12.1 дюйма, IPS (2560х1600), 120 Гц Основная камера 8 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Snapdragon 7s Gen 2 Память 8/256 ГБ Аккумулятор 10000 мАч Зарядка 33 Вт

Купить POCO Pad (серый)

Купить POCO Pad (синий)

Главное, о чем мы еще не поговорили — процессор Snapdragon 7s Gen 2. Уже хорошо, что в качестве аппаратной платформы выбран не наскучивший Helio G99, но еще свежий чип отличается хорошим запасом производительности на несколько лет вперед. В AnTuTu POCO Pad набирает порядка 620 тысяч баллов. Устройства с такими показателями демонстрируют безукоризненную работу в стандартных сценариях и тянут даже самые тяжелые игры на средних настройках графики.

В качестве программной платформы планшета POCO Pad выступает оболочка HyperOS. От использовавшейся ранее MIUI она отличается не только свежим дизайном, но и поддержкой нескольких крутых функций. К примеру, взаимосвязанность позволяет вывести интерфейс смартфона POCO на планшет, пользуясь двумя устройствами на одном экране одновременно с возможностью перетаскивать заметки и другие файлы.

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Кому стоит купить POCO Pad

В первую очередь POCO Pad является устройством для развлечений. Если вы любите смотреть фильмы, наслаждаясь объемным звуком, читать книги и играть на большом экране, то эта модель точно удовлетворит ваши потребности. Но в то же время POCO Pad готов выступить в роли планшета для работы и рисования. Ведь помимо большого экрана он предлагает поддержку фирменных аксессуаров, включая:

оригинальный чехол-книжку POCO Pad Cover;

оригинальный чехол-клавиатуру POCO Pad Keyboard;

умный стилус POCO Smart Pen.

Если вы пользуетесь смартфоном POCO, планшет POCO Pad на HyperOS вкупе с фирменными аксессуарами станет полноценным рабочим хабом, помогающим наладить взаимодействие между двумя типами устройств для удобства и экономии времени.

Купить POCO Pad (серый)

Купить POCO Pad (синий)

Стоит ли покупать POCO Pad? Если вы можете обойтись без сверхтяжелых игр вроде Genshin Impact и Honkai: Star Rail на максимальных настройках графики, но при этом хотите получить оптимальное устройство для работы и потребления аудиовизуального контента — однозначно да. POCO Pad — один из лучших планшетов 2024 года по соотношению цены, предлагаемых характеристик и качества исполнения, и остается лишь недоумевать, почему только сейчас POCO решила выпустить подобное устройство.