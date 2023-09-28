Вышел самый дешевый планшет Redmi. За 15 тысяч рублей у него экран 90 Гц и динамики с Dolby Atmos

Пару лет назад Xiaomi возродила линейку своих планшетов. В 2021-м появился Xiaomi Pad 5, а спустя год вышел Redmi Pad, ставший самой доступной моделью китайской компании. Однако стремительно растущий курс доллара требует новых героев в бюджетном сегменте. Таковым в сентябре 2023 года стал планшет Redmi Pad SE. Это свежая модель, представленная на днях, которая сейчас является самой дешевой в линейке Xiaomi.

Самый дешевый планшет Xiaomi

На российском рынке линейка планшетов Xiaomi представлена следующими моделями:

Xiaomi Pad 6. Планшет 2023 года на процессоре Snapdragon 870 с экраном на 144 Гц.

Xiaomi Pad 5. Модель 2021 года на процессоре Snapdragon 860, оснащенная экраном с частотой обновления 120 Гц.

Redmi Pad. Недорогой планшет 2022 года на чипе Helio G99 с неплохим 90-герцовым экраном.

Новый планшет Redmi Pad SE занимает последнее место в списке, представляя собой наиболее простую модель. Он является самым дешевым, но это не значит, что его начинка сильно уступает старшим братьям. Напротив, характеристики Redmi Pad SE заставляют усомниться в целесообразности платить больше за продвинутые модели.

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Характеристики Redmi Pad SE

Redmi Pad SE — недорогой планшет с большим экраном. Он идеально подходит для потребления контента, так как помимо хорошего дисплея здесь есть 4 мощных динамика с поддержкой эффектов Dolby Atmos. Остальные характеристики перед вами:

Характеристики Redmi Pad SE Экран 11 дюймов, IPS (1920х1200), 90 Гц Основная камера 8 МП Фронтальная камера 5 МП Процессор Snapdragon 680 Память 4/128, 6/128, 8/128 или 8/256 ГБ Аккумулятор 8000 мАч Зарядка 18 Вт

Купить Redmi Pad SE

Процессор Snapdragon 680 — неплохой камень для этого ценового сегмента. Он обеспечивает плавную работу интерфейса, выдавая заявленные 90 Гц экрана, но при этом потребляет мало энергии. С аккумулятором на 8000 мАч планшет Redmi Pad SE способен работать 14 часов в режиме воспроизведения видео и 43 дня в режиме ожидания.

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Внутренний накопитель расширяется за счет карт памяти MicroSD объемом до 1 ТБ, благо устройство имеет выделенный слот. К сожалению, SIM-карту вставить не получится. Это проблема всех планшетов Xiaomi, которые вынуждены подключаться к интернету исключительно по Wi-Fi.

Отличия Redmi Pad SE от Redmi Pad

Поскольку мы говорим о самом дешевом планшете Xiaomi, интересно было бы сравнить Redmi Pad и Redmi Pad SE, чтобы понять, чем новая модель отличается от устройства предыдущего поколения. Как ни странно, разница невелика:

обычный Redmi Pad работает на более мощном процессоре Helio G99, набирающем 400 тысяч баллов в AnTuTu (результат Snapdragon 680 — 300 тысяч);

Redmi Pad SE предлагает больше постоянной и оперативной памяти в базовой версии (4/128 ГБ вместо 3/64 ГБ у прошлогоднего Redmi Pad);

у нового Redmi Pad SE больше экран (11″ вместо 10,61”);

Redmi Pad SE получил упрощенную фронтальную камеру на 5 МП (у Redmi Pad — на 8 МП).

Если вы не планируете запускать ресурсоемкие игры, а планшет нужен исключительно для работы и потребления контента, возможностей Redmi Pad SE будет более чем достаточно. Особенно с учетом цены, которая действует на старте продаж.

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За сколько можно купить Redmi Pad SE

Redmi Pad SE вышел 26 сентября, а продажи планшета стартовали на AliExpress. Стандартная цена новинки — $199 (~ 19 200 ₽). Но до 29 сентября включительно можно успеть купить Redmi Pad SE менее чем за 15 000 ₽. Для этого нужно взять купон продавца на странице товара.

Купить Redmi Pad SE

Насколько это дешево? Глобальная версия Xiaomi Pad 6 обойдется вам минимум в 38 000 ₽, Xiaomi Pad 5 в России стоит примерно 30 000 ₽, а прошлогодний Redmi Pad — 19 500 ₽ за версию на 3/64 ГБ памяти. В такой ситуации новинка действительно выглядит привлекательно и заслуживает внимания каждого человека, который ищет недорогой, но хороший планшет.