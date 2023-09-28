Вышел самый дешевый планшет Redmi. За 15 тысяч рублей у него экран 90 Гц и динамики с Dolby Atmos

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Герман Вологжанин

Пару лет назад Xiaomi возродила линейку своих планшетов. В 2021-м появился Xiaomi Pad 5, а спустя год вышел Redmi Pad, ставший самой доступной моделью китайской компании. Однако стремительно растущий курс доллара требует новых героев в бюджетном сегменте. Таковым в сентябре 2023 года стал планшет Redmi Pad SE. Это свежая модель, представленная на днях, которая сейчас является самой дешевой в линейке Xiaomi.

Вышел самый дешевый планшет Redmi. За 15 тысяч рублей у него экран 90 Гц и динамики с Dolby Atmos. У Xiaomi появился самый дешевый планшет, который идеально подходит для развлечений. Фото.

У Xiaomi появился самый дешевый планшет, который идеально подходит для развлечений

Самый дешевый планшет Xiaomi

На российском рынке линейка планшетов Xiaomi представлена следующими моделями:

  • Xiaomi Pad 6. Планшет 2023 года на процессоре Snapdragon 870 с экраном на 144 Гц.
  • Xiaomi Pad 5. Модель 2021 года на процессоре Snapdragon 860, оснащенная экраном с частотой обновления 120 Гц.
  • Redmi Pad. Недорогой планшет 2022 года на чипе Helio G99 с неплохим 90-герцовым экраном.

Новый планшет Redmi Pad SE занимает последнее место в списке, представляя собой наиболее простую модель. Он является самым дешевым, но это не значит, что его начинка сильно уступает старшим братьям. Напротив, характеристики Redmi Pad SE заставляют усомниться в целесообразности платить больше за продвинутые модели.

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Характеристики Redmi Pad SE

Характеристики Redmi Pad SE. Мощности Redmi Pad SE достаточно, чтобы с комфортом погонять в GTA: San Andreas. Фото.

Мощности Redmi Pad SE достаточно, чтобы с комфортом погонять в GTA: San Andreas

Redmi Pad SEнедорогой планшет с большим экраном. Он идеально подходит для потребления контента, так как помимо хорошего дисплея здесь есть 4 мощных динамика с поддержкой эффектов Dolby Atmos. Остальные характеристики перед вами:

ХарактеристикиRedmi Pad SE
Экран11 дюймов, IPS (1920х1200), 90 Гц
Основная камера8 МП
Фронтальная камера5 МП
ПроцессорSnapdragon 680
Память4/128, 6/128, 8/128 или 8/256 ГБ
Аккумулятор8000 мАч
Зарядка18 Вт

Купить Redmi Pad SE

Процессор Snapdragon 680 — неплохой камень для этого ценового сегмента. Он обеспечивает плавную работу интерфейса, выдавая заявленные 90 Гц экрана, но при этом потребляет мало энергии. С аккумулятором на 8000 мАч планшет Redmi Pad SE способен работать 14 часов в режиме воспроизведения видео и 43 дня в режиме ожидания.

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Внутренний накопитель расширяется за счет карт памяти MicroSD объемом до 1 ТБ, благо устройство имеет выделенный слот. К сожалению, SIM-карту вставить не получится. Это проблема всех планшетов Xiaomi, которые вынуждены подключаться к интернету исключительно по Wi-Fi.

Отличия Redmi Pad SE от Redmi Pad

Отличия Redmi Pad SE от Redmi Pad. Новый Redmi Pad SE (слева) чуточку больше прошлогоднего Redmi Pad (справа). Фото.

Новый Redmi Pad SE (слева) чуточку больше прошлогоднего Redmi Pad (справа)

Поскольку мы говорим о самом дешевом планшете Xiaomi, интересно было бы сравнить Redmi Pad и Redmi Pad SE, чтобы понять, чем новая модель отличается от устройства предыдущего поколения. Как ни странно, разница невелика:

  • обычный Redmi Pad работает на более мощном процессоре Helio G99, набирающем 400 тысяч баллов в AnTuTu (результат Snapdragon 680 — 300 тысяч);
  • Redmi Pad SE предлагает больше постоянной и оперативной памяти в базовой версии (4/128 ГБ вместо 3/64 ГБ у прошлогоднего Redmi Pad);
  • у нового Redmi Pad SE больше экран (11″ вместо 10,61”);
  • Redmi Pad SE получил упрощенную фронтальную камеру на 5 МП (у Redmi Pad — на 8 МП).

Если вы не планируете запускать ресурсоемкие игры, а планшет нужен исключительно для работы и потребления контента, возможностей Redmi Pad SE будет более чем достаточно. Особенно с учетом цены, которая действует на старте продаж.

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За сколько можно купить Redmi Pad SE

За сколько можно купить Redmi Pad SE. Redmi Pad SE поставляется в классической для планшетов Xiaomi коробке. Фото.

Redmi Pad SE поставляется в классической для планшетов Xiaomi коробке

Redmi Pad SE вышел 26 сентября, а продажи планшета стартовали на AliExpress. Стандартная цена новинки — $199 (~ 19 200 ₽). Но до 29 сентября включительно можно успеть купить Redmi Pad SE менее чем за 15 000 ₽. Для этого нужно взять купон продавца на странице товара.

Купить Redmi Pad SE

Насколько это дешево? Глобальная версия Xiaomi Pad 6 обойдется вам минимум в 38 000 ₽, Xiaomi Pad 5 в России стоит примерно 30 000 ₽, а прошлогодний Redmi Pad — 19 500 ₽ за версию на 3/64 ГБ памяти. В такой ситуации новинка действительно выглядит привлекательно и заслуживает внимания каждого человека, который ищет недорогой, но хороший планшет.

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