Недавно составлял подборку лучших планшетов на Android и теперь в нее просится еще один кандидат. Blackview анонсировала MEGA 5 — 12.2-дюймовый планшет с полным набором для работы в комплекте. Клавиатура, мышь, стилус, чехол, защитное стекло и наушники — все это идет в одной коробке. За 15 000 рублей. Разбираю, насколько это серьезно.

Где и когда купить Blackview MEGA 5

Купить Blackview MEGA 5 можно с 1 июня 2026 года на официальном магазине Blackview на AliExpress. Стартовая цена Blackview MEGA 5 составляет ~ 15 000 ₽ с учетом скидки 64% и купона. Учтите, что итоговый ценник зависит от версии памяти и курса доллара на момент покупки.

Ранние покупатели получают наушники AirBuds 100 в подарок (пока есть запасы). Параллельно на AliExpress стартуют ИИ-очки BV200, о которых расскажу отдельно.

Характеристики Blackview MEGA 5

Характеристики Blackview MEGA 5 Экран 12.2 дюйма, 2.4K (2800×1752), 120 Гц, 94.2% экран к корпусу Процессор UNISOC T7300, 651 582 баллов AnTuTu Память до 48 ГБ RAM (с расширением), 256 ГБ UFS 3.1, до 2 ТБ карта Аккумулятор 10 000 мАч, зарядка 55 Вт Камеры 16 МП задняя, 13 МП фронтальная ОС DokeOS_P 5.0 (Android 16) Толщина 7.6 мм

Несколько деталей, которые важны на практике. Widevine L1 означает, что Netflix, YouTube Premium и Disney+ отдают контент в 1080P, а не в размытом 480P как у планшетов без этой сертификации. Blackview MEGA 5 в AnTuTu набирает 651 582 баллов — на 64% выше, чем у типичных планшетов на Helio G99, которых сейчас большинство в среднем ценовом сегменте. Есть Wi-Fi 6 и поддержка двух SIM-карт 4G з Wi-Fi. Планшет Blackview MEGA 5 работает на Android 16 с оболочкой DokeOS_P 5.0. Это актуальная версия системы — не устаревший Android 13, который до сих пор стоит на большинстве бюджетных планшетов.

Почему Blackview MEGA 5 — планшет для работы

Вот главный вопрос про любой планшет для работы: насколько это реально работает, а не просто красиво выглядит в описании? Про то, может ли планшет заменить ноутбук, писал отдельно. А теперь относительно Blackview MEGA 5.

PC Mode 3.0 в MEGA 5 разворачивает привычный рабочий стол: панель задач внизу, окна с изменяемым размером, поддержка до 8 активных окон одновременно. Split Screen 2.0 позволяет работать с несколькими приложениями параллельно (например, смотреть видео и делать заметки).

Что важно для планшета для работы с документами: WPS Office предустановлен. Это полноценный офисный пакет с поддержкой .docx, .xlsx и .pptx (не просто просмотрщик, а редактор). В связке с клавиатурой из комплекта это уже рабочий инструмент, а не игрушка. Говоря о комплекте, вот что идет в коробке:

беспроводная клавиатура;

беспроводная мышь;

Stylus 2.0 для рукописного ввода;

защитный чехол;

защитное стекло;

проводные наушники.

Для недорогого планшета на Android это редкость: обычно аксессуары покупаются отдельно и стоят столько же, сколько само устройство.

Планшет на Android с искусственным интеллектом

Планшет 2026 года без ИИ — уже нонсенс. MEGA 5 работает с тремя моделями: DeepSeek, OpenAI и Gemini через систему Doke AI 2.0. Причем это реальная интеграция нескольких ИИ-движков в одном интерфейсе.

Что умеет:

генерация и резюмирование текстов;

перевод в реальном времени;

голосовые задачи без ручного ввода.

Для планшета вместо ноутбука это практически полезно: набросать структуру документа, перевести материал, быстро ответить на письмо голосом — все не выходя из приложения.

Умные очки с искусственным интеллектом

Параллельно с планшетом Blackview запускает очки Blackview BV200 с записью видео 1200P, открытыми динамиками, ИИ-ассистентом и переводом в реальном времени. Умные очки за ~ 3 000 ₽ со скидкой 58% — это нижняя граница ценовой категории для устройств с реальными возможностями.

Для понимания: Google Glass в свое время стоили $1 500 (~ 107 000 ₽). Blackview BV200 не конкурент им по качеству исполнения, но функционально закрывает те же сценарии: съемка от первого лица, прослушивание музыки без наушников, голосовые команды.

