Одновременно с выпуском смарт-браслета Mi Band 10 Pro, Xiaomi показала планшет POCO Pad C1 — бюджетный вариант с 9,7-дюймовым 2K-экраном, чипсетом Snapdragon 6s 4G Gen 2 и батареей на 7 600 мАч. Если он кажется вам знакомым, это неспроста: перед нами, по сути, Redmi Pad 2 9.7 в оболочке POCO. Разбираемся, кому подойдёт этот планшет и есть ли смысл обращать на него внимание.

Характеристики POCO Pad C1

Главный элемент планшета — это 9,7-дюймовый IPS-экран с разрешением 2K (2048 × 1280 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит. Дисплей также получил сертификацию TÜV Rheinland по снижению синего света и мерцания — полезно для тех, кто много читает или смотрит видео перед сном.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Внутри стоит Snapdragon 6s 4G Gen 2 — это 8-ядерный чип, выполненный по 6-нм техпроцессу, с частотой до 2,9 ГГц. Стоит сразу пояснить: несмотря на свежее название, это, по сути, переименованный Snapdragon 685 с небольшим разгоном. Чип поддерживает только 4G — никакого 5G здесь нет. Для просмотра видео, соцсетей, чтения и лёгких игр его вполне достаточно, но серьёзных рабочих нагрузок от него ждать не стоит. Если нужно что-то помощнее — лучше взять POCO Pad M1, который уже доступен на AliExpress по цене 16 500 ₽ за 8/256 ГБ памяти.

Купить POCO Pad M1

А вот планшет POCO Pad C1 предложен в двух скромных вариантах: 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища. Память можно расширить карточкой microSD до 2 ТБ (для бюджетного устройства это приятный бонус). Тип памяти — LPDDR4X и UFS 2.2, то есть не самые быстрые по современным меркам, но для класса устройства это нормально.

Время работы планшета POCO Pad C1

В планшете установлена батарея на 7 600 мА·ч. Xiaomi заявляет до 1,7 дня работы в смешанном режиме и до 15 часов воспроизведения видео. Это неплохие цифры для устройства такого класса, хотя реальные результаты, конечно, будут зависеть от яркости и включённого 120 Гц.

А вот зарядка — слабое место. Поддерживается только 18 Вт, а это означает довольно долгое время пополнения такой крупной батареи. Для сравнения: многие бюджетные смартфоны с батареями вдвое меньше заряжаются быстрее. Зато планшет умеет заряжать другие устройства — поддерживается обратная зарядка на 10 Вт, что позволяет использовать его как павербанк для наушников или смартфона.

Камера на планшете POCO Pad C1

Камеры здесь чисто утилитарные: 8 Мп сзади и 5 Мп спереди. Для видеозвонков и сканирования документов этого хватит, но фотографировать на устройство такого уровня вы вряд ли будете. В отличие от камер лучших планшетов 2026 года.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Из софта — Xiaomi HyperOS 3 с набором встроенных функций на основе ИИ: Google Gemini для текстовых задач и Circle to Search — функция, позволяющая обвести любой объект на экране и тут же найти информацию о нём в поиске. Также заявлена экосистемная интеграция с другими устройствами Xiaomi и POCO — синхронизация звонков и уведомлений между планшетом и смартфоном. Корпус металлический, толщиной 7,4 мм и массой 406 г. Есть стереодинамики и разъём 3,5 мм для наушников, что для планшетов сейчас скорее приятное исключение.

Сравнение POCO Pad C1 и Redmi Pad 2 9.7

Если характеристики POCO Pad C1 кажутся знакомыми, это потому что перед нами практически полный клон Redmi Pad 2 9.7 (не путать с обычным Redmi Pad 2), представленного чуть ранее. Экран, чипсет, батарея, камеры, размеры корпуса — всё совпадает. Xiaomi в последнее время часто использует такой подход: одно и то же устройство выходит под разными суббрендами для разных рынков и аудиторий.

POCO-версия отличается оформлением и, возможно, модификациями памяти. У Redmi Pad 2 9.7 в базе только 4 ГБ ОЗУ, тогда как POCO Pad C1 предлагает вариант с 6 ГБ. Для бюджетного планшета лишние 2 ГБ оперативки ощутимо повлияют на многозадачность — вкладки в браузере будут реже выгружаться из памяти.

Дата выхода и цена POCO Pad C1

Планшет выходит на глобальный рынок. По предварительным данным, стартовая цена POCO Pad C1 составит $139 за версию 4/64 ГБ (примерно от 15 000 ₽ в России) и $179 за версию 6/128 ГБ (примерно от 20 000 ₽ в России). В Малайзии уже объявлены цены в местной валюте: 599 и 799 ринггитов за младшую и старшую версии соответственно. В Европе ориентировочная цена — около 149 евро.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Доступен в двух цветах: сером и синем. Продажи начинаются через официальные каналы Xiaomi и маркетплейсы. Цены для конкретных регионов, включая Россию, пока не объявлены.

Стоит ли покупать POCO Pad C1 за эти деньги

POCO Pad C1 — это честный бюджетный планшет 2026 года для тех, кому нужен удобный экран для видео, чтения и соцсетей без переплаты. Экран с 2K-разрешением и 120 Гц на этой цене — заметное преимущество. Батарея большая, корпус металлический, есть слот для microSD и разъём для наушников. Но есть и очевидные компромиссы. Чипсет только с 4G — поддержки 5G нет, и это в 2026 году ощутимо. Тем более, когда есть альтернатива в лице POCO Pad M1 за те же деньги.

Купить POCO Pad C1

Зарядка медленная, камеры минимальные, а сам процессор — по сути, переименованный чип многолетней давности. Если вам нужен планшет для учёбы, YouTube и мессенджеров — POCO Pad C1 справится отлично. Если нужен хоть какой-то запас производительности на будущее, стоит присмотреться к устройствам на Snapdragon 7s Gen 4, которые предлагают более современную начинку в том же ценовом диапазоне.