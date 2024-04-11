Xiaomi показала, каким должен быть планшет до 20 тысяч рублей: Redmi Pad Pro — настоящий эталон

10 апреля Xiaomi презентовала не только сверхмощный смартфон Redmi Turbo 3, но и планшет Redmi Pad Pro. Эта модель — первая «прошка» в линейке бренда, которая до настоящего времени состояла лишь из базового Redmi Pad и его упрощенной версии Redmi Pad SE, появившейся исключительно на глобальном рынке. Приставка «Pro» обязывает новый планшет Xiaomi к большим свершениям и, глядя на его цену, становится очевидно, что китайцам удалось осуществить задуманное.

Характеристики Redmi Pad Pro

Недорогой планшет на Андроид — всегда поиск компромиссов, и Redmi Pad Pro не является исключением. Однако его разработчики сэкономили не на процессоре или экране, как это обычно бывает, а на камерах, к помощи которых владельцы планшетов обращаются крайне редко.

Характеристики Redmi Pad Pro Экран 12.1 дюйма, AMOLED (2560х1600), 120 Гц Основная камера 8 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Snapdragon 7s Gen 2 Память 6/128, 8/128 или 8/256 ГБ Аккумулятор 10000 мАч Зарядка 33 Вт

Redmi Pad Pro — планшет с большим экраном. И, что важно: его внушительная диагональ не оказывает негативного влияния на четкость картинки, ведь при разрешении 2560х1600 достигается комфортная плотность пикселей примерно 249 ppi, а с поддержкой технологий Dolby Vision и Dolby Atmos новый Redmi Pad Pro представляется едва ли не лучшим планшетом для просмотра фильмов в своей ценовой категории.

Процессор Snapdragon 7s Gen 2 уже знаком нам по другим продуктам компании, включая смартфоны POCO X6 и Redmi Note 13 Pro 5G. Это шустрый чипсет, набирающий около 650 тысяч баллов в тесте AnTuTu, но в то же время остающийся холодным за счет тонкого техпроцесса 4 нм.

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На время автономной работы положительное влияние оказывает и здоровенный аккумулятор на 10000 мАч. Вот только заряжаться он будет примерно 2 часа, так как комплектный адаптер питания рассчитан на скромные по нынешним меркам 33 Вт.

Чем Redmi Pad Pro отличается от Redmi Pad

Особенно интересно изучить прогресс нового планшета на фоне предшественника, проведя небольшое сравнение Redmi Pad и Redmi Pad Pro. По нему сразу видно, как далеко убежала «прошка», ведь у нее:

Лучше экран . Он больше, а еще у него выше разрешение, плотность пикселей и частота обновления.

. Он больше, а еще у него выше разрешение, плотность пикселей и частота обновления. Мощнее процессор . Snapdragon 7s Gen 2 в синтетических тестах опережает Helio G99 на 50%.

. Snapdragon 7s Gen 2 в синтетических тестах опережает Helio G99 на 50%. Больше аккумулятор. Прибавка 2000 мАч к номинальной емкости, а также увеличение с 18 Вт до 33 Вт мощности зарядки — серьезный апгрейд.

Также для планшета Redmi Pad Pro разработана лимитированная версия для фанатов вселенной Гарри Поттера. Официально она будет продаваться только в Китае, но менее интересным специальное издание от этого не становится.

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Планшет в стиле Гарри Поттера

Планшет Redmi Pad Pro Harry Potter Edition является дополнением смартфона Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition. В то же время большое устройство не такое вычурное, отчего кажется более привлекательным. Специальное издание планшета выполнено в темно-синем цвете, а на его спинку нанесена эмблема Хогвартса.

Планшет поставляется в крафтовой коробке, внешне напоминающей конверт, а внутри помимо Redmi Pad Pro Harry Potter Edition лежат аутентичные стилус и чехол-клавитура.

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Сколько стоит Redmi Pad Pro

Цена Redmi Pad Pro зависит от версии памяти. На старте продаж за него просят:

6/128 ГБ — 1 499 юаней (~ 19 300 ₽);

— 1 499 юаней (~ 19 300 ₽); 8/128 ГБ — 1 699 юаней (~ 21 900 ₽);

— 1 699 юаней (~ 21 900 ₽); 8/256 ГБ — 1 899 юаней (~ 24 500 ₽).

Цена Redmi Pad Pro Harry Potter Edition, доступного исключительно в версии 8/256 ГБ, составляет 2 299 юаней (~ 29 600 ₽). Но все это — китайские расценки для планшетов с прошивкой для КНР. В России Redmi Pad Pro может появиться чуть позже, но есть вероятность, что в глобальной версии он будет представлен как POCO Pad.