10 смартфонов с хорошей батареей, которые дольше всех держат заряд в 2023 году

Автономность смартфона является едва ли не главной характеристикой. А на продолжительность работы от одного заряда влияет не только емкость аккумулятора, но и другие факторы: экран, процессор, оптимизация. Поэтому, глядя на размер батареи, вам не удастся определить, какая модель дольше других продержится без розетки. Впрочем, если протестировать большинство устройств, представленных на рынке, можно составить вполне объективный рейтинг автономности смартфонов 2023 года.

В основе рейтинга лежат результаты тестов от издания GSMArena. Наши коллеги из Болгарии анализируют общее время работы при условии, что владелец аппарата в течение дня по часу звонит через 3G, пользуется браузером и смотрит видео. Из сформировавшегося за долгие годы списка мы вычеркнули девайсы, вышедшие до 2023 года, а также защищенные устройства и модели, которые очень сложно найти в России. Так что теперь вы узнаете, какой телефон с хорошей батареей купить.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Redmi Note 12 4G — новый телефон Xiaomi

Открывает нашу десятку смартфонов с мощной батареей Redmi Note 12 4G. Пускай его аккумулятор имеет стандартную для 2023 года емкость в 5000 мАч, энергоэффективный процессор Snapdragon 685 и AMOLED-экран делают свое дело. Смартфон Xiaomi работает 13 часов в режиме веб-серфинга, а видео на нем можно смотреть на протяжении 29 часов, что является просто невероятным результатом.

Цена: от 14 000 ₽

Купить Redmi Note 12 4G

В остальном перед нами типичный недорогой аппарат с довольно скромной камерой на 50 Мп и не самым шустрым железом. Если хотите узнать подробности, прочитайте обзор Redmi Note 12 4G, который подготовил мой коллега Кирилл Пироженко. Он в деталях рассказал обо всех плюсах и минусах этого смартфона с хорошей батареей.

Читайте также: лучшие смартфоны до 20000 рублей

realme GT3 — смартфон с самой быстрой зарядкой

Строчкой выше оказался realme GT3. Удивительно, но с аккумулятором на 4600 мАч смартфон сумел продержаться в общей сложности 117 часов. Именно столько проработает девайс, если в течение дня вы будете по часу звонить, скролить браузер и смотреть видео. Но главная фишка realme GT3 заключается в том, что это — смартфон с самой быстрой зарядкой. Его комплектный адаптер на 240 Вт восстанавливает энергию аккумулятора менее чем за 10 минут!

Цена: от 65 000 ₽

Купить realme GT3

Единственный недостаток смартфона realme GT3 — его цена. Но ее можно объяснить не только быстрой зарядкой, но и другими фишками. В частности, аппарат работает на одном из лучших процессоров 2023 года Snapdragon 8+ Gen 1, а в базовой модификации он имеет 16 Гб оперативной и 1 Тб постоянной памяти.

Мощный смартфон POCO F5

118 часов в тесте автономности смартфонов продержался POCO F5. Это субфлагманская модель, работающая на процессоре Snapdragon 7+ Gen 2, который набирает почти миллион баллов в AnTuTu. Также смартфон POCO F5 имеет неплохую камеру с оптической стабилизацией и комплектную зарядку на 67 Вт.

Цена: от 33 000 ₽

Купить POCO F5

В режиме просмотра видео POCO F5 работает 20 часов, а при использовании браузера его заряда хватит более чем на 15 часов. Учитывая адекватную стоимость, придраться к смартфону невозможно. Минусы найдет только тот, кто ненавидит POCO Launcher.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Водонепроницаемый телефон Samsung Galaxy A54

Смартфон Galaxy A54 способен работать 119 часов от одного заряда своего аккумулятора на 5000 мАч. Всему виной энергоэффективный процессор Exynos 1380, который совсем не является флагманским. Но определенные фишки, присущие дорогим смартфонам, у этого представителя рейтинга автономности 2023 года все-таки есть.

Цена: от 29 000 ₽

Купить Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A54 — это смартфон с влагозащитой. Его корпус сертифицирован по стандарту IP67, что очень редко встречается в сегменте недорогих устройств. Также девайс оснащен камерой с оптической стабилизацией, но при всех плюсах он лишен самого главного — блока питания в комплекте. Зарядку Samsung придется докупать отдельно.

Читайте также: какую зарядку для смартфона Samsung купить

Infinix NOTE 30 — смартфон с большим экраном

Смартфоны Infinix не первый год осваиваются на нашем рынке, предлагая хорошее соотношение цены и характеристик. А NOTE 30 помимо неплохой начинки привлекает внимание мощной батареей. Да, здесь стоит аккумулятор на 5000 мАч, однако его заряда хватает на 36 часов разговоров, 14 часов веб-серфинга и просмотра видео на протяжении 15 часов.

Цена: от 15 000 ₽

Купить Infinix NOTE 30

В общей сложности смартфон Infinix NOTE 30 продержался в тесте GSMArena 119 часов. И это при том, что у девайса огромный экран на 6,78 дюйма, выполненный по технологии IPS, которая не славится своей энергоэффективностью. Но с помощью 6-нм техпроцесса чипа Helio G99 смартфон показывает отличный результат.

Флагманский камерофон Samsung Galaxy S23 Ultra

В 2023 году компания Samsung сделала невозможное, отказавшись от фирменных процессоров Exynos для своих флагманов. В случае со смартфоном Galaxy S23 Ultra это определенно пошло на пользу. Имея на борту лучший процессор Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор на 5000 мАч, флагман в общей сложности работает 126 часов.

Цена: от 83 000 ₽

Купить Samsung Galaxy S23 Ultra

Учитывая то, что Galaxy S23 Ultra — это не просто телефон с хорошей батареей, а настоящий флагман с обалденной камерой, ему можно простить не самый демократичный ценник. Впрочем, брать его в кредит точно не стоит, ведь следующий представитель рейтинга работает еще дольше, а стоит в 8 раз меньше.

TECNO Spark 10 Pro — недорогой телефон с мощной батареей

Перед вами самый дешевый смартфон среди всех представителей рейтинга. Стоит он порядка 10 тысяч рублей, но за эти деньги TECNO Spark 10 Pro предлагает аккумулятор на 5000 мАч, который вкупе с не самым мощным процессором Helio G88 обеспечивает 131 час автономной работы.

Цена: от 10 000 ₽

Купить TECNO Spark 10 Pro

Имея IPS-экран с частотой обновления 90 Гц, TECNO Spark 10 Pro не может похвастать рекордами автономности во время просмотра видео. Однако заряд он держит долго, а характеристики смартфона с мощной батареей более чем оправдывают его стоимость.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Samsung Galaxy A34 — смартфон с оптической стабилизацией

И снова в нашем рейтинге автономности смартфонов 2023 года аппарат от компании Samsung. A34 — это упрощенная версия Galaxy A54. Здесь тоже есть камера с оптической стабилизацией и влагозащита. Чипсет Dimensity 1080 является довольно мощным и энергоэффективным, что в итоге выливается в 133 часа работы.

Цена: от 24 000 ₽

Купить Samsung Galaxy A34

Еще более впечатляющей выглядит автономность смартфона Galaxy A34 в режимах просмотра видео и веб-серфинга. Здесь он выдает 21 и 19 часов соответственно. Увы, по аналогии с другими устройствами Samsung зарядку нужно докупать отдельно.

Красивый телефон vivo V27

Совсем недавно на российском рынке появился смартфон vivo V27. Это модель среднего класса, которая не дотягивает до флагманов, но выглядит так же дорого. Как бы то ни было, главное для нас — автономность телефона, оснащенного батареей на 4600 мАч. Даже при такой невпечатляющей емкости АКБ девайс работает 22 часа в режиме просмотра видео и 19 часов в браузере.

Цена: от 38 000 ₽

Купить vivo V27

В чем же секрет автономности смартфона vivo V27? Конечно же, в процессоре Dimensity 7200. Мощный чип, выполненный по 4-нм техпроцессу, тянет любые игры и справляется с любой задачей на ура, а камера на 50 Мп с оптической стабилизацией делает достойные снимки при любых условиях.

Читайте также: 5 лучших смартфонов vivo на любой кошелек, которые стоит купить в 2023 году

Samsung Galaxy A24 — телефон с лучшей батареей

Обладателем золотой медали рейтинга автономности телефонов 2023 года становится Samsung Galaxy A24. Сравнительно недорогая модель продержалась в тесте GSMArena 141 час. Видео на смартфоне можно смотреть 20 часов и почти столько же непрерывно листать браузер.

Цена: от 18 000 ₽

Купить Samsung Galaxy A24

Кроме хорошей автономности аппарат готов предложить AMOLED-экран с частотой 90 Гц, 50-мегапиксельную камеру с OIS и козырь — процессор Helio G99. Пожалуй, это тот редкий случай, когда смартфон Samsung стоит своих денег и ни в чем не уступает китайцам по аналогичной цене.