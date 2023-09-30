5 серьезных заболеваний, которые возникают по вине вашего смартфона

Смартфон является важнейшим атрибутом в жизни любого человека из XXI века. Ведь именно он позволяет нам общаться, работать, получать информацию и просто коротать время. Но наряду с неоспоримыми плюсами мобильные устройства имеют много недостатков. В частности, у многих людей возникают болезни от телефона. Давайте разберемся, в чем заключается опасность вашего карманного компаньона и можно ли предотвратить появление заболеваний, не отказываясь от своего Андроида.

Зависимость от телефона

Любая зависимость — это болезнь, представляющая собой навязчивую потребность человека в чем-либо. Например, в телефоне. Причем зависимость бывает разной. Некоторые люди не могут без игр, кому-то требуется постоянное общение в онлайне, а кто-то взахлеб потребляет информацию из интернета.

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С зависимостью от смартфона можно жить, но она провоцирует возникновение целого ряда психических заболеваний от синдрома дефицита внимания до шизоидных расстройств. Чтобы побороть болезнь, нужно сократить время взаимодействия с мобильным устройством. В этом помимо квалифицированного врача вам поможет раздел настроек Андроид, который называется Цифровое благополучие.

Нарушение сна или бессонница

Игры и постоянное потребление информации через телефон могут стать причиной возникновения бессонницы или нарушения циркадных ритмов. Выработав привычку откладывать устройство в сторону за несколько часов до планируемого отдыха, вы сможете побороть заболевание. Но дело здесь отнюдь не только в человеческой психике.

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Нарушение циркадных ритмов провоцирует синий цвет, излучаемым экраном смартфона. Он затрудняет выработку мелатонина, необходимого для своевременного отхода ко сну. Чтобы снизить влияние синего цвета, нужно включить режим чтения на телефоне, который также может называться ночным.

Портится ли зрение от телефона

Неконтролируемое использование смартфона также приводит к возникновению офтальмологических заболеваний от близорукости до косоглазия. Для минимизации рисков необходимо делать перерыв каждые 30 минут, выполняя упражнения для глаз.

Кроме того, экран смартфона нуждается в правильной настройке. На Android есть функции защиты зрения, которые обязательно нужно активировать. Познакомьтесь с ними и позаботьтесь о собственном зрении.

Болезнь суставов по всему телу

Мало того, что постоянное использование смартфона приводит к очевидному снижению физической активности, так еще провоцирует возникновение болей в суставах. Причем это касается самых разных частей тела. Если вы привыкли держать смартфон в одном положении, то довольно быстро столкнетесь с болезнью суставов рук.

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Также есть такое понятие, как синдром компьютерной шеи. Им называется болезнь суставов, расположенных в одноименной части вашего тела. Чтобы не страдать от болей в шее и спине, старайтесь держать осанку и не вглядываться в экран телефона. Если буквы кажутся вам слишком маленькими, просто увеличьте шрифт на Андроид.

Инфекционные болезни из-за смартфона

Наконец, любой смартфон — переносчик огромного количества инфекционных заболеваний. Вы постоянно взаимодействуете с мобильным устройством, но всегда ли моете руки перед контактом с ним? Ах, вы, наверное, еще берете смартфон с собой в туалет? Ну тогда целая россыпь заболеваний обеспечена.

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Чтобы не заболеть, нужно постоянно мыть руки в течение всего дня, поддерживать чистоту в помещении, а также регулярно протирать сам смартфон. Только так вы сможете если не предотвратить возникновение инфекционных заболеваний из-за постоянных контактов с гаджетом, то хотя бы снизите такую вероятность.