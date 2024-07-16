6 советов для тех, у кого не грузит WhatsApp на Андроиде

Вместе с информацией о том, что в России начнут замедлять Ютуб, в сети появились данные о применении подобных мер и к популярному мессенджеру WhatsApp. Однако власти очень быстро это опровергли и заявили, что к WhatsApp ни в каких регионах нашей страны замедление не применяется. Но некоторые пользователи этого приложения периодически сталкиваются с тем, что данные в нем грузятся очень медленно или не загружаются вообще. Что же делать в такой ситуации? Собрали несколько полезных советов, которые позволят вам ускорить загрузку сообщений и данных в Ватсапе или вообще реанимировать ее.

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Как проверить интернет на телефоне

В первую очередь, если вы столкнулись с тем, что Ватсап на смартфоне не загружает никакие данные, необходимо убедиться в том, подключен ли аппарат к интернету. Да, такое банальное действие может сэкономить ваши нервы. Если вы в настоящий момент подключены к Wi-Fi, то просто перейдите на мобильный интернет, если же проблемы возникли при использовании SIM-карты, то убедитесь в том, что на балансе есть деньги и остался трафик.

Для этого просто загрузите какой-нибудь другой ресурс или приложение. Банально, зайдите на главную страницу Яндекса через браузер, и это позволит вам понять, как обстоят дела с интернетом на вашем смартфоне. Возможно, что после этого потребуется пополнить баланс или обратиться с проблемой к оператору. Обязательно начинайте расследование именно с этого, ведь этим может столкнуться хоть кто.

Принудительно переключить LTE на 3G

Еще одна проблема, связанная с качеством мобильного интернета, может повлиять на скорость загрузки Ватсапа. Например, если на смартфоне у вас активирован LTE, а вы находитесь в зоне неуверенного приема сигнала и аппарат скачет между 3G и 4G, то с высокой долей вероятности данные в WhatsApp на Андроиде будут загружаться очень медленно или вообще не будут. Это решается простым переводом телефона в сеть 3G. На примере аппаратов Xiaomi, Redmi и POCO работает это так:

Откройте настройки на смартфоне и перейдите в раздел «SIM-карты и мобильные сети»;

Выберите SIM-карту, через которую вы используете мобильный интернет, и нажмите на нее;

Коснитесь пункта «Предпочтительный тип сети»;

Выберите «Предпочтительно 3G».

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Теперь смартфон не будет скакать между сетями, и соединение станет намного стабильнее. За счет этого и Ватсап на Андроиде грузиться станет намного быстрее. В моем старом офисе была именно такая проблема, и перевод в 3G действительно помогал. Обязательно попробуйте.

Как отключить автозагрузку в Ватсапе

Но не стоит забывать, что и в самом Ватсапе есть настройки, которые могут замедлять скорость загрузки данных. Например, если вы получаете большое количество тяжелых файлов, то автозагрузка медиа может сыграть с вами злую шутку. Пока документы не скачаются, новые сообщения просто не будут загружаться, что достаточно неприятно. Поэтому я рекомендую выключить автозагрузку в Ватсапе, особенно в зоне с нестабильным интернетом, и скачивать нужные вам документы вручную. Вот как это делается:

Откройте Ватсап на Андроиде и нажмите на три точки в правом верхнем углу;

и нажмите на три точки в правом верхнем углу; В выпадающем меню выберите «Настройки»;

Перейдите в раздел «Данные и хранилище»;

В блоке «Автозагрузка медиа» откройте каждый тип сети и снимите все галочки.

После этого, как только вам придет какой-то файл, фотография или видео, вы сможете скачать его вручную. В дополнение к тому, что смартфон без вашего ведома не будет тратить на это интернет, так еще и сможете сэкономить память в телефоне. Очень удобная штука.

Отключить прокси-сервер в Ватсапе

Некоторые пользователи в России используют прокси-сервер для подключения к Ватсапу. Это может быть одной из причин, почему мессенджер не загружается. Поэтому не забудьте отключить еще и его:

Откройте Ватсап на Андроиде и перейдите в его настройки;

и перейдите в его настройки; Выберите раздел «Данные и хранилище»;

Перейдите в пункт «Прокси-сервер»;

Отключите тумблер «Использовать прокси-сервер».

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После этого с большой долей вероятности всё загрузится и будет работать, как и раньше — весело и задорно.

Качество фото в Ватсапе

Недавно в Ватсапе появилась возможность отправлять медиафайлы в высоком качестве. Причем в настройках можно изменить один параметр, и фотографии с видео будут автоматически уходить адресату в HD. Вот только в условиях плохого интернета это может сыграть с вами злую шутку. Файлы будут загружаться в мессенджер значительно дольше. Поэтому, если вы столкнулись с тем, что отправить HD-фото в Ватсапе не удается, просто измените качество:

Откройте Ватсап на Андроиде и перейдите в настройки;

и перейдите в настройки; Выберите пункт «Данные и хранилище»;

Нажмите «Качество загрузки медиафайлов»;

Во всплывающем окне переключитесь на стандартное качество.

Мало того, что скорость загрузки файла в Ватсап увеличится, так еще и трафик сможете сэкономить за счет меньшего размера.

Отключить экономию данных в Ватсапе

Есть в Ватсапе еще одна функция, включение которой по идее должно позитивно сказаться на скорости загрузки информации. Называется она «Экономия данных». Однако личный опыт показал, что как только я включаю этот тумблер, то скорость загрузки, наоборот, уменьшается. Может, такая проблема возникла лично у меня, но рекомендую убрать экономию данных в Ватсапе и проверить, как все будет работать у вас:

Откройте настройки в Ватсапе ;

; Перейдите в раздел «Данные и хранилище»;

Отключите тумблер «Экономия данных».

Трафика при этом будет расходоваться больше, зато скорость загрузки по ощущениям должна стать больше. По крайней мере, на моем смартфоне POCO F5 Pro это точно заметно.