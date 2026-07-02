На Android-смартфонах голосовым помощником по умолчанию является Gemini, пришедший на смену Google Ассистенту. Но в России он не работает. К счастью, теперь можно назначить Алису AI ассистентом по умолчанию и вызывать её поверх любого приложения одним жестом или удержанием кнопки навигации. Это тот же слот в системе, где обычно живёт Google Ассистент или Gemini, — и теперь его можно отдать Алисе.

Алиса AI на Android — как она работает

Раньше, чтобы задать вопрос Алисе, приходилось открывать её приложение или переключаться между окнами. Теперь ассистент вызывается прямо поверх того, чем вы заняты, и сразу принимает голосовой или текстовый запрос. По сути Алиса встаёт на место системного цифрового помощника — того, что срабатывает на жест или удержание кнопки навигации.

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Практический смысл простой: не нужно прерывать чтение, переписку или игру, чтобы что-то спросить. Вызвали помощника, получили ответ, вернулись к делу. Это ровно то, ради чего вообще существует ассистент по умолчанию. Правда, голосовой вызов не работает: чтобы открыть Алису AI, нужно настроить жест или действие на удержание кнопки питания.

Что умеет Алиса AI в режиме ассистента

При назначении Алисы помощником по умолчанию открывается её основной набор функций. По данным Яндекса, ассистент отвечает на текстовые и голосовые запросы, генерирует изображения, переводит текст, анализирует фотографии и помогает искать информацию в интернете.

Кроме этого, Алиса берёт на себя бытовые задачи. Она управляет Яндекс Музыкой и устройствами умного дома, показывает прогноз погоды, ставит таймеры и будильники, а также может набрать номер контакта или экстренной службы. Список пересекается с тем, что делают Google Ассистент и Gemini, — с поправкой на то, что музыка и умный дом здесь завязаны на экосистему Яндекса.

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Основной список функций Алисы AI в качестве ассистента по умолчанию:

Быстрый ответ без выхода из приложения . Например, можно попросить Алису объяснить незнакомый термин прямо во время чтения статьи, не открывая браузер отдельно.

. Например, можно попросить Алису объяснить незнакомый термин прямо во время чтения статьи, не открывая браузер отдельно. Умная камера . Ассистент анализирует изображение: достаточно навести камеру на растение, инструкцию или состав продукта, и Алиса распознаёт и объясняет, что это. С помощью камеры можно перевести иностранное меню или разобраться в сложной схеме, не переключаясь между приложениями.

. Ассистент анализирует изображение: достаточно навести камеру на растение, инструкцию или состав продукта, и Алиса распознаёт и объясняет, что это. С помощью камеры можно перевести иностранное меню или разобраться в сложной схеме, не переключаясь между приложениями. Алиса генерирует картинки по запросу и показывает результат прямо в окне вызова — например, открытки или иллюстрации.

Отдельно стоит держать в голове: часть функций (музыка, умный дом) полезна в первую очередь тем, кто уже сидит в сервисах Яндекса. Если у вас другая экосистема, реальная польза сузится до вопросов, перевода и работы с камерой. >.

Как сделать Алису AI ассистентом по умолчанию

Назначить Алису помощником можно несколькими способами: при первом запуске приложения, через пункт «Сделать ассистентом по умолчанию» в его настройках или через системные настройки Android. Но сначала нужно установить приложение Алиса AI.

Скачать Алису AI

Через настройки телефона порядок такой:

Откройте настройки телефона и перейдите в раздел «Приложения» Выберите пункт «Приложения по умолчанию» Откройте «Цифровой помощник» Выберите в списке Алису AI

После этого вызов помощника жестом или кнопкой навигации будет открывать Алису вместо стандартного ассистента системы. Вернуть Google Ассистента можно там же в любой момент.

Стоит ли менять Google Ассистента на Алису

Функция бесплатная и обратимая, так что риска здесь нет — попробовать и вернуть всё назад можно за минуту. Смысл переключения зависит от того, чем вы пользуетесь: если у вас Яндекс Музыка, умный дом Яндекса и вы и так часто спрашиваете Алису, назначение её помощником по умолчанию реально ускорит эти сценарии.

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Если же вы завязаны на сервисы Google и вам важна связка с календарём, почтой и напоминаниями Google, менять ассистента ради перевода по камере и вопросов вслух вряд ли стоит. В остальном это удобный шаг: Android наконец даёт выбрать помощника под свои привычки, а не мириться с тем, что стоит по умолчанию.