На Android-смартфонах голосовым помощником по умолчанию является Gemini, пришедший на смену Google Ассистенту. Но в России он не работает. К счастью, теперь можно назначить Алису AI ассистентом по умолчанию и вызывать её поверх любого приложения одним жестом или удержанием кнопки навигации. Это тот же слот в системе, где обычно живёт Google Ассистент или Gemini, — и теперь его можно отдать Алисе.

Делаем Алису вместо Google за пару кликов. Фото.

Делаем Алису вместо Google за пару кликов

Алиса AI на Android — как она работает

Раньше, чтобы задать вопрос Алисе, приходилось открывать её приложение или переключаться между окнами. Теперь ассистент вызывается прямо поверх того, чем вы заняты, и сразу принимает голосовой или текстовый запрос. По сути Алиса встаёт на место системного цифрового помощника — того, что срабатывает на жест или удержание кнопки навигации.

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Практический смысл простой: не нужно прерывать чтение, переписку или игру, чтобы что-то спросить. Вызвали помощника, получили ответ, вернулись к делу. Это ровно то, ради чего вообще существует ассистент по умолчанию. Правда, голосовой вызов не работает: чтобы открыть Алису AI, нужно настроить жест или действие на удержание кнопки питания.

Что умеет Алиса AI в режиме ассистента

При назначении Алисы помощником по умолчанию открывается её основной набор функций. По данным Яндекса, ассистент отвечает на текстовые и голосовые запросы, генерирует изображения, переводит текст, анализирует фотографии и помогает искать информацию в интернете.

Алиса будет вашим помощником по умолчанию. Фото.

Алиса будет вашим помощником по умолчанию

Кроме этого, Алиса берёт на себя бытовые задачи. Она управляет Яндекс Музыкой и устройствами умного дома, показывает прогноз погоды, ставит таймеры и будильники, а также может набрать номер контакта или экстренной службы. Список пересекается с тем, что делают Google Ассистент и Gemini, — с поправкой на то, что музыка и умный дом здесь завязаны на экосистему Яндекса.

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Основной список функций Алисы AI в качестве ассистента по умолчанию:

  • Быстрый ответ без выхода из приложения. Например, можно попросить Алису объяснить незнакомый термин прямо во время чтения статьи, не открывая браузер отдельно.
  • Умная камера. Ассистент анализирует изображение: достаточно навести камеру на растение, инструкцию или состав продукта, и Алиса распознаёт и объясняет, что это. С помощью камеры можно перевести иностранное меню или разобраться в сложной схеме, не переключаясь между приложениями.
  • Алиса генерирует картинки по запросу и показывает результат прямо в окне вызова — например, открытки или иллюстрации.

Отдельно стоит держать в голове: часть функций (музыка, умный дом) полезна в первую очередь тем, кто уже сидит в сервисах Яндекса. Если у вас другая экосистема, реальная польза сузится до вопросов, перевода и работы с камерой. >.

Как сделать Алису AI ассистентом по умолчанию

Назначить Алису помощником можно несколькими способами: при первом запуске приложения, через пункт «Сделать ассистентом по умолчанию» в его настройках или через системные настройки Android. Но сначала нужно установить приложение Алиса AI.

Скачать Алису AI

Через настройки телефона порядок такой:

  1. Откройте настройки телефона и перейдите в раздел «Приложения»
  2. Выберите пункт «Приложения по умолчанию»
  3. Откройте «Цифровой помощник»
  4. Выберите в списке Алису AI
Всё делается через настройки телефона. Фото.

Всё делается через настройки телефона

После этого вызов помощника жестом или кнопкой навигации будет открывать Алису вместо стандартного ассистента системы. Вернуть Google Ассистента можно там же в любой момент.

Стоит ли менять Google Ассистента на Алису

Функция бесплатная и обратимая, так что риска здесь нет — попробовать и вернуть всё назад можно за минуту. Смысл переключения зависит от того, чем вы пользуетесь: если у вас Яндекс Музыка, умный дом Яндекса и вы и так часто спрашиваете Алису, назначение её помощником по умолчанию реально ускорит эти сценарии.

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Если же вы завязаны на сервисы Google и вам важна связка с календарём, почтой и напоминаниями Google, менять ассистента ради перевода по камере и вопросов вслух вряд ли стоит. В остальном это удобный шаг: Android наконец даёт выбрать помощника под свои привычки, а не мириться с тем, что стоит по умолчанию.