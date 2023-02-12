Что делать, если погода не обновляется на телефоне или работает неправильно

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Герман Вологжанин 0

Погода на экране телефона стала для нас заменой термометров, которые раньше висели за окном. Плюс ко всему стало совершенно не нужно ждать окончания выпуска новостей, чтобы узнать прогноз. Вся необходимая информация о температуре воздуха теперь прячется в наших карманах, но порой даже умное устройство на Android дает сбой. У некоторых людей не работает виджет погоды, кто-то жалуется на неправильные сведения или отображение не того города, а иногда приложение показывает устаревшие данные. Все это — проблемы, которые вы запросто решите, прочитав наш материал.

Что делать, если погода не обновляется на телефоне или работает неправильно. Приложения не всегда показывают точные сведения о погоде. Фото.

Приложения не всегда показывают точные сведения о погоде

Как вывести погоду на экран

Если ваш телефон не показывает погоду, то в первую очередь нужно скачать специальное приложение для показа температуры воздуха. Мы неоднократно делали подборки подобных программ, поэтому вы наверняка найдете что-нибудь подходящее. Кроме того, приложение погоды должно быть установлено на смартфоне по умолчанию.

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Если вы никогда не пользовались такими программами, то первым делом запустите Погоду, примите условия соглашения, а также дайте разрешение на определение геолокации. Так приложение будет понимать, где вы находитесь, благодаря чему покажет актуальные сведения о температуре воздуха за окном.

Как вывести погоду на экран. Перед размещением виджета не забудьте открыть приложение погоды и дать ему все разрешения. Фото.

Перед размещением виджета не забудьте открыть приложение погоды и дать ему все разрешения

Далее вам нужно добавить погоду на главный экран, чтобы отпала необходимость каждый раз запускать программу. Для этого:

  1. Задержите палец на свободной области рабочего стола.
  2. Перейдите в раздел «Виджеты».
  3. Выберите понравившийся виджет погоды (их может быть несколько).
  4. Разместите плитку в свободной части экрана.
Как вывести погоду на экран. Погода добавляется на главный экран так же, как и любой другой виджет. Фото.

Погода добавляется на главный экран так же, как и любой другой виджет

Теперь вы всегда будете видеть актуальную погоду, а по нажатию на виджет узнаете подробные сведения о температуре воздуха и прогнозе на следующие дни.

Почему не обновляется погода

К сожалению, даже после правильной настройки у многих людей не обновляется погода. Виджет показывает устаревшие сведения, не отражающие ситуацию за окном. Прежде всего вы должны понимать, что чаще всего не обновляется виджет погоды по причине отсутствия доступа к сети. Поэтому рекомендую прочитать наш текст с инструкцией на случай, если плохо работает интернет на телефоне.

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С подключением к сети все в порядке, но виджет продолжает показывать сведения за прошлый день? Тогда проверьте настройки погоды:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Приложения».
  3. Выберите программу, отвечающую за отображение погоды.
  4. Откройте вкладку «Контроль фоновой активности».
  5. Установите значение «Умный режим» или, если так было по умолчанию, выберите «Без ограничений».
Почему не обновляется погода. Погода не будет обновляться, если запретить приложению работу в фону. Фото.

Погода не будет обновляться, если запретить приложению работу в фону

Изменения должны сразу вступить в силу, но для надежности можно перезагрузить смартфон. Все равно не помогает? Тогда очистите данные приложения:

  1. Откройте настройки погоды.
  2. Нажмите кнопку «Очистить».
  3. Подтвердите очистку всех данных.
Почему не обновляется погода. Сброс данных приложения помогает решить целый ряд проблем. Фото.

Сброс данных приложения помогает решить целый ряд проблем

Далее придется снова запустить программу, чтобы выполнить первичную настройку, так как ранее сохраненные данные окажутся стерты. Если положительных изменений не произойдет, установите другое приложение погоды.

Почему неправильно показывает погоду

Бывает и другая ситуация, когда сведения, вроде бы, актуальные, но температура за окном отличается от тех значений, которые мы видим на экране. В этой связи важно сказать несколько слов о точности погоды. Она априори не может быть стопроцентной. Особенно, если вы живете в большом городе, где температура отличается от района к району, или в маленьком населенном пункте без метеорологической станции.

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Информация о положении дел за окном зачастую основывается на показаниях пользователей. Так, одной из фишек приложения Яндекс Погода является возможность помочь разработчикам составить более точный прогноз. Но, если пользователь соврет, то это негативным образом скажется на качестве отчета. А еще погода показывает неправильно просто из-за того, что в настройках установлена не та единица измерения:

  1. Запустите погоду.
  2. Перейдите в настройки приложения.
  3. Выберите градус Цельсия в качестве единицы измерения.
Почему неправильно показывает погоду. Не забывайте, что в наших широтах температура воздуха измеряется в градусах Цельсия. Фото.

Не забывайте, что в наших широтах температура воздуха измеряется в градусах Цельсия

Это не все причины неверной погоды. Также проблема возникает из-за неправильного определения города, когда приложение думает, будто вы находитесь в другом месте, а потому демонстрирует сведения, актуальные для другого населенного пункта.

Как изменить город в Погоде

Основываясь на данных о местоположении, виджет показывает погоду в том месте, где вы находитесь здесь и сейчас. Если заблокировать для него эту функцию, то сведения окажутся неверными. Поэтому обязательно проверьте наличие разрешения на доступ к геолокации:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Отыщите свою Погоду в разделе «Приложения».
  3. Перейдите во вкладку «Разрешения».
  4. Убедитесь, что «Местоположение» разрешено.
Как изменить город в Погоде. Чтобы город определялся верно, держите геолокацию включенной. Фото.

Чтобы город определялся верно, держите геолокацию включенной

Также вы можете установить город для погоды вручную, сделав несколько простых шагов:

  1. Запустите приложение.
  2. Откройте настройки и перейдите в раздел «Место». Если подобного пункта меню нет, нажмите кнопку «+».
  3. Введите название города, в котором вы находитесь.
  4. Добавьте населенный пункт.
  5. Удалите старый город, если информация о погоде в нем уже для вас не актуальна.
Как изменить город в Погоде. Не забудьте установить свой город в качестве основного. Фото.

Не забудьте установить свой город в качестве основного

Сохранив изменения, вы заметите, что на экране теперь показываются правильные сведения, соответствующие вашей геолокации. Главное — не перепутайте приложение, в котором вы меняли настройки, с виджетом, расположенным на главном экране. Бывает, человек устанавливает две программы для погоды, забывая о том, какая из них находится на рабочем столе.

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Как убрать погоду с экрана

Если вы разочаровались в точности информации, которую показывает телефон, то узнайте, как удалить виджет Погода:

  1. Задержите палец на виджете.
  2. Нажмите кнопку «Удалить».
  3. Если виджет отображается в шторке уведомлений (центре управления), запретите программе отправку оповещений.
Как убрать погоду с экрана. Погоду можно удалить с главного экрана, а также убрать из шторки уведомлений. Фото.

Погоду можно удалить с главного экрана, а также убрать из шторки уведомлений

Напоследок советую познакомиться с информацией о том, как удалить приложение Погода. План действий тот же, что и в случае с другими программами, о чем мы рассказывали в отдельном материале.

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