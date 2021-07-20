Что означают стикеры ВКонтакте. Как узнать на Android

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Иван Кузнецов 0

Все пользуются стикерами. Они такие интересные, разнообразные и зачастую даже многословные. С их помощью можно не просто обозначить настроение сообщений, но и заменить ими отдельные слова и даже целые предложения, выразив своё отношение к сказанному собеседником. Другое дело, что не всегда понятно, что означает тот или иной стикер. Ведь если с эмодзи или смайликами всё понятно, то зачастую создатели стикеров вкладывают в них далеко не тот смысл, который распознаём мы. К счастью, ВКонтакте появились необходимые пояснения. Рассказываю, где их найти.

стикеры

Во Вконтакте много стикеров и зачастую непонятно, что они означают

На днях команда разработчиков социальной сети ВКонтакте выпустила обновление приложения для Android. Одним из нововведений апдейта стали пояснения к стикерам. Они предназначены дать пользователям представление о том, что обозначает тот или иной стикер и в какой ситуации их стоит применять, а в какой – точно нет.

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Поскольку пояснения к стикерам являются частью последнего обновления ВКонтакте, чтобы всё заработало, вам необходимо установить последнюю версию приложения. Если инструмент автоматического обновления в вашем смартфоне ещё не загрузил апдейт самостоятельно, вы можете сделать это вручную, перейдя по этой ссылке в Google Play и накатив новую версию VK принудительно.

Как узнать, что означают стикеры

Теперь, чтобы найти пояснение к стикерам, вам необходимо проделать следующее:

  • Запустите приложение VK и откройте чат с любым собеседником;
Стикеры

Теперь у стикеров ВК есть пояснения

  • Нажмите на иконку стикеров справа в строке ввода сообщения;
  • В открывшемся снизу окне выберите стикер, который вас интересует;
Стикеры

Если пояснений нет, вы можете добавить их сами

  • Нажмите на него и удерживайте, пока он не появится в отдельном окне.

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В этом окне вы увидите и сам стикер, и эмодзи, аналогом которого он является, и текстовое обозначение. Как правило, для каждого стикера предлагается несколько пояснений, которые позволяют лучше понять, для какого разговора или сообщения такой стикер будет максимально подходящим. Здесь же можно найти и другие стикеры, обозначающие то же самое, но имеющие другое визуальное исполнение.

Иногда бывает и так, что пояснений к стикерам нет. Несмотря на это вы наверняка увидите там эмодзи, к которому относится стикер, а также кнопку «Все подсказки». Нажав на неё, вы сможете дать пояснение сами, если понимаете, что означает стикер. Так вы поможете другим пользователям, которые хотят разобраться в этих картинках, но не понимают, где они уместны, а где – нет.

Как отправить правильный стикер

На самом деле появление этих подсказок – это реально большое дело. Ведь благодаря им пользователи смогут по-настоящему начать ориентироваться в стикерах и не присылать в ответ то, что совершенно не подходит к сообщению выше. Просто люди зачастую сами неправильно интерпретируют содержимое стикеров, в результате чего получается казус, когда вместо плачущей картинки присылают плачущий от смеха стикер.

Pray

Этот эмодзи обозначает не мольбу, а удар ладоней друг о друга

Впрочем, разобраться с тем, что означают эмодзи, было ещё сложнее. За примерами далеко ходить не надо: многие всерьёз думают, что эмодзи сложенных ладоней обозначают мольбу или просьбу, а на самом деле этот вид эмодзи обозначает «дай пять», когда люди бьют друг другу по рукам. В результате ошибочное трактование распространилось шире правильного, и теперь используется именно в этом ключе.

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По большому счёту в этом нет ничего такого уж страшного. Просто пользователи стали объяснять изображение, которое они видят, по-своему. А, если их мнение на этот счёт отличается от мнения художника, рисовавшего эмодзи, то это точно не их проблемы. Поэтому, пожалуй, не стоит строить из себя умника и переписывать в пояснениях во ВКонтакте значение стикеров со сложенными руками. В конце концов, люди уже привыкли.

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