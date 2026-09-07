С 6 сентября 2026 года ChatGPT перестал открываться у части пользователей в России, а приложение на Android, про которое мы рассказывали в отдельном материале, зависает на заставке. По данным COMSS, на этот раз дело не в ограничениях OpenAI: соединение обрывается ещё на пути к серверам компании. Ранее сервис в России тоже не работал напрямую, но причина была другой: OpenAI сама отказывала российским адресам. Теперь механизм поменялся, и это заметно по поведению браузера и приложения. Роскомнадзор блокировку пока не подтверждал, а OpenAI не сообщала о массовом сбое.

Раньше отказывала OpenAI, теперь соединение рвётся по дороге

До 6 сентября схема выглядела так: сайт chatgpt.com открывался, запрос доходил до серверов OpenAI, те видели российский IP-адрес и отвечали ошибкой 403 с сообщением о недоступности в регионе. Это было решение самой компании, и оно отчасти обходилось сменой DNS-сервера в настройках устройства, как в случае с нейросетью Gemini, которая также не работает в России из-за географических ограничений самих разработчиков.

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Сейчас соединение обрывается раньше, на этапе установки защищённого соединения TLS, то есть ещё до того, как запрос добрался до OpenAI. COMSS проверил доступ из пяти точек в России, и везде результат совпал: подключение к chatgpt.com прерывалось, а к другим именам на том же сервере проходило без проблем.

Пока под ограничение попал только основной домен. На момент проверки открывались ab.chatgpt.com и api.chatgpt.com, а также openai.com и auth.openai.com. Значит, речь, вероятно, не о всей инфраструктуре OpenAI, а о конкретном имени chatgpt.com.

Приложение на Android зависает на логотипе, но не у всех

Для обычного человека всё выглядит как сбой сети. В браузере на базе Chromium появляются ошибки ERR_TIMED_OUT или ERR_CONNECTION_RESET, в Firefox сообщение Secure Connection Failed с кодом PR_CONNECT_RESET_ERROR. Никакой заглушки с объяснением нет, поэтому первым делом хочется перезагрузить роутер или переключиться с Wi-Fi на мобильный интернет.

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Приложение ChatGPT на Android ведёт себя ещё менее понятно: оно просто останавливается на экране с логотипом OpenAI и не загружает интерфейс у большинства пользователей. При этом у авторов редакции AndroidInsider.ru ChatGPT продолжает работать через частный DNS-сервер dns.comss.one.

Если на вашем устройстве приложение не работает, то переустановка, очистка кеша и обновление здесь не помогут, потому что проблема не в самой программе, а в том, что её запросы не доходят до сервера.

Почему ChatGPT могли заблокировать

Официального заявления Роскомнадзора на момент проверки не было, так что любые причины остаются версиями. Самые очевидные из них такие:

OpenAI никогда не работала в России официально и сама закрывала доступ российским пользователям, так что формально сервис и не должен был быть доступен;

иностранные сервисы регулярно получают претензии за хранение данных россиян за пределами страны, и ChatGPT под этот критерий подходит;

ограничение может быть частью более широкой политики в отношении зарубежных нейросетей на фоне развития российских аналогов.

Ни одна из этих версий не подтверждена ведомством, и пока непонятно, временная это мера или постоянная. Похожие истории уже были: например, когда обсуждалось, могут ли отключиться сервисы Google из-за проблем с YouTube, паники оказалось больше, чем реальных последствий. Здесь ситуация иная: ограничение уже действует у части пользователей, и с 6 сентября его видно на практике.

Скачать приложение из Google Play с российского аккаунта всё ещё нельзя

Для владельцев Android-устройств блокировка ничего не поменяла в одном важном пункте. Приложение ChatGPT и до 6 сентября не было доступно в Google Play для аккаунтов с российским регионом: это ограничение самой OpenAI, и оно действует давно. Кто ставил приложение раньше, делал это через аккаунт другой страны по нашей инструкции.

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Если приложение уже установлено, удалять его нет смысла: с иностранным IP-адресом оно работает, а сессия и подписка остаются привязанными к аккаунту OpenAI, а не к стране. Если всё продолжает работать, несмотря на слухи о блокировке ChatGPT, предпринимать никаких дополнительных мер тоже не нужно.