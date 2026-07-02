Пару лет назад Яндекс выпустил приложение Алиса AI, которое позволяет бесплатно получить доступ к ИИ-помощнику на русском языке. И вот заходишь в приложение, а там сразу предлагают оформить опцию Алиса Плюс. Откуда она взялась и почему за доступ к нейросети теперь требуют деньги? Разбираю что это такое, чем отличается от предыдущей Алисы Про и стоит ли 199 рублей в месяц.

Чем Алиса Плюс отличается от Алисы Про

Алиса Плюс и Алиса Про — это один и тот же продукт в разных итерациях. Яндекс переименовал опцию и заодно расширил функционал. Главные отличия:

цена выросла с 99 до 199 рублей в месяц;

добавился ИИ-агент «Исследовать» (до 10 глубоких исследований в месяц с анализом десятков источников);

появилась практика английского языка с обратной связью (как в тексте, так и голосом);

приоритетный доступ к мощной версии Алиса AI теперь распространяется и на веб-чат, и на Яндекс Станции.

Детские навыки от методистов Яндекс Учебника, бессрочная история чата, Live-режим персонализированного общения остались на месте. По сути Яндекс взял Алису Про, добавил два значимых новшества и поднял цену вдвое.

Что такое Алиса Плюс и что она дает

Функции Алисы Плюс делятся на несколько категорий — разберу каждую честно:

Приоритетный доступ к Алиса AI . Когда серверы Яндекса загружены, обычные пользователи получают ограниченную версию или ждут. Подписчики Алисы Плюс получают полную мощность нейросети даже в пиковые часы. Реально ощутимо вечером и в выходные.

. Когда серверы Яндекса загружены, обычные пользователи получают ограниченную версию или ждут. Подписчики Алисы Плюс получают полную мощность нейросети даже в пиковые часы. Реально ощутимо вечером и в выходные. ИИ-агент «Исследовать» . Задаешь сложный вопрос — агент сам строит план исследования, анализирует десятки источников, при необходимости пишет и запускает код для расчетов, формирует структурированный отчет со ссылками. Доступно всем пользователям в ограниченном режиме, с опцией Алиса Плюс — до 10 полноценных исследований в месяц.

. Задаешь сложный вопрос — агент сам строит план исследования, анализирует десятки источников, при необходимости пишет и запускает код для расчетов, формирует структурированный отчет со ссылками. Доступно всем пользователям в ограниченном режиме, с — до 10 полноценных исследований в месяц. Практика английского . Разговорная практика с обратной связью: Алиса оценивает каждую реплику или весь разговор, указывает на ошибки. Работает как в текстовом чате, так и голосом через приложение или Станцию.

. Разговорная практика с обратной связью: Алиса оценивает каждую реплику или весь разговор, указывает на ошибки. Работает как в текстовом чате, так и голосом через приложение или Станцию. Детские навыки. Интерактивные занятия от методистов Яндекс Учебника, игры, квесты, напоминания о делах, помощь с режимом сна. Полезно если есть дети школьного возраста.

Отдельно можете узнать о том, как изменить фото через нейросеть Алиса AI. Это одна из базовых функций, доступных без подписки. Алиса Плюс расширяет именно сценарии для работы и обучения, а не редактирование изображений. Актуальные новости о нейросетях публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Как подключить Алису Плюс на Android

Для подключения нужна активная подписка Яндекс Плюс — без нее подключить Алису Плюс не получится. Если подписки нет, сначала оформите ее. Годовая подписка Яндекс Плюс обходится дешевле ежемесячной — стоит рассмотреть сразу, чтобы сэкономить.

Купить Яндекс Плюс

Подключение через приложение Алиса AI:

Откройте приложение Алиса AI на Android. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу. Выберите «Алиса Плюс» или «Подключить опцию». Нажмите «Попробовать бесплатно» — первые 30 дней без оплаты. Подтвердите подключение через аккаунт Яндекса.

Подключение через сайт:

Перейдите на alice.yandex.ru/option_alice_plus. Войдите в аккаунт Яндекса. Нажмите «Попробовать 30 дней бесплатно». Подтвердите подключение.

Цена Алисы Плюс — 199 рублей в месяц после окончания пробного периода. Чтобы не списали деньги, отключите автопродление в настройках Яндекс Плюса до истечения 30 дней. Найти опцию можно в разделе «Подписки и услуги» в личном кабинете Яндекса.

Стоит ли платить за Алису Плюс 199 рублей

Платная Алиса оправдана если:

регулярно используете Алису для сложных задач (анализ, исследования, написание текстов);

изучаете английский и хотите практику с живой обратной связью;

есть дети школьного возраста (детские навыки от Яндекс Учебника реально полезны);

раздражает замедление Алисы в вечернее время и выходные.

Не стоит платить если пользуетесь Алисой только для базовых команд (включить музыку, узнать погоду, поставить таймер). Для этого хватает бесплатной версии. Подписка на Алису за 199 рублей имеет смысл только при регулярном использовании ИИ-функций, иначе деньги уходят впустую.

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Яндекс Плюс с Алисой в комплекте — отдельный разговор: если уже платите за Плюс, доплата 199 рублей за Алиса Плюс менее болезненна. Если нет ни того, ни другого — считайте суммарно. Обсудить стоит ли брать можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.