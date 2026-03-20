Как изменить фото через нейросеть Алиса AI – инструкция

Нейросети в телефонах постепенно становятся обычной функцией, и Алиса AI — один из самых удобных инструментов, который уже умеет менять изображения, дорисовывать детали и даже оживлять старые снимки. Многие из вас наверняка пользовались фоторедакторами на Android, но, оказывается, работать ручками теперь не нужно: все делает искусственный интеллект. Разберемся, как работает Алиса AI, как изменить фото через нейросеть и какие функции уже доступны прямо сейчас.

Как пользоваться Алиса AI

Алиса AI — это встроенный помощник от Яндекса с поддержкой нейросетевых функций. В его последних версиях появились инструменты для работы с изображениями, которые позволяют редактировать фото, создавать новые картинки и менять уже готовые изображения. Работает все это через приложение Алиса AI, доступное в Google Play.

Нейросетью для изменения фото можно пользоваться и в браузере, перейдя на страницу alice.yandex.ru/chat. Там доступны все функции, которые есть в приложении. Так что выбирайте любой понравившийся вариант.

Как изменить фото через нейросеть

С помощью Алиса AI можно менять фон, добавлять объекты, улучшать качество и даже полностью переделывать изображение. По сути это та же генеративная нейросеть, только встроенная прямо в помощник. Чтобы изменить фото через нейросеть, нужно загрузить картинку и написать, что именно нужно сделать. Например, вот так:

Откройте чат с Алисой. Нажмите «Добавить файл». Выберите фотографию. Напишите команду, например «Добавь улыбку». Дождитесь результата.

Также в формате бета-тестирования нейросеть Яндекса позволяет применить различные эффекты. Допустим, сделать из вашего портрета картинку в стиле аниме. Почему бы и нет, правда?

Нейросеть сама анализирует изображение и предлагает вариант обработки. Если результат не понравился, можно отправить новую команду и изменить фото еще раз.

Нейросеть, убирающая водяные знаки

Одна из самых популярных функций — удаление лишних объектов. Многие используют Алису как нейросеть, убирающую водяные знаки, надписи или логотипы с фотографий. Работает это так же, как обычное редактирование:

Инструкция:

Откройте чат с Алисой. Загрузите фото с водяным знаком. Напишите «убери надпись» или «удали логотип». Дождитесь обработки. Сохраните результат.

Иногда результат получается не идеальным, особенно если знак закрывает важную часть изображения, но в большинстве случаев нейросеть справляется довольно хорошо.

Оживление фото Алисой

Еще одна интересная функция — оживление фотографий. Алиса может сделать так, чтобы лицо на снимке двигалось, моргало или улыбалось. Это работает благодаря нейросетям, которые умеют создавать анимацию на основе одного изображения:

Откройте чат с Алисой. Добавьте фотографию. Нажмите кнопку «оживи фото». Дождитесь окончания разработки.

Такая функция часто используется для старых семейных фотографий или аватарок. Нейросеть сама дорисовывает движения и делает изображение похожим на короткое видео.