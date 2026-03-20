Как изменить фото через нейросеть Алиса AI – инструкция

Нейросети в телефонах постепенно становятся обычной функцией, и Алиса AI — один из самых удобных инструментов, который уже умеет менять изображения, дорисовывать детали и даже оживлять старые снимки. Многие из вас наверняка пользовались фоторедакторами на Android, но, оказывается, работать ручками теперь не нужно: все делает искусственный интеллект. Разберемся, как работает Алиса AI, как изменить фото через нейросеть и какие функции уже доступны прямо сейчас.
Содержание
Как пользоваться Алиса AI
Алиса AI — это встроенный помощник от Яндекса с поддержкой нейросетевых функций. В его последних версиях появились инструменты для работы с изображениями, которые позволяют редактировать фото, создавать новые картинки и менять уже готовые изображения. Работает все это через приложение Алиса AI, доступное в Google Play.
Нейросетью для изменения фото можно пользоваться и в браузере, перейдя на страницу alice.yandex.ru/chat. Там доступны все функции, которые есть в приложении. Так что выбирайте любой понравившийся вариант.
👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX
Как изменить фото через нейросеть
С помощью Алиса AI можно менять фон, добавлять объекты, улучшать качество и даже полностью переделывать изображение. По сути это та же генеративная нейросеть, только встроенная прямо в помощник. Чтобы изменить фото через нейросеть, нужно загрузить картинку и написать, что именно нужно сделать. Например, вот так:
- Откройте чат с Алисой.
- Нажмите «Добавить файл».
- Выберите фотографию.
- Напишите команду, например «Добавь улыбку».
- Дождитесь результата.
Также в формате бета-тестирования нейросеть Яндекса позволяет применить различные эффекты. Допустим, сделать из вашего портрета картинку в стиле аниме. Почему бы и нет, правда?
Нейросеть сама анализирует изображение и предлагает вариант обработки. Если результат не понравился, можно отправить новую команду и изменить фото еще раз.
⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram
Нейросеть, убирающая водяные знаки
Одна из самых популярных функций — удаление лишних объектов. Многие используют Алису как нейросеть, убирающую водяные знаки, надписи или логотипы с фотографий. Работает это так же, как обычное редактирование:
Инструкция:
- Откройте чат с Алисой.
- Загрузите фото с водяным знаком.
- Напишите «убери надпись» или «удали логотип».
- Дождитесь обработки.
- Сохраните результат.
Иногда результат получается не идеальным, особенно если знак закрывает важную часть изображения, но в большинстве случаев нейросеть справляется довольно хорошо.
📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене
Оживление фото Алисой
Еще одна интересная функция — оживление фотографий. Алиса может сделать так, чтобы лицо на снимке двигалось, моргало или улыбалось. Это работает благодаря нейросетям, которые умеют создавать анимацию на основе одного изображения:
- Откройте чат с Алисой.
- Добавьте фотографию.
- Нажмите кнопку «оживи фото».
- Дождитесь окончания разработки.
Такая функция часто используется для старых семейных фотографий или аватарок. Нейросеть сама дорисовывает движения и делает изображение похожим на короткое видео.