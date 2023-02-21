Что такое автозапуск приложений на Android и как его отключить

На каждом смартфоне есть много настроек приложений, которые позволяют оптимизировать их работу, но в то же время негативно сказываются на автономности устройства. Мы уже рассказывали о фоновом режиме — главной причине того, что аккумулятор быстро разряжается. Но одновременно с ним существует и другая настройка, непосредственным образом влияющая на автономность и быстродействие устройства. Имя ей автозапуск приложений на Андроид, чье значение с одной стороны кажется понятным, а с другой — скрывает под собой массу нюансов. Во всем этом нужно разобраться, чтобы не испытывать дискомфорт в процессе эксплуатации смартфона.

Зачем нужен автозапуск приложений

С автозапуском приложений, который также именуют автозагрузкой, многие из нас знакомы по опыту взаимодействия с операционной системой Windows. На компьютере все предельно ясно: включаем автозагрузку — значит, разрешаем активацию программы сразу после запуска устройства. То есть после включения компьютера запускаются окна добавленных в список автозапуска приложений.

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На Android функция работает иначе хотя бы по той причине, что мультиоконный режим на смартфоне не очень удобен из-за относительно небольшого размера экрана. Программа, добавленная в автозагрузку, не запускается вместе с устройством. Точнее мы не видим ее окно, однако на самом деле приложение работает и выполняет поставленные перед ним задачи в фоновом режиме.

Интересная особенность заключается еще и в том, что программа будет работать сразу после запуски системы даже в случае, если она удалена из автозагрузки. Главное условие для этого — разрешение на работу в фоновом режиме. Если оно выдано, принудительный автозапуск не требуется. Исключение составляют только ситуации, когда приложение работает некорректно: не приходят уведомления, смарт-часы отключаются от Андроид и так далее.

Таким образом, автозапуск приложений на телефоне представляет из себя дополнительное средство контроля фоновой активности, призванное решать проблемы, связанные с функционированием программного обеспечения. Если вы не испытываете подобных сложностей, то можете даже не разбираться в вопросе, как добавить приложение в автозагрузку. Другое дело, если вам хочется улучшить автономность устройства. Вот тогда есть смысл удалить лишние программы из автозапуска.

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Какие приложения нужно добавить в автозагрузку

В функции автозапуска нуждаются только программы, чья работа невозможна без фоновой активности. Это звонилки, будильники, мессенджеры и приложения, используемые для подключения к смартфону периферийной техники наподобие смарт-часов. Если запретить автозагрузку этих программ, то вы рискуете пропустить важный звонок или сообщение.

Впрочем, все индивидуально и зависит от особенностей отдельно взятых приложений. К примеру, на моем смартфоне Telegram корректно отображает уведомления без автозагрузки с умным режимом контроля активности. В то же время WhatsApp пропускает звонки и сообщения с аналогичными параметрами, если принудительно не запустить мессенджер. Поэтому Telegram я исключаю из автозагрузки, а WhatsApp — нет.

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Нечто подобное я предлагаю сделать и вам. Проверьте настройки автозапуска приложений, чтобы понять, какие программы работают в этом режиме. Отключите все лишнее: игры, онлайн-кинотеатры и магазины. Оставьте только важные приложения, от которых вам нужно получать уведомления. Если программы нет в списке автозагрузки, но она работает корректно, не добавляйте ее принудительно. Это не принесет никакой пользы, однако увеличит нагрузку на смартфон, что скажется на его производительности и автономности.

Как отключить автозапуск приложений

Вот мы и подобрались к разговору о том, как отключить автозапуск приложений на Андроид. Для этого вам понадобится:

Открыть настройки телефона. Перейти в раздел «Приложения», а затем — «Разрешения». Открыть вкладку «Автозапуск». Отключить лишние приложения, используя переключатели.

Обращаю ваше внимание на то, что это не все настройки. Если вы кликните по названию программы, то откроется меню дополнительных опций. На Xiaomi можно увидеть переключатель «Разрешить приложениям запускать другие приложения». Его стоит деактивировать даже для программ, добавленных в автозагрузку.

Кроме того, по умолчанию в списке отображаются не все приложения. Поэтому через «три точки» включите опцию «Показать системные приложения». Так я, к примеру узнал, что на моем смартфоне в режиме автозагрузки работает «Камера». Разумеется, в этом для системной программы нет необходимости.

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Также убрать автозагрузку Андроид можно при помощи специальных приложений вроде All-In-One Toolbox:

Запустите программу. Перейдите в раздел «Автозагрузка». Отключите лишние приложения.

Стоит заметить, что под автозагрузкой All-In-One Toolbox понимает и автозапуск приложений, и фоновый режим работы. Поэтому отключение некоторых программ может привести к тому, что на телефоне перестанут приходить уведомления или возникнут другие проблемы, связанные с выставленными ограничениями. Будьте внимательны и аккуратны, отталкиваясь от особенностей работы вашего устройства.