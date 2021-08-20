Google делает Google Play с играми для ПК и Mac

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Иван Кузнецов 0

Мобильная и десктопная платформы всегда были чем-то вроде параллельных прямых. Они априори не могли пересечься, учитывая совершенно разный опыт, который они дарят. Колоссальные различия в железе, необходимом для их работы, по-другому выстроенная модель управления и восприятия, мобильность – всё это сильно их разделяло и не позволяло увидеть ту точку, в которой они могли бы сойтись. Однако Google решила не высматривать эту точку, а самостоятельно её обозначить, позволив запускать игры для Android на компьютерах под управлением macOS и Windows.

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О намерениях Google стало известно из содержания закрытой презентации, проведённой в рамках проекта Google Confidential, на которой обычно собираются только сотрудники, партнёры или инвесторы компании. Несмотря на секретный характер мероприятия, слайды презентации попали в открытый доступ и пролили свет на предстоящие планы поискового гиганта.

Игры для Android на ПК

Google

Google запланировала перенести Google Play на Mac и Windows

Если верить слайдам презентации, которая утекла в Сеть, Google планирует к 2025 году стать одним из лидеров игровой индустрии с ежегодной прибылью в 35-50 миллиардов долларов. Для этого компания хочет объединить Android с macOS и Windows. Объединение будет очень опосредованным. То есть сольются друг с другом не сами ОС, а контент, который для них выпускается.

Google хочет добиться этого путём адаптации Google Play для разных платформ. Проще говоря, в компании планируют начать размещать в каталоге игры, а, чтобы в них могли играть пользователи Windows и macOS, хочет разрешить запускать его и на этих платформах. Другое дело, что одного только разрешения будет мало, и Google нужно провести большую работу.

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Эта работа включает в себя не только адаптацию каталога как таковую, но и создание специальных инструментов для разработчиков, которые позволят им создавать универсальные версии своих приложений. По факту, Google хочет сделать плюс-минус то же самое, что не так давно запланировала сделать Apple в рамках проекта Mac Catalyst, когда разработчики создают универсальный софт для Mac и iPad.

Естественно, успех новой инициативы Google зависит не только от неё, но и от других участников отрасли. Во-первых, компании нужно, чтобы Apple и Microsoft как минимум не запретили работу Google Play на своих платформах. А, во-вторых, сами разработчики должны согласиться создавать универсальные версии приложений для Android, Mac и Windows.

Универсальные игры для Android и Windows

Google Play

Google хочет, чтобы разработчики делали универсальные игры

Пока всё выглядит довольно-таки неочевидно, если смотреть на проект Google в разрезе истории. Если помните, разработчики восприняли без особого энтузиазма поручение Apple делать универсальные версии своих приложений для Mac и iPad. Кому-то это было просто неинтересно, а кому-то не захотелось упускать из-за этого выгоду от продажи разных версий своего ПО.

Получается, что Google должна как-то заинтересовать разработчиков. Само собой, финансово. Потому что рассчитывать, что многие из них согласятся за просто так делать единую версию игры, за которую можно было бы получить в несколько раз больше денег за счёт распространения на разных платформах, всё-таки не стоит. Так что у Google должен быть как минимум готовый план на этот случай.

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В перспективе Google рассчитывает покорить не только десктопные платформы, но и многие другие. Это и умные телевизоры, и приставки, и портативные консоли. Короче, планы у поискового гиганта поистине наполеоновские. Так что высоко вероятно, что в компании понимают, как убеждать разработчиков. Другое дело, что этого пока не понимаю я.

Не то чтобы я ставил себя в один ряд с разработчиками и экспертами Google. Но уж деньги я считать умею и понимаю, что компании, чтобы привлечь разработчиков, нужно разрешить им взимать большую плату за свои универсальные игры и приложения. Вот только пользователи, которым это не нужно, платить не согласятся. А Google вряд ли будет компенсировать им «из своих».

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