Смартфонам Xiaomi не нужен фотошоп! Смотрите, какие функции есть в редакторе фото на MIUI и HyperOS

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Герман Вологжанин

Смартфон — не самое подходящее устройство для редактирования фото. Как правило, встроенные возможности позволяют лишь применить фильтр, а дополнительные приложения совсем чуть-чуть расширяют стандартную функциональность, дополняя ее бесконечными рекламными баннерами. Но это не касается редактора фото на Xiaomi, который обладает массой интересных фишек, помогающих не только обработать снимок, но и, например, распознать текст.

Смартфонам Xiaomi не нужен фотошоп! Смотрите, какие функции есть в редакторе фото на MIUI и HyperOS. Крутейшие функции стандартного редактора фото на Xiaomi, которые вас удивят. Фото: Sumit Obroy. Фото.

Крутейшие функции стандартного редактора фото на Xiaomi, которые вас удивят. Фото: Sumit Obroy

Как скопировать текст с фото

С этого мы и начнем. На смартфонах Xiaomi под управлением MIUI 14 и более новых оболочек есть функция распознавания текста на фото. Достаточно выделить буквы, задержав палец, после чего надпись можно скопировать и вставить в заметки или отправить кому-нибудь через мессенджер. Правда, пока без поддержки русского языка.

Как скопировать текст с фото. Буквы из русского алфавита Xiaomi распознает некорректно. Фото.

Буквы из русского алфавита Xiaomi распознает некорректно

На HyperOS появилась возможность скопировать текст с фото, не выделяя его вручную. Для этого нужно выбрать соответствующую функцию в меню, которое вызывается нажатием на «три точки». Обратите внимание, что эта фишка отсутствует на дешевых смартфонах Xiaomi.

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Защитный водяной знак на фото

Еще одна полезная функция галереи Xiaomi — создание водяного знака. Причем не простого, а защитного, который почти не заметен на первый взгляд, но виден при увеличении фото. Эта функция также доступна в меню через «три точки».

Защитный водяной знак на фото. Водяной знак едва заметен, но в этом и суть. Фото.

Водяной знак едва заметен, но в этом и суть

Подобная опция пригодится тем, кто размещает авторские фото в сети и боится их незаконного распространения. Довольно узко, но полезно. Дальше — еще интереснее.

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Замена неба на телефоне Xiaomi

Переходим к функциям редактирования фото на Xiaomi, работающих на базе искусственного интеллекта. Почти на каждом смартфоне компании вы можете изменить небо на снимке. Для этого нужно:

  1. Нажать кнопку редактирования в галерее Xiaomi.
  2. Перейти в раздел «AI», а затем — «Небо».
  3. Выбрать понравившийся вариант.
  4. Сохранить снимок, нажав на галочку.
Замена неба на телефоне Xiaomi. Из пасмурной погоды эта функция моментально сделает солнечную. Фото.

Из пасмурной погоды эта функция моментально сделает солнечную

Xiaomi предлагает огромное количество шаблонов, позволяющих изменить время суток на фото или, например, сделать погоду солнечной, если на небе тучи. Настоящая магия!

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Как удалить объект с фото

На смартфонах Xiaomi с мощным процессором есть продвинутый ластик. С его помощью вы можете удалить человека с фото, причем не вручную, а автоматически. Смартфон сам распознает силуэт, а вам останется лишь подтвердить удаление нажатием на крестик.

Как удалить объект с фото. К сожалению, тень все равно придется убирать вручную. Фото.

К сожалению, тень все равно придется убирать вручную

Кроме людей Xiaomi позволяет удалить объект на фото. Разумеется, только в том случае, если смартфон его распознает. Также будьте готовы к тому, что закрашивание участка с удаленным объектом происходит не всегда корректно. Чем меньше лишний человек или предмет в кадре, тем лучше.

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Как сделать стикер из фото

На флагманах Xiaomi с HyperOS доступен продвинутый вариант функции. Обладатели дорогих моделей могут вырезать объект на фото, чтобы сделать из него стикер или просто заменить фон.

Как сделать стикер из фото. К сожалению, функция не всегда работает корректно. Фото.

К сожалению, функция не всегда работает корректно

Для этого достаточно выделить человека и выбрать необходимое действие. Стикеры из фото Xiaomi делает вполне корректно, а вот с заменой фона пока возникают проблемы. В этом сценарии смартфон не всегда распознает объект, из-за чего отказывается накладывать одно изображение на другое.

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