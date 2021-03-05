Google запустила новый Google Pay с переводами и оплатой доставок. Но не для всех

Кто бы что ни говорил, но Google всегда очень трепетно относилась к поддержке своих приложений и сервисов. Чего только стоит Google Chrome, который получает обновления чуть ли не каждый месяц, или «Google Фото», который из простого хранилища для фотографий превратился в продвинутый инструмент редактирования. А вот Google Pay не обновлялся уже очень давно, хоть и явно в этом нуждался. Несмотря на то что это один из самых пассивно используемых сервисов Google, было бы неплохо и его снабжать каким-то нововведениями, тем более что расти всегда есть куда. Наконец-то, Google это поняла.

Как Google может сделать Google Pay лучше

Немногие знают, что ещё в прошлом году Google запустила бета-тестирование нового Google Pay. Нет, вы не поняли. Это была не просто обновлённая версия, а самый что ни на есть новый сервис с тем же названием. Он даже в Google Play (по крайней мере, в американском, где и проводилось тестирование) был доступен как самостоятельное приложение. Но теперь Google завершила этап испытаний и подготовилась к релизу. Во всяком случае, теперь обычное приложение помечается как старое, а новое лишилось приставки «бета».

Новый и старый Google Pay: чем отличаются

Новое приложение, в отличие от старого, имеет кардинальным образом видоизменившуюся иконку. Если раньше это была белая пиктограмма со стилизованной под логотип Google буквой G и словом Pay, то теперь от этого решили отойти. Новая иконка имеет вид двух соединённых клипс (или что это вообще?), окрашенных в фирменные цвета Google. Странное решение, как по мне. Прежнее было хотя бы информативным.

Само приложение тоже переработали, но не так существенно. Интерфейс как таковой остался прежним, изменившись лишь в угоду некоторым из новых функций. Так, Google решила расширить возможности приложения, упростив денежные переводы. Теперь пользователи смогут переводить друг другу деньги через Google Pay, используя номера телефонов или просто выбирая их в списке контактов. Удобно, но комиссию никто не отменял.

Google – это компания про отслеживание и рекомендации. Поэтому в новом Google Pay появился улучшенный раздел с рекомендациями торговых точек. Сервис будет анализировать ваши предпочтения и, помимо уже совершённых транзакций, будет учитывать ещё и потенциально интересные для вас заведения, которые следует посетить. Не сказать, что этого ждали все, но в целом фишка удобная, особенно, если находишься в незнакомом городе.

Почему я откажусь от Google Pay в пользу Tinkoff Pay

Вообще, Google решила превратить Google Pay в супер-сервис, сделав так, чтобы пользователи проводили в нём больше времени. Поэтому теперь пользователи смогут находить не только магазины, но и службы доставки. А чтобы им не пришлось тратить время на поиск сайтов или номеров телефонов, в Google Pay появилась функция оформления заказа на дом с быстрой и удобной оплатой.

Обновление Google Pay

А вот чего не сделали, но все очень ждали, так это вызов на экран блокировки. То есть вы по-прежнему не можете активировать Google Pay по нажатию на кнопку питания, чтобы произвести горячую замену платёжных карт. Это большое упущение Google, поскольку и Apple Pay, и Samsung Pay такую возможность предлагают, обеспечивая более удобное взаимодействие. Сейчас же пользователи Google Pay вынуждены активировать приложение, выбирать карту, и только после этого расплачиваться.

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Пока новый Google Pay доступен только пользователям из США, но очевидно, что в ближайшее время Google начнёт распространять его по всему миру. Правда, не стоит надеяться на то, что все нововведения сервиса станут доступны сразу по всему миру. Не исключено, что часть функций будет ограничена географически из-за законодательных или технических ограничений. Но сам факт того, что Google не забывает о Google Pay, уже радует.