Как добавить функции дорогих смартфонов Xiaomi на дешевый Redmi или POCO

Несмотря на то, что смартфоны Xiaomi и Redmi выпускаются одной и той же компанией, они сильно отличаются. Это касается не только характеристик, но и функций. Чтобы выделить дорогие флагманы, которые продаются под брендом Xiaomi, производитель искусственно ограничивает возможности смартфонов Redmi. К счастью, их можно вернуть на свое законное место. И сегодня вы узнаете, каким образом это получится сделать.
Как установить суперобои на Redmi
В тексте про функции дорогих смартфонов Xiaomi я уже рассказывал о суперобоях MIUI. Это анимированные заставки, которые связывают рабочий стол, экран блокировки и Always On Display в единое целое. На дешевых устройствах они недоступны, но вы можете скачать суперобои на телефон и установить их на любой Redmi или POCO.
Это приложение, которое добавит вкладку «Суперобои» в раздел настроек «Обои» вашего смартфона. Далее вам останется сделать следующее:
- Открыть настройки устройства.
- Перейти в раздел «Обои».
- Открыть вкладку со своим профилем.
- Перейти в раздел «Обои», а затем — «Суперобои».
- Выбрать понравившийся вариант.
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Если пункт не появился, или супперобои не скачиваются, установите их вручную:
- Земля;
- Марс;
- Сатурн;
- Геометрия;
- Гора Сыгунян.
Они устанавливаются как обычные приложения, то есть через APK. По очереди откройте каждый загруженный файл и нажмите кнопку «Установить». Далее загрузите программу Google Wallpapers и выполните несколько простых шагов:
- Запустите Google Wallpapers.
- Перейдите в раздел «Живые обои».
- Выберите предпочтительный вариант.
- Нажмите «Установить как обои».
Кстати, ручная установка позволит сделать суперобои на любом смартфоне, а не только на Redmi или POCO. Пользуйтесь на здоровье, но не забывайте, что эта фишка нагружает процессор и заставляет аккумулятор быстрее разряжаться.
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Как сделать активный экран без ограничения 10 секунд
Все смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO с AMOLED-экранами поддерживают функцию Always On Display. Однако на дешевых моделях активный экран работает 10 секунд, в то время как флагманы не имеют ограничений. Чтобы исправить это недоразумение, достаточно отключить оптимизацию MIUI:
- Откройте настройки своего Xiaomi.
- Перейдите в раздел «О телефоне».
- Несколько раз тапните по пункту «Версия MIUI».
- Как только на экране появится надпись «Вы стали разработчиком», перейдите в раздел настроек «Для разработчиков».
- Отключите функцию «Оптимизация MIUI».
Хотя в параметрах активного экрана продолжит отображаться ограничение 10 секунд, AOD будет работать без остановки. Но учтите, что отключение оптимизации MIUI скажется на автономности вашего смартфона. Он начнет разряжаться намного быстрее.
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Скрытые функции Redmi и POCO
Забавно, но большинство функций дорогих Xiaomi на дешевых смартфонах Redmi и POCO присутствуют изначально. Загвоздка заключается в том, что по умолчанию они скрыты. Добраться к ним поможет приложение Activity Launcher.
В приложении отображаются скрытые настройки Redmi, но вы должны знать их названия, чтобы при необходимости включить нужную опцию. Среди фишек, доступных только на флагманах Xiaomi, особое место занимают функции улучшения изображения, а именно:
- Суперразрешение для увеличения четкости видео в разрешении 720p и ниже;
- Улучшение изображений с ИИ для нейросетевой обработки фото в галерее Xiaomi.
- HDR-улучшение с ИИ для добавления эффектов HDR в видео, снятых в формате SDR.
- MEMC для увеличения частоты кадров любого видео до 60 fps.
Введите название функции в поиске Activity Launcher и активируйте ее. Но обратите внимание на предупреждения, которые говорят, что работа этих опций сказывается на производительности устройства и его автономности.
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Чтобы ощутить все улучшения, также вам понадобится выполнить несколько дополнительных действий:
- Откройте настройки смартфона.
- Перейдите в раздел «Боковая панель».
- Включите ее отображение во время воспроизведения видео.
- Откройте вкладку «Приложения для видео».
- Выберите программы, где будут работать вышеупомянутые улучшения.
Это далеко не все скрытые функции Redmi. Еще больше настроек, которые Xiaomi открывает только на своих флагманах, вы найдете в нашей подборке. А в качестве затравки отмечу, что эти фишки помогут определить пульс и персонализировать звук в наушниках.