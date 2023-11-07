Как добавить функции дорогих смартфонов Xiaomi на дешевый Redmi или POCO

Несмотря на то, что смартфоны Xiaomi и Redmi выпускаются одной и той же компанией, они сильно отличаются. Это касается не только характеристик, но и функций. Чтобы выделить дорогие флагманы, которые продаются под брендом Xiaomi, производитель искусственно ограничивает возможности смартфонов Redmi. К счастью, их можно вернуть на свое законное место. И сегодня вы узнаете, каким образом это получится сделать.

Как установить суперобои на Redmi

В тексте про функции дорогих смартфонов Xiaomi я уже рассказывал о суперобоях MIUI. Это анимированные заставки, которые связывают рабочий стол, экран блокировки и Always On Display в единое целое. На дешевых устройствах они недоступны, но вы можете скачать суперобои на телефон и установить их на любой Redmi или POCO.

Скачать суперобои Xiaomi

Это приложение, которое добавит вкладку «Суперобои» в раздел настроек «Обои» вашего смартфона. Далее вам останется сделать следующее:

Открыть настройки устройства. Перейти в раздел «Обои». Открыть вкладку со своим профилем. Перейти в раздел «Обои», а затем — «Суперобои». Выбрать понравившийся вариант.

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Если пункт не появился, или супперобои не скачиваются, установите их вручную:

Они устанавливаются как обычные приложения, то есть через APK. По очереди откройте каждый загруженный файл и нажмите кнопку «Установить». Далее загрузите программу Google Wallpapers и выполните несколько простых шагов:

Запустите Google Wallpapers. Перейдите в раздел «Живые обои». Выберите предпочтительный вариант. Нажмите «Установить как обои».

Кстати, ручная установка позволит сделать суперобои на любом смартфоне, а не только на Redmi или POCO. Пользуйтесь на здоровье, но не забывайте, что эта фишка нагружает процессор и заставляет аккумулятор быстрее разряжаться.

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Как сделать активный экран без ограничения 10 секунд

Все смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO с AMOLED-экранами поддерживают функцию Always On Display. Однако на дешевых моделях активный экран работает 10 секунд, в то время как флагманы не имеют ограничений. Чтобы исправить это недоразумение, достаточно отключить оптимизацию MIUI:

Откройте настройки своего Xiaomi. Перейдите в раздел «О телефоне». Несколько раз тапните по пункту «Версия MIUI». Как только на экране появится надпись «Вы стали разработчиком», перейдите в раздел настроек «Для разработчиков». Отключите функцию «Оптимизация MIUI».

Хотя в параметрах активного экрана продолжит отображаться ограничение 10 секунд, AOD будет работать без остановки. Но учтите, что отключение оптимизации MIUI скажется на автономности вашего смартфона. Он начнет разряжаться намного быстрее.

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Скрытые функции Redmi и POCO

Забавно, но большинство функций дорогих Xiaomi на дешевых смартфонах Redmi и POCO присутствуют изначально. Загвоздка заключается в том, что по умолчанию они скрыты. Добраться к ним поможет приложение Activity Launcher.

Скачать Activity Launcher

В приложении отображаются скрытые настройки Redmi, но вы должны знать их названия, чтобы при необходимости включить нужную опцию. Среди фишек, доступных только на флагманах Xiaomi, особое место занимают функции улучшения изображения, а именно:

Суперразрешение для увеличения четкости видео в разрешении 720p и ниже;

для увеличения четкости видео в разрешении 720p и ниже; Улучшение изображений с ИИ для нейросетевой обработки фото в галерее Xiaomi.

для нейросетевой обработки фото в галерее Xiaomi. HDR-улучшение с ИИ для добавления эффектов HDR в видео, снятых в формате SDR.

для добавления эффектов HDR в видео, снятых в формате SDR. MEMC для увеличения частоты кадров любого видео до 60 fps.

Введите название функции в поиске Activity Launcher и активируйте ее. Но обратите внимание на предупреждения, которые говорят, что работа этих опций сказывается на производительности устройства и его автономности.

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Чтобы ощутить все улучшения, также вам понадобится выполнить несколько дополнительных действий:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Боковая панель». Включите ее отображение во время воспроизведения видео. Откройте вкладку «Приложения для видео». Выберите программы, где будут работать вышеупомянутые улучшения.

Это далеко не все скрытые функции Redmi. Еще больше настроек, которые Xiaomi открывает только на своих флагманах, вы найдете в нашей подборке. А в качестве затравки отмечу, что эти фишки помогут определить пульс и персонализировать звук в наушниках.