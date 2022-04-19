Как исправить осанку с помощью смартфона и ПК. ТОП-5 приложений

За последние несколько лет смартфоны настолько прочно укрепились в нашей жизни, что едва ли хоть один человек может представить себе хоть один день без мобильного устройства. Понятно, что вместе с привычкой постоянно держать в руке какой-нибудь гаджет приходят и разные неудобства, главное из которых — проблема с осанкой. Причем если раньше это касалось только тех, кто сидит за компьютером, то сейчас распространилась и на смартфоны. Подумайте сами, как часто вы сидите в полусогнутом положении, просматривая ленту социальных сетей? То-то же! Сегодня предлагаем вашему вниманию 5 интересных инструментов для вашего телефона и компьютера, которые значительно помогут улучшить качество вашей жизни и сохранить осанку.

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Simply Align — как избавиться от боли в шее

Наверное, все замечали, что при использовании смартфона мы почти всегда смотрим вниз. Нет, правда, практически всегда, когда человек держит телефон на уровне своего лица, мы начинаем думать, что среди нас завелся блогер, только они ведь так ролики записывают, верно? Полностью избегать наклонов головы попросту не получится, но размяться раз вы полчаса-час — вполне реально.

Приложение Simply Align нужно именно за этим. Работает все предельно просто: вы задаете определенный промежуток времени, по истечении которого программа присылает вам уведомление с необходимостью разминки. Приложение умное, поэтому не будет докучать вам со своими предложениями по разминке, если телефон выключен. Как только вы заблокируете экран, оно отключится.

Вишенка на торте — статистика и специальный таймер для растяжек с отдельной инструкцией. Приложение было разработано командой мануального терапевта и программиста, поэтому не о каком шарлатанстве говорить не приходится, они точно знают, что делают.

Скачать Symply Align

SmartPosture — как держать осанку правильно

SmartPosture — еще одно интересное приложение для контроля осанки на Android. По сравнению с Simply Align здесь используется кардинально другой подход. Суть в том, что эта программа использует гироскоп и будет отслеживать положение вашей головы. Оно само определит, как вы держите смартфон и пришлет уведомление, когда нужно поднять смартфон.

Уведомления будут отображаться либо в виде вибрации, либо через размытие экрана. Настроек здесь очень много, каждый сможет гибко настроить приложение под себя:

Можно задать определенный угол наклона, в котором вам удобно работать.

Включить и выключить вибрацию при уведомлении.

Включить Только мониторинг. Уведомления приходить не будут, а статистика будет записываться.

Отключить напоминания во время звонков и для выбранных приложений.

Есть функция Встряхнуть для перерыва. Встряхните телефон, и уведомления перестанут поступать на устройство.

Можно установить пароль на приложение, чтобы в него не зашли посторонние.

Скачать SmartPosture

Goodtime — Pomodoro — приложение-таймер для Android

Важно понимать, что здоровье позвоночника — это не только сидеть ровно. Если вы работаете по 5 часов за компьютером или смартфоном и не делаете перерыв, никакое приложение с самой крутой функциональностью вам не поможет. Поэтому я не могу оставить эту подборку без простого таймера для работы.

Суть приложения Goodtime — Pomodoro предельно проста. Оно нацелено на то, чтобы вы не отвлекались во время работы и делали перерыв через определенный промежуток времени. Работаете 40 минут — встали, размялись, выпили кружку кофе и дальше сели работать. Тут не только спина вам спасибо скажет, но еще и босс, ибо продуктивность вырастает с такой системой кратно.

Если у вас есть смарт-часы или фитнес-браслет, вы знаете, что все они имеют функцию разминки. Она предлагает встать и походить через каждые 40 минут. Врачи уже давно доказали, что долгое пребывание в одном положении — вредно для здоровья. Так вот, Goodtime полностью повторяет эту функцию.

Включил именно его, ибо мне очень понравился дизайн этой программы. Ничего лишнего: 4 цифры таймера, которые запускаются по нажатию на экран и маленькая кнопка настроек в левом нижнем углу, где располагаются настройки и статистика в виде графика. Честно сказать, до этого я и подумать не мог, что такие приложения бывают бесплатными.

Скачать Goodtime

Limber — как не горбить шею за компьютером

Конечно, нельзя держать себя под контролем при использовании смартфона и полностью игнорировать правильное положение тела при работе за компьютером. Скачивать отдельные программы здесь я бы не рекомендовал, так как это запарно. Но решение есть — всегда можно скачать расширения для Chrome и работать здесь.

Limber — одно из самых популярных расширений для контроля за осанкой. Здесь вообще все просто. Расширение предлагает всего два таймера. Первый будет каждые 10 минут напоминать вам о необходимости выпрямиться, а второй каждые 30 минут предложит отвлечься от работы.

Достаточно лишь скачать расширение на свой компьютер, установить две галочки напротив каждого таймера и начать работать в привычном для вас режиме. Отдельно отмечу приятные звуковые уведомления, слушать их одно удовольствие. Единственный недостаток — интерфейс на английском. Однако с учетом, что вся программа состоит из двух галочек, проблемой это быть не должно.

Скачать Limber

PostureMinder — расширение Chrome для осанки

PostureMinder – улучшенная версия Limber. Здесь также есть два таймера, но при этом кроме звуковых сопровождений есть еще отдельные уведомления, которые всплывают каждый раз, когда подходит время для разминки.

Вообще, к настройке уведомлений разработчики PostureMinder подошли с особым трепетом. Вы можете настроить их таким образом, чтобы они сами исчезали через определенное время. Иными словами, если подходит время для разминки, и на компьютере высвечивается уведомление, оно исчезнет только по истечении заданного вами времени. Согласитесь, можно легко закрыть надоедливое сообщение и продолжить работать дальше. Для дисциплины, настройте параметр Timed Close и укажите временной интервал.

Как и в Limber, интерфейс здесь полностью на английском языке. В первые пару минут может показаться сложным, но спустя пару сессий вы привыкнете, обещаю.

Скачать PostureMinder

Android 13 даст мобильным геймерам новые возможности.

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