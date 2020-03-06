Apple была первой, кто предложил своим пользователям универсальный инструмент для обмена файлами между смартфонами, планшетами и компьютерами. Несмотря на то что с того момента прошло почти 7 лет, конкуренты только сейчас начали потихоньку осознавать, что неплохо было бы и им заиметь что-то похожее. Так начали появляться функции вроде Fast Sharing и Nearby Sharing. Правда, из-за того, что большинство производителей, которые попытались создать аналог AirDrop, не выпускают ни компьютеры, ни планшеты, им пришлось ограничиться только смартфонами, да и то своими. Однако если ваш аппарат не снабжён по умолчанию функцией передачи, мы предлагаем вам полноценную альтернативу.

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Суть AirDrop и аналогов вроде Fast Sharing состоит в том, чтобы обеспечить бесконтактную передачу данных между устройствами, находящимися в непосредственной близости друг от друга, без использования интернета. То есть обменяться файлами получится даже в глухом лесу, где отсутствует даже GSM-связь, не говоря уже о полноценном LTE-соединении. Это очень удобно в ситуациях, когда нужно быстро обменяться легковесными данными, например, фотографиями, видеозаписями или документами. Для этого задействуются протоколы Bluetooth и Wi-Fi, которые создают выделенную полосу, по которой и производится передача на довольно высокой скорости. Точные цифры обычно не разглашаются, но видеоролик весом в 1 ГБ передаётся меньше чем за минуту, а фотографии на 2-3 МБ – практически мгновенно.

Как передавать файлы на Android

Приложение AirDroid снабжено похожей функцией, обеспечивающей передачу данных с устройства на устройство, не задействуя интернет-соединение.

Для того чтобы передать файл через AirDroid, установите приложение себе на смартфон;

Перейдите во вкладку «Поблизости» и нажмите на иконку локатора для поиска устройств вблизи;

После определения устройств поблизости установите соединение, выберите файлы и подтвердите их отправку.

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Судя по всему, AirDroid, как и AirDrop, задействует и Wi-Fi, и Bluetooth, но делает это не одновременно, а выбирает наиболее предпочтительный протокол. Если оба устройства подключены к сети Wi-Fi, он установит соединение по Wi-Fi, а в противном случае выберет Bluetooth. Из-за этого скорость передачи данных может сильно отличаться. Если по Wi-Fi обмен идёт довольно бодро, то по Bluetooth скорость оставляет желать лучшего. Например, в таком режиме на передачу одной фотографии может уйти и 10, и даже 20 секунд, что довольно много. Однако если воспользоваться Wi-Fi, передача произойдёт заметно быстрее.

Чем заменить AirDrop на Android

Поскольку выделенную полосу для передачи устанавливает сам AirDroid, используя собственные алгоритмы, то для того, чтобы передать файл с одного устройства на другое, на каждом из них должно быть установлено это приложение. Только таким образом можно установить соединение и выполнить передачу. Это ещё одно ограничение, которое в худшую сторону отличает AirDroid от AirDrop или Fast Sharing, но в то же время это абсолютно универсальное решение, которое будет гарантированно работать на всех смартфонах независимо от бренда.

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Впрочем, в скором времени Google планирует устранить все преграды между устройствами на Android и запустить собственный инструмент для обмена данными под названием Nearby Sharing. Он пока находится в стадии бета-тестирования и недоступен рядовым пользователям, но, судя по всему, будет работать ровно по тому же принципу, что и AirDrop. Правда, единственным его недостатком будет необходимость держать устройства на расстоянии не более полуметра друг от друга, что в некоторых ситуациях может быть довольно затруднительно, но, с другой с стороны, и более безопасно, поскольку Nearby Sharing будет сложнее использовать для виртуальных домогательств.

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