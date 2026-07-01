Весной этого года борьба с VPN в России вышла на новый уровень, и целый ряд отечественных приложений не работает при попытке доступа с иностранного IP. При этом стало невозможно открыть Госуслуги или банковский сервис при нахождении за рубежом. Для решения проблемы RuStore добавил в свой магазин приложений функцию Коннект, которая обещает решить типичную проблему любого, кто уезжает из России без установки VPN и других сторонних программ.

Что такое Коннект в RuStore и как он работает

По информации разработчиков, Коннект работает на уровне самого магазина приложений и обеспечивает защищённое соединение. Идея в том, чтобы пользователь за границей мог заходить в мобильные банки, оформлять заказы на маркетплейсах и пользоваться Госуслугами так же, как дома.

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Ключевой момент — без установки сторонних программ. Обычно для доступа к российским сервисам за рубежом люди ставят отдельный VPN, разбираются с настройками и платят за подписку. Однако тут функция встроена прямо в RuStore, и по заявлению компании дополнительная настройка не требуется.

Как включить Коннект на Android-смартфоне

Процесс, судя по описанию RuStore, максимально простой и не требует технических знаний:

Обновите RuStore до последней версии. Откройте раздел «Мое». Включите функцию Коннект.

Важное ограничение: функция доступна только во время поездок за границу, на территории России она не работает. То есть заранее «протестировать» её дома не выйдет — Коннект рассчитан именно на сценарий, когда вы уже оказались за пределами страны.

Кому пригодится Коннект в RuStore за границей

Функция ориентирована на тех, кто регулярно бывает за границей и сталкивается с тем, что российские приложения не открываются. В первую очередь это доступ к мобильным банкам, маркетплейсам и Госуслугам — то есть к сервисам, которые чаще всего нужны в поездке и без которых сложно решать бытовые вопросы.

Отдельный плюс для обычного пользователя — функция заявлена как бесплатная. Это отличает её от платных VPN-подписок, которые многие держат именно ради доступа к банковским приложениям. Если вы раньше искали способы оплаты и доступа к сервисам в поездках, Коннект может стать одним из вариантов, который не требует лишних приложений.

Стоит ли включать Коннект в RuStore

Если вы уезжаете за границу и вам нужен доступ к российским банкам, маркетплейсам и Госуслугам, попробовать Коннект точно имеет смысл: он бесплатный, встроен в RuStore и не требует установки отдельного VPN. Главное — понимать ограничения: функция работает только за пределами России, а список поддерживаемых сервисов пока официально не раскрыт.

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Пока это новая функция, и о её стабильности и списке поддерживаемых сервисов судить рано — RuStore называет банки, маркетплейсы и Госуслуги, но полного перечня совместимых приложений источник не приводит. Поэтому не стоит полностью полагаться только на Коннект, особенно если от доступа к банку зависят важные операции. Разумный подход — обновить RuStore заранее, проверить, что функция включается, и держать под рукой запасной вариант доступа на случай, если какой-то конкретный сервис не заработает.