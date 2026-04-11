Про то, почему не работает VPN на Android, я писал раньше: в России блокируют сами сервисы, провайдеры режут трафик, протоколы детектируют и ограничивают. Но в апреле 2026 года появилась новая история, которая меняет картину полностью. Минцифры поручило крупнейшим российским интернет-компаниям самостоятельно отслеживать VPN у пользователей и блокировать доступ к сервисам тем, кто его использует. Это уже не операторы режут трафик, а ваши привычные приложения следят за вами и докладывают. Разбираю, кто это делает и как быть.

Блокировка VPN в России

В начале апреля 2026 года стало известно, что Минцифры провело совещания с крупнейшими российскими интернет-компаниями: «Сбером», «Яндексом», VK, Wildberries, Ozon, Avito, X5 и другими — всего более 20 площадок. Компаниям поручили к 15 апреля 2026 года ограничить доступ к своим сервисам пользователям с включенным VPN. За невыполнение — реальные последствия: лишение IT-аккредитации, отмена налоговых льгот, исключение из «белого списка». Для большинства компаний это означало бы фактическую невозможность работы.

7 апреля уже зафиксированы первые случаи: пользователи из России столкнулись с проблемами на сайтах Wildberries, Ozon и ВкусВилл при включенном VPN. Сайты замедлялись, карточки товаров не загружались. Раньше сервисы только предупреждали о «некорректной работе при VPN», теперь они лишают доступа к каталогам. Параллельно обсуждается еще одна инициатива: операторы связи хотят списывать деньги за использование VPN. Давление на пользователей нарастает сразу с нескольких сторон. То есть массовая блокировка VPN в России переходит на новый уровень: от пассивного ограничения к активной слежке через приложения, которые вы сами установили на телефон.

Как приложение видит VPN на Android

Это важно понимать, потому что речь идет не о магии, а о конкретных технических методах. Когда приложение видит VPN на Android, оно использует один или несколько из следующих способов:

Проверка сетевых интерфейсов. VPN создает виртуальный интерфейс с характерными именами (tun0, ppp0, tap0). Приложение просто смотрит список активных сетевых интерфейсов и видит его.

Проверка системных настроек. Android хранит информацию о VPN-подключении в системных переменных. Приложение запрашивает их напрямую.

Анализ DNS и маршрутизации. При активном VPN DNS-запросы идут через туннель, а таблица маршрутизации выглядит иначе. Приложение анализирует это.

Список установленных приложений. Некоторые приложения запрашивают полный список VPN-приложений, установленных на устройстве, даже если VPN в данный момент выключен.

Поведенческий анализ. Резкая смена страны, нетипичные паттерны подключения, подозрительные IP-адреса — все это тоже сигналы.

MAX отслеживает VPN особенно агрессивно: мессенджер обфусцирует (намеренно скрывает) имена интерфейсов в коде, чтобы исследователи не смогли легко обнаружить такую возможность. Это означает сознательное сокрытие такой «слежки». Как говорится, не баг, а фича.

Какие приложения отслеживают VPN

Исследовательская организация RKS Global в апреле 2026 года провела анализ 30 популярных российских Android-приложений. Результаты неприятные: 22 из 30 детектируют VPN, из них 19 отправляют VPN-статус на сервер. Вот полный список приложений, которые следят за VPN на Android и передают данные на сервер:

Яндекс Браузер;

Яндекс Карты;

Яндекс Музыка;

ВКонтакте;

Одноклассники;

VK Видео;

Сбербанк Онлайн;

Т-Банк;

ВТБ Онлайн;

Альфа-Банк;

Wildberries;

Ozon;

Самокат;

МегаМаркет;

Кинопоиск;

RuStore;

Avito;

2ГИС;

RUTUBE;

Мой МТС;

MAX;

VK Music.

Отдельно стоит отметить несколько участников этого списка. Самокат и МегаМаркет не просто фиксируют, включен ли VPN, а получают список всех VPN-приложений, установленных на устройстве, даже если VPN в данный момент выключен. Яндекс Браузер использует максимальное число методов детекции и единственный из всех ищет на телефоне Tor. Тот самый браузер, который сам предлагает режим инкогнито, ищет инструменты анонимности у пользователя. MAX следит за VPN и намеренно скрывает это в коде — имена интерфейсов обфусцированы так, чтобы исследователи не могли легко обнаружить слежку. Но есть приложения, у которых не обнаружено следов отслеживания VPN: Яндекс Маркет, Яндекс Еда, Почта Mail.ru, МегаФон, Mir Pay, Госуслуги, Яндекс Go, Дзен. Пока не обнаружено.

Какие приложения блокируют VPN

Следить и блокировать — разные вещи. Большинство программ из списка пока на стадии сбора и передачи данных. Но из-за VPN не работают приложения уже у части пользователей. Первыми начали активно блокировать доступ при включенном VPN:

Wildberries: каталог товаров не загружается или работает с существенными задержками.

каталог товаров не загружается или работает с существенными задержками. Ozon: аналогичные проблемы с доступом к каталогу.

аналогичные проблемы с доступом к каталогу. ВкусВилл: сайт замедляется или перестает открываться.

сайт замедляется или перестает открываться. MAX: приложение MAX блокирует VPN и передает данные об используемых VPN-сервисах разработчикам. VPN-провайдеры уже столкнулись с блокировками IP-адресов своих серверов именно из-за информации от мессенджера.

Список будет расширяться. Дедлайн Минцифры — 15 апреля 2026 года. Компании, которые еще не внедрили блокировку, вероятно, находятся под серьезным давлением.

Что делать, если приложение не открывается через VPN

Если нужное приложение перестало работать, самое простое решение — отключить VPN перед его открытием. Просто свернуть недостаточно: нужно именно разорвать соединение, иначе туннель продолжает работать в фоне. Как правильно отключить VPN на Android, рассказывал в отдельном материале.

Кроме того, коллеги с AppleInsider.ru подготовили свою инструкцию с рассказом о том, что делать, если приложения на телефоне не загружаются через VPN. Помимо прочего там есть разбор других причин и способов их устранения.