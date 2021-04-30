Как сменить номер в Телеграме

Большинство пользователей, которые пересаживаются на Telegram, остаются в его экосистеме надолго. Например, я тут – с момента запуска публичной бета-версии мессенджера, и с тех пор ни разу мне не приходило даже в голову выбрать WhatsApp или Viber в качестве основного средства общения. За это время аудитория Telegram сильно разрослась, и теперь у меня практически нет нужды пользоваться чем-то ещё, кроме него. Другое дело, что за прошедшие годы у меня сменился уже не один смартфон и даже номер телефона, перепривязать который оказалось не менее просто, чем установить Telegram.

Павел Дуров показал групповые видеозвонки в Telegram. Спойлер: круче, чем в WhatsApp

Несмотря на то что регистрация в Telegram производится по номеру телефона, мессенджер не вынуждает вас пользоваться одним и тем же номером всё время. Разработчики сразу смекнули, что в течение жизни люди могут менять телефонные номера, поэтому крайне логично дать им возможность привязать свой аккаунт в Telegram к другому телефону, отличному от того, который они использовали при регистрации.

Как изменить номер телефона в Телеграме

Запустите Telegram у себя на смартфоне и откройте боковое меню;

Нажмите на аватарку, чтобы перейти в профиль, а потом – на номер телефона;

В открывшемся окне нажмите на синюю кнопку «Сменить номер»;

Подтвердите изменение телефонного номера нажатием кнопки «Изменить»;

Введите новый номер телефона, дождитесь SMS-кода и введите его в окне смены номера;

Подтвердите привязку аккаунта к новому номеру вводом кода из SMS, который придёт на старый номер.

Поскольку Telegram хранит все ваши данные в облаке, он не требует восстановления резервной копии при смене номера, как WhatsApp. После привязки нового номера вы не заметите никаких изменений в работе мессенджера и в его наполнении.

Платежи 2.0, плавная анимация и APK: Telegram для Android получил большое обновление

Все ваши медиафайлы, которые вы отправляли и получали от своих собеседников, текстовые и голосовые сообщения, каналы и группы, участниками которых вы являетесь, и контакты, с которыми вы взаимодействуете, будут перепривязаны к новому номеру.

Несмотря на то что ваш аккаунт не исчезнет из списка чатов у ваших собеседников. Они смогут увидеть ваш новый телефонный номер только в том случае, если он есть в записной книжке их смартфона, либо, если ваши настройки приватности позволяют им его увидеть.

Как скрыть номер телефона в Телеграме

В принципе это очень полезная надстройка, которая позволяет скрыться от нежелательных абонентов, но, если вы не преследуете такой цели, откройте свой номер телефона для пользователей из списка контактов. Сделать это очень просто:

Откройте Telegram и перейдите в боковое меню;

Здесь выберите раздел «Конфиденциальность»;

Тут перейдите в подраздел «Номер телефона»;

Выберите тех, кто может видеть ваш номер телефона.

Как превратить Telegram в безлимитное облачное хранилище

По умолчанию вам предлагается выбрать группы абонентов, которые смогут видеть ваш номер телефона: все, ваши контакты или никто. Однако при необходимости вы можете создать исключения. Например, запретив видеть номер всем абонентам, кроме кого-то конкретного.

Или, наоборот, открыв его для всех, но заблокировав для 2-3 человек, с которыми вы, скажем, не хотите общаться лично. Правда, помните, что от тех, кто уже знает ваш номер телефона и сохранил его к себе в адресную книгу, скрыть его не получится – таков уж здравый смысл.