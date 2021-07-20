Как улучшить камеру на телефоне с Андроид. Подборка съёмных объективов с AliExpress

Мобильная фотосъёмка уже давно обошла по популярности съёмку с использованием специализированного оборудования. Дошло до того, что теперь даже словосочетание «профессиональная съёмка» перестала быть антонимом смартфонографии (так называют съёмку на камеры смартфонов), потому что многие профессионалы начали использовать свои телефоны в качестве фотоаппаратов. Это и понятно, ведь современные аппараты делают довольно качественные снимки, независимо от режимов съёмки. Но ведь их можно улучшить ещё больше. Рассказываем, как.

Подписывайся на телеграм-канал Сундук Алибабы. Там каждый день выкладывают топовые товары с Алиэкспресс. Нередко - с эксклюзивными скидками. Вам понравится.

Чем мобильная фотосъёмка отличается от – назовём её так – обычной? Конечно, использованием сменных объективов. Несмотря на то что современные аппараты уже давно оснащаются разными фотомодулями, они по-прежнему не покрывают всех потребностей настоящих фотографов. Ведь ультраширика и макромодуля зачастую не хватает, чтобы поснимать в разных сценариях. Тут-то нам на помощь и приходят сменные объективы для смартфонов.

Набор объективов для смартфона

Начнём с чего-нибудь подешевле. Вот такой набор 2в1 стоит всего 600 рублей, а включает в себя ультраширокий угол и макро-объектив. В принципе, бывает, попадаются модели с фишаем, но фотки на него уже давно вышли из моды, так что не гонитесь за ним. Тем более что двух этих объективов вам хватит, чтобы немного проапгрейдить свою фотосъёмку.

Внешний объектив с ультрашироким углом, как правило, показывает себя лучше, чем встроенный. Уж не знаю, как так получается, но практика показывает, что сетап со съёмным объективом, надетым на стандартный ширик, показывает себя лучше. Благодаря ему фотографии реально вмещают больше деталей по сторонам, но при этом практически не страдают от искажений, характерных для встроенных ультраширокоугольников.

Купить объектив 2в1

Я уже не говорю про макросъёмку на внешний объектив, на который фоточки получаются намного лучше. Всё дело в меньшем расстоянии фокусировки и более эффективном приближении. Например, макромодуль из этого набора увеличивает объект съёмки в 12,5 раз. Это реально много. Благодаря ему получается разглядеть даже швы ткани, из которой сшита футболка. Выглядит очень эффектно.

Объективы для смартфона 10в1

А вот это набор 10в1 для тех, кому хочется купить что-то более основательное. В комплекте и фишай (рыбий глаз), и макромодуль, и ультраширик, и телефото с двукратным оптическим увеличением, и калейдоскопический объектив, и т.д., и т.п.

Понятное дело, что с практической точки зрения вам пригодятся только 3-4 объектива, потому что делать снимки в стиле калейдоскопа можно только в первый день, когда хочется поиграть со всем, что пришло в посылке.

Купить набор из 10 объективов

Стоит такой набор всего ничего – 900 рублей с копейками. Такой набор я рекомендую покупать тем, кто только начинает свой путь в мире мобильной фотографии. Он позволит вам поснимать в разных сценариях и понять для себя, что вам нравится больше.

Как снимать макро на телефон

Вот этот объектив – тоже макро, но стоит дороже первого почти втрое. Казалось бы, почему такая разница? Тем более что и характеристики у этой модели вроде бы слабее: фокусное расстояние – 17 мм, увеличение – 10x, в комплекте – только одна макро-линза. Но всё дело в качестве оптики, которую использует производитель этого объектива.

Данный объектив состоит из пяти линз сразу, что уже добавляет ему плюсик в карму. В результате увеличивает он чуть слабее, но зато качество снимка получается выше. Во-первых, детализация оказывается более высокой, а, во-вторых, из-за хорошо сбалансированных линз получается качественный эффект боке с сочным размытием заднего фона.

Купить макрообъектив для телефона

Если вы почитаете отзывы к этому объективу, то поймёте, что заплатить действительно есть за что. Правда, учитывайте, что из-за того, что объектив крепится на клипсу, использовать его лучше всё-таки без чехла. А ещё очень важно надевать объектив на обычный ширик, не пытаясь использовать его в паре с макрообъективом – ничего хорошего из этого всё равно не выйдет.

Телескоп для телефона

Вот этот набор – тоже 3в1, как и первый, но интерес лично для меня здесь представляет только телефото-модуль. Это настоящая подзорная труба с оптическим увеличением в 28 крат и поворотным колесом для регулировки приближения. То есть этот объектив не всегда увеличивает изображение в 28 раз, позволяя настраивать степень увеличения так, как вам нужно.

Устроена вся система очень нехитро: просто крепите объектив к комплектной клипсе, надеваете на основной модуль камеры своего смартфона, а потом регулируете приближение до необходимых пределов. На такой сетап можно снимать очень удалённые объекты – от спортивных соревнований до – чур, я вам этого не говорил – той красотки из дома напротив, которая, переодеваясь, не занавешивает окна.

Купить телескоп для телефона

Производитель рекомендует использовать при съёмке на этот телефото-объектив ещё и штатив. Дело в том, что при сильном увеличении любая тряска – даже если вы не страдаете от тремора – может оказывать негативное влияние на снимки, тем более если вы снимаете видео. К счастью, штатив даже входит в комплект этого объектива, так что докупать его отдельно не придётся.

Как снимать кино на телефон

Ну и напоследок я оставил самое вкусное. Это анаморфный объектив для смартфона. Да, стоит он недёшево. Но те, кто шарят, знают ему цену. Ведь когда-то операторам захотелось, чтобы камеры захватывали больше пространства при съёмке фильмов, а на стандартную плёнку вмещалось ровно столько, сколько захватывали обычные объективы.

Проблему решили с помощью анаморфных объективов вроде этого. Благодаря ему независимо от угла обзора вашей камеры можно вести съёмку с киноформате 2,8:1. Реализовать это в мобильной фотокамере очень сложно. Поэтому отсюда и цена – 2000 рублей. Но, если вы экспериментируете со съёмкой кино на смартфон, то почему бы не попробовать?

Купить объектив для кино

Этот объектив крепится к смартфону, как и предыдущие, на клипсах. Но он также поддерживает внешние фильтры, так что, если вы предпочитаете не возиться с цветокоррекцией на монтаже, а хотите, чтобы изображение захватывалось в нужном цвете сразу, можете использовать специализированные фильтры.