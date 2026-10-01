Весной 2024 года за Xiaomi 14 Ultra в российских магазинах просили почти 150 тысяч рублей — это был один из самых дорогих Android-смартфонов в стране. Сегодня камерофон, о выходе которого мы писали в 2024 году, стоит втрое дешевле — это настоящий обвал цены. И речь не об уценке: по камере смартфон до сих пор спорит со смартфонами 2026 года, которые стоят дороже. Но у такой цены есть свои нюансы. Рассказываю, почему флагман так подешевел, где его искать и кому брать прямо сейчас.

Цена упала со 150 до 50 тысяч

Глобальную версию Xiaomi 14 Ultra на 16/512 ГБ сейчас можно купить на AliExpress за 50 255 рублей. В апреле 2024 года эта же версия стоила в российских магазинах 149 990–149 999 рублей. Смартфон подешевел почти на 100 тысяч рублей, то есть на две трети.

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Чтобы понять масштаб: на сэкономленные деньги можно взять ещё и POCO F9 Ultra, один из лучших смартфонов 2026 года, и у вас останется около 40 тысяч рублей. Цены на маркетплейсе меняются, поэтому перед покупкой проверьте актуальную стоимость.

Купить Xiaomi 14 Ultra

Чтобы не ошибиться с версией и продавцом, покупайте так:

Откройте страницу смартфона на AliExpress. Выберите вариант «Глобальная версия» с памятью 16/512 ГБ. Убедитесь, что в карточке указан новый смартфон, а не восстановленный. Проверьте рейтинг продавца и отзывы покупателей с фотографиями. Посмотрите в описании, какая вилка у зарядного устройства и что входит в комплект. Оформите заказ и сохраните переписку с продавцом до получения смартфона.

Брать стоит именно глобальную версию. В китайской прошивке нет сервисов Google, а батарея там другая: 5300 мАч против 5000 мАч у глобальной модели. Официальной российской гарантии у такого смартфона не будет — в случае проблем придётся обращаться к продавцу и в поддержку AliExpress.

Почему флагман подешевел втрое

Причина обычная для смартфонов: флагманы дешевеют, когда выходят новые поколения. После 14 Ultra Xiaomi выпустила ещё два камерофона этой серии — 15 Ultra и 17 Ultra, а прошлые модели с каждым годом дешевеют. Как менялись флагманы Xiaomi от поколения к поколению, мы разбирали в материале о Xiaomi 18 Pro. Добавьте разницу между официальной розницей 2024 года и глобальной версией с маркетплейса, и получится тот самый обвал.

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Важно понимать: смартфон за эти два с половиной года не стал хуже. Подешевела модель, а не её камера, — именно поэтому такая цена и выглядит аномально низкой. Дальше разберу, что вы получаете за эти 50 тысяч.

Камера — главная причина брать Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra создавался как камерофон, разработанный вместе с Leica. Главная деталь — основная камера с сенсором Sony LYT-900 размером 1 дюйм: таких крупных сенсоров в смартфонах до сих пор единицы. Сзади четыре модуля, и все по 50 Мп:

основная — сенсор 1 дюйм, переменная диафрагма f/1.63–4.0, оптическая стабилизация;

— сенсор 1 дюйм, переменная диафрагма f/1.63–4.0, оптическая стабилизация; портретный телевик — 75 мм, зум 3,2x, f/1.8, оптическая стабилизация;

— 75 мм, зум 3,2x, f/1.8, оптическая стабилизация; перископ — 120 мм, зум 5x, f/2.5, оптическая стабилизация;

— 120 мм, зум 5x, f/2.5, оптическая стабилизация; ультраширик — 12 мм, угол обзора 122 градуса, f/1.8.

Переменная диафрагма — редкость даже среди флагманов: камера сама решает, открыть объектив шире для съёмки в темноте или прикрыть его ради резкости на ярком солнце. Два телевика закрывают и портреты, и дальний зум, а не только что-то одно. Видео смартфон пишет в 8K при 30 кадрах в секунду и в 4K до 120 кадров, есть запись в Dolby Vision.

Что ещё внутри: экран, процессор и батарея

Остальное железо тоже флагманское, хотя и двухлетней давности. Вот главные характеристики:

экран — 6,73 дюйма, LTPO AMOLED, 3200 × 1440, до 120 Гц, пиковая яркость 3000 нит;

— 6,73 дюйма, LTPO AMOLED, 3200 × 1440, до 120 Гц, пиковая яркость 3000 нит; процессор — Snapdragon 8 Gen 3;

— Snapdragon 8 Gen 3; батарея — 5000 мАч, проводная зарядка 90 Вт и беспроводная 80 Вт;

— 5000 мАч, проводная зарядка 90 Вт и беспроводная 80 Вт; защита — IP68 от пыли и воды;

— IP68 от пыли и воды; вес — около 220–230 граммов в зависимости от версии.

Для России есть приятный бонус: глобальная версия поддерживает 5G в диапазоне n79, который используют российские операторы. О том, почему это важно, мы рассказывали в материале о смартфонах с поддержкой n79.

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С обновлениями тоже всё неплохо: смартфон вышел на Android 14, а Xiaomi обещала для него до четырёх крупных обновлений системы. Xiaomi 14 Ultra есть в списке устройств, которые получат HyperOS 4 на Android 17, — по разным данным, до конца 2026 года.

Чем Xiaomi 14 Ultra лучше смартфонов 2026 года

Сравним его с новинками, которые стоят столько же или дороже. Вот какие камеры у главных конкурентов, о которых мы писали:

POCO F9 Pro — около 53 тысяч рублей, основная 200 Мп, телевик 50 Мп с зумом 2,5x и ультраширик на 8 Мп;

— около 53 тысяч рублей, основная 200 Мп, телевик 50 Мп с зумом 2,5x и ультраширик на 8 Мп; POCO F9 Ultra — 55–59 тысяч рублей, основная 200 Мп, перископ 50 Мп с зумом 5x и ультраширик 50 Мп;

— 55–59 тысяч рублей, основная 200 Мп, перископ 50 Мп с зумом 5x и ультраширик 50 Мп; vivo X500 — 69 тысяч рублей за версию Ростест, основная и ультраширик по 50 Мп и телевик 64 Мп с зумом 3,1x.

У каждого из них один телевик, а у Xiaomi 14 Ultra два — для портретов и для дальнего зума. Ни у одной модели из списка нет сочетания дюймового сенсора, переменной диафрагмы и двух оптических зумов. Зато новинки выигрывают в другом: у POCO F9 Ultra батарея на 8050 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5, у vivo X500 — 7500 мАч.

Какие компромиссы придётся принять

Дешёвый флагман двухлетней давности — это всегда компромисс. Честно перечислю, с чем придётся смириться:

батарея — 5000 мАч сегодня скромно, новинки предлагают 6300–8000 мАч;

— 5000 мАч сегодня скромно, новинки предлагают 6300–8000 мАч; процессор — Snapdragon 8 Gen 3 уступает Snapdragon 8 Elite Gen 5, хотя для повседневных задач и игр его хватает с запасом;

— Snapdragon 8 Gen 3 уступает Snapdragon 8 Elite Gen 5, хотя для повседневных задач и игр его хватает с запасом; обновления — после HyperOS 4 смартфону осталось не так много крупных версий системы;

— после HyperOS 4 смартфону осталось не так много крупных версий системы; гарантия — только от продавца, а не официальная российская;

— только от продавца, а не официальная российская; вес и размеры — около 220 граммов и заметный блок камер.

Ни один из этих пунктов не касается камеры, ради которой Xiaomi 14 Ultra и стоит покупать. Если же автономность для вас важнее фотографий, лучше сразу смотреть на новинки 2026 года.

Кому брать этот смартфон прямо сейчас — мой вывод

Ещё два с половиной года назад за Xiaomi 14 Ultra просили 150 тысяч, а сегодня он стоит как смартфон среднего класса. Переплата за флагманскую камеру фактически исчезла. Я бы советовал его таким покупателям:

мобильным фотографам — тем, кто много снимает в поездках, на концертах и дома;

— тем, кто много снимает в поездках, на концертах и дома; любителям зума — два телевика закрывают и портреты, и дальнюю съёмку;

— два телевика закрывают и портреты, и дальнюю съёмку; поклонникам Xiaomi — тем, кто хотел флагман бренда, но не был готов платить 100 тысяч и больше.

Купить Xiaomi 14 Ultra

Брать стоит именно сейчас, пока цена держится у отметки 50 тысяч: втрое дешевле стартовой она уже упала, а цены на маркетплейсах меняются в обе стороны, и гарантировать, что она продержится, никто не может. А вот тем, кто играет часами, редко фотографирует и хочет, чтобы смартфон жил два дня без зарядки, лучше присмотреться к POCO F9 Ultra. Обсудить, что выбрали бы вы, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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