Весной 2024 года за Xiaomi 14 Ultra в российских магазинах просили почти 150 тысяч рублей — это был один из самых дорогих Android-смартфонов в стране. Сегодня камерофон, о выходе которого мы писали в 2024 году, стоит втрое дешевле — это настоящий обвал цены. И речь не об уценке: по камере смартфон до сих пор спорит со смартфонами 2026 года, которые стоят дороже. Но у такой цены есть свои нюансы. Рассказываю, почему флагман так подешевел, где его искать и кому брать прямо сейчас.

Xiaomi 14 Ultra со скидкой за 50 тысяч рублей

Xiaomi 14 Ultra со скидкой за 50 тысяч рублей

Цена упала со 150 до 50 тысяч

Глобальную версию Xiaomi 14 Ultra на 16/512 ГБ сейчас можно купить на AliExpress за 50 255 рублей. В апреле 2024 года эта же версия стоила в российских магазинах 149 990–149 999 рублей. Смартфон подешевел почти на 100 тысяч рублей, то есть на две трети.

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Чтобы понять масштаб: на сэкономленные деньги можно взять ещё и POCO F9 Ultra, один из лучших смартфонов 2026 года, и у вас останется около 40 тысяч рублей. Цены на маркетплейсе меняются, поэтому перед покупкой проверьте актуальную стоимость.

Купить Xiaomi 14 Ultra

Чтобы не ошибиться с версией и продавцом, покупайте так:

  1. Откройте страницу смартфона на AliExpress.
  2. Выберите вариант «Глобальная версия» с памятью 16/512 ГБ.
  3. Убедитесь, что в карточке указан новый смартфон, а не восстановленный.
  4. Проверьте рейтинг продавца и отзывы покупателей с фотографиями.
  5. Посмотрите в описании, какая вилка у зарядного устройства и что входит в комплект.
  6. Оформите заказ и сохраните переписку с продавцом до получения смартфона.
Покупка Xiaomi 14 Ultra на AliExpress

Покупка Xiaomi 14 Ultra на AliExpress

Брать стоит именно глобальную версию. В китайской прошивке нет сервисов Google, а батарея там другая: 5300 мАч против 5000 мАч у глобальной модели. Официальной российской гарантии у такого смартфона не будет — в случае проблем придётся обращаться к продавцу и в поддержку AliExpress.

Почему флагман подешевел втрое

Причина обычная для смартфонов: флагманы дешевеют, когда выходят новые поколения. После 14 Ultra Xiaomi выпустила ещё два камерофона этой серии — 15 Ultra и 17 Ultra, а прошлые модели с каждым годом дешевеют. Как менялись флагманы Xiaomi от поколения к поколению, мы разбирали в материале о Xiaomi 18 Pro. Добавьте разницу между официальной розницей 2024 года и глобальной версией с маркетплейса, и получится тот самый обвал.

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Важно понимать: смартфон за эти два с половиной года не стал хуже. Подешевела модель, а не её камера, — именно поэтому такая цена и выглядит аномально низкой. Дальше разберу, что вы получаете за эти 50 тысяч.

Камера — главная причина брать Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra создавался как камерофон, разработанный вместе с Leica. Главная деталь — основная камера с сенсором Sony LYT-900 размером 1 дюйм: таких крупных сенсоров в смартфонах до сих пор единицы. Сзади четыре модуля, и все по 50 Мп:

  • основная — сенсор 1 дюйм, переменная диафрагма f/1.63–4.0, оптическая стабилизация;
  • портретный телевик — 75 мм, зум 3,2x, f/1.8, оптическая стабилизация;
  • перископ — 120 мм, зум 5x, f/2.5, оптическая стабилизация;
  • ультраширик — 12 мм, угол обзора 122 градуса, f/1.8.

Переменная диафрагма — редкость даже среди флагманов: камера сама решает, открыть объектив шире для съёмки в темноте или прикрыть его ради резкости на ярком солнце. Два телевика закрывают и портреты, и дальний зум, а не только что-то одно. Видео смартфон пишет в 8K при 30 кадрах в секунду и в 4K до 120 кадров, есть запись в Dolby Vision.

Что ещё внутри: экран, процессор и батарея

Смартфон Xiaomi 14 Ultra в руке

Смартфон Xiaomi 14 Ultra в руке

Остальное железо тоже флагманское, хотя и двухлетней давности. Вот главные характеристики:

  • экран — 6,73 дюйма, LTPO AMOLED, 3200 × 1440, до 120 Гц, пиковая яркость 3000 нит;
  • процессор — Snapdragon 8 Gen 3;
  • батарея — 5000 мАч, проводная зарядка 90 Вт и беспроводная 80 Вт;
  • защита — IP68 от пыли и воды;
  • вес — около 220–230 граммов в зависимости от версии.

Для России есть приятный бонус: глобальная версия поддерживает 5G в диапазоне n79, который используют российские операторы. О том, почему это важно, мы рассказывали в материале о смартфонах с поддержкой n79.

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С обновлениями тоже всё неплохо: смартфон вышел на Android 14, а Xiaomi обещала для него до четырёх крупных обновлений системы. Xiaomi 14 Ultra есть в списке устройств, которые получат HyperOS 4 на Android 17, — по разным данным, до конца 2026 года.

Чем Xiaomi 14 Ultra лучше смартфонов 2026 года

Сравним его с новинками, которые стоят столько же или дороже. Вот какие камеры у главных конкурентов, о которых мы писали:

У каждого из них один телевик, а у Xiaomi 14 Ultra два — для портретов и для дальнего зума. Ни у одной модели из списка нет сочетания дюймового сенсора, переменной диафрагмы и двух оптических зумов. Зато новинки выигрывают в другом: у POCO F9 Ultra батарея на 8050 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5, у vivo X500 — 7500 мАч.

Какие компромиссы придётся принять

Экран смартфона Xiaomi 14 Ultra

Экран смартфона Xiaomi 14 Ultra

Дешёвый флагман двухлетней давности — это всегда компромисс. Честно перечислю, с чем придётся смириться:

  • батарея — 5000 мАч сегодня скромно, новинки предлагают 6300–8000 мАч;
  • процессор — Snapdragon 8 Gen 3 уступает Snapdragon 8 Elite Gen 5, хотя для повседневных задач и игр его хватает с запасом;
  • обновления — после HyperOS 4 смартфону осталось не так много крупных версий системы;
  • гарантия — только от продавца, а не официальная российская;
  • вес и размеры — около 220 граммов и заметный блок камер.

Ни один из этих пунктов не касается камеры, ради которой Xiaomi 14 Ultra и стоит покупать. Если же автономность для вас важнее фотографий, лучше сразу смотреть на новинки 2026 года.

Кому брать этот смартфон прямо сейчас — мой вывод

Ещё два с половиной года назад за Xiaomi 14 Ultra просили 150 тысяч, а сегодня он стоит как смартфон среднего класса. Переплата за флагманскую камеру фактически исчезла. Я бы советовал его таким покупателям:

  • мобильным фотографам — тем, кто много снимает в поездках, на концертах и дома;
  • любителям зума — два телевика закрывают и портреты, и дальнюю съёмку;
  • поклонникам Xiaomi — тем, кто хотел флагман бренда, но не был готов платить 100 тысяч и больше.

Купить Xiaomi 14 Ultra

Брать стоит именно сейчас, пока цена держится у отметки 50 тысяч: втрое дешевле стартовой она уже упала, а цены на маркетплейсах меняются в обе стороны, и гарантировать, что она продержится, никто не может. А вот тем, кто играет часами, редко фотографирует и хочет, чтобы смартфон жил два дня без зарядки, лучше присмотреться к POCO F9 Ultra. Обсудить, что выбрали бы вы, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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