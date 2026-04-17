Я вот уже обосновался в национальном мессенджере, смирился с кривыми анимациями, научился находить нужные каналы в неудобном поиске — и вот, пожалуйста. Ведь только недавно писал о том, стоит ли переходить с Telegram на MAX, и пришел к выводу, что выбора особо нет. Но 17 апреля что-то изменилось. Открываю Telegram на Android (пользуюсь vivo X300) без всяких дополнительных инструментов, и он работает. Сообщения отправляются, медиа грузится. Проверил, и мессенджер реально работает. Разбираю, что происходит.

Telegram в России сейчас: работает или нет

С позднего вечера 16 апреля 2026 года у части пользователей в России Telegram работает без каких-либо дополнительных инструментов. Это подтверждает и редакция «Кода Дурова», которая убедилась в корректной работе на последних версиях приложения, включая бета-сборки.

Работают все основные функции: отправка и получение сообщений, загрузка медиафайлов, голосовые сообщения. При этом приложение в разделе настроек «Устройства» показывает активную сессию из другой страны. Даже у тех, кто ничего не подключал и никаких дополнительных сервисов не использовал. Я вот, например, теперь в Норвегии.

Важная оговорка: ситуация нестабильная. У части пользователей периодически падает скорость и не загружается медиа, но спустя время все приходит в норму. Telegram в России в 2026 году продолжает оставаться непредсказуемым: то работает, то нет, и полагаться на стабильность не стоит.

У кого работает Telegram

Картина неоднородная, и это важно понимать. Лично у меня Telegram работает на Android на двух операторах: билайне (мобильный) и Ростелекоме (домашний). Но в нашей редакции история другая: у коллег без подписки Telegram Premium мессенджер по-прежнему не открывается. У владельцев iPhone тоже не работает. На ПК ситуация аналогичная. То есть картина такая:

Android с Telegram Premium у многих работает;

Android без Premium у большинства по-прежнему не работает;

iPhone не работает;

ПК и веб-версия не работает.

То есть у большинства до сих пор не приходят сообщения в Telegram. Повод ли это устанавливать мессенджер MAX? Решайте сами. Я же предлагаю вам глубже понять контекст, чтобы понимать о перспективе работы Telegram в 2026 году.

Почему не работает Telegram

Для тех, кто только разбирается в ситуации, коротко введу в контекст. Почему Telegram не работает в России, разбиралось отдельно. Если коротко: Роскомнадзор ограничил мессенджер за отказ передавать данные пользователей по запросу властей. Блокировка Telegram в России действует на уровне операторов связи: провайдеры обязаны ограничивать трафик к серверам Telegram.

Блокируют Telegram в России именно через ограничение доступа к IP-адресам серверов. Почему сейчас у части пользователей Android все же заработало? Эксперты объясняют вероятными изменениями внутри самого приложения. Судя по всему, Telegram внедрил замаскированные подключения. Именно этим объясняется и нетипичная геолокация сессии: приложение маршрутизирует соединение через серверы в других странах, не требуя от пользователя никаких дополнительных действий. Это внутренняя технология Telegram, а не действия регуляторов или провайдеров.

Разблокируют ли Telegram в России

Официальных сигналов о снятии блокировки Telegram нет. Формально мессенджер по-прежнему заблокирован, и произошедшее не означает, что ситуация изменилась на уровне регулятора. Коллеги с AppleInsider.ru разбирали вопрос о том, когда в России разблокируют Telegram. Прогноз там очень осторожный, и это понятно.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

То, что мессенджер заработал у части пользователей — это технический факт, а не решение Роскомнадзора. Ситуация может измениться в любой момент: блокировка никуда не делась. Насколько устойчиво это решение и как долго оно продержится — сказать невозможно. Telegram в 2026 году в России остается в подвешенном состоянии. Пользуйтесь, пока работает, но держите в голове, что завтра картина может быть другой.