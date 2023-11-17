Как взламывают WhatsApp на Android и можно ли от этого защититься

Наши аккаунты в WhatsApp надежно защищены, ведь для входа в учетную запись мы используем не пароль, а одноразовый код, который поступает в виде звонка или SMS на привязанный номер. Следовательно, взломать базу данных мессенджера мошенникам не представляется возможным. Злоумышленники об этом прекрасно знают и постоянно ищут альтернативные способы получения доступа к учетной записи. Довольно часто им это удается, а потому вам обязательно нужно знать, как взламывают Ватсап, чтобы защитить свой аккаунт.

Код для взлома Ватсап

Найти в интернете номер телефона, к которому привязан ваш WhatsApp, — плевое дело, ведь в сети мы оставляем много цифровых следов. Дальше мошеннику остается проявить фантазию и каким-то образом заполучить код доступа Ватсап, который поможет ему войти в аккаунт.

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Рассмотрим пару сценариев, как взламывают Ватсап через одноразовый код. Первый вариант:

На ваш телефон приходит SMS с кодом авторизации Ватсап. Дальше через мессенджер поступает сообщение от знакомого, который якобы случайно ввел ваш номер при входе. Наконец, он просит переслать код, что вы и делаете без задней мысли.

Как правило, в таком случае пишет человек, чей аккаунт уже взломан, то есть пользователь может находиться в вашем списке аккаунтов. Но это не единственный способ взлома WhatsApp. Вот еще один вариант:

Через WhatsApp вам поступает приглашение на встречу. Чтобы подтвердить присутствие, вас просят написать проверочный код, который вот-вот придет. Далее злоумышленник использует номер для входа в аккаунт, после чего на телефон жертвы поступает СМС с кодом Ватсап, которым она успешно делится.

Кому-то подобные способы взлома Ватсап могут показаться глупыми, но они работают. Как показывает практика, злоумышленнику достаточно представиться вашим знакомым или сотрудником службы поддержки мессенджера, и код доступа уже в его кармане. Так что будьте внимательны.

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Программа для взлома Ватсап

В даркнете можно найти приложения для взлома Ватсап. Одна из таких программ использует невнимательность людей, которые пользуются веб-версией мессенджера, и работает следующим образом:

Злоумышленник запускает программу и генерирует через нее картинку, зараженную вирусом. Мошенник отправляет изображение жертве, после чего она открывает фото, заражая тем самым устройство. Вирус в фоновом режиме отправляет мошеннику QR-код для сессии на ПК. Устройство злоумышленника принимает QR-код и запускает сессию мессенджера в браузере.

Существует и более простой способ использовать уязвимость WhatsApp Web. В интернете есть много сайтов, мимикрирующих под веб-версию мессенджера, но не являющихся ею. На них тоже отображается QR-код, который жертва сканирует, предоставляя мошенникам доступ к аккаунту.

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Взлом Ватсап по номеру телефона

Следующий способ угона аккаунта в Ватсапе сложно назвать взломом в прямом смысле. Скорее, это случайное получение доступа к учетной записи третьими лицами. Все происходит так:

Владелец аккаунта WhatsApp меняет номер, забывая при этом удалить учетную запись. Через некоторое время после блокировки номера оператор сотовой связи предоставляет его новому клиенту. Человек, ставший обладателем вашего старого номера, входит в WhatsApp и с удивлением видит там чужую переписку.

Кажется невероятным, но возможность случайного взлома Ватсап признают как операторы сотовой связи, так и сотрудники администрации мессенджера. Поэтому всегда удаляйте аккаунт при переходе на новый номер.

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Взлом переписки в Ватсапе

Доступ к переписке в Ватсапе можно получить даже без взлома аккаунта в мессенджере. Злоумышленнику достаточно войти в ваш Google Диск, который используется для хранения резервной копии, чтобы скачать все чаты.

Неужели взломать аккаунт Google легче, чем WhatsApp? Как ни странно, да. Многие пользователи забывают включить двухфакторную аутентификацию, из-за чего мошеннику остается лишь подобрать пароль. Он может попытаться сгенерировать его через специальную программу или найти в одной из слитых баз данных.

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Как защитить Ватсап от взлома на Андроиде

Чтобы у вас никогда не угнали аккаунт в WhatsApp, или вероятность этого была минимальна, примите к сведению несколько рекомендаций:

никому и ни под каким предлогом не сообщайте код авторизации в Ватсапе ;

; не общайтесь с незнакомцами в мессенджере, а также не открывайте отправленные ими файлы и не переходите по ссылкам;

пользуйтесь только официальным приложением WhatsApp и внимательно проверяйте адрес сайта веб-версии (должен быть web.whatsapp.com).

Кроме того, существует несколько дополнительных средств защиты аккаунта в WhatsApp. О них мы рассказывали в отдельном материале, где вы узнаете о двухшаговой проверке, настройках конфиденциальности и других фишках.