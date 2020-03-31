Сейчас люди по всему миру вынуждены сидеть дома из-за пандемии коронавируса. Кто-то делает это добровольно, а кто-то подчиняется решениям местных властей. Все это приводит к тому, что на дрогах стало меньше машин, в магазинах меньше людей, а в холодильниках граждан меньше еды. Если вы не хотите выходить в магазин, можно воспользоваться доставкой. Благо, сейчас с этим нет никаких проблем. Сегодня я хочу рассказать о нескольких примерах мест, где можно заказать еду и никуда не выходить из дома. В конце концов, так вы не только обезопасите себя, но и посодействуете снижению количества заболевших в стране.

Доставка продуктов на дом

Заказ продуктов домой становится все более популярным даже без всеобщей самоизоляции. Многим проще потыкать мышкой и сидеть ждать курьера, чем идти в магазин. Это действительно удобнее. Поэтому хочу поделиться с вами сервисами доставки продуктов, которыми мы в редакции сами пользуемся. При этом, еду мы заказываем не только в офис, но и домой.

Как заказать на дом еду из Макдональдса

Для этого есть два самых популярных на сегодняшний день сервиса — желтенькие и зелененькие. Яндекс Еда и Delivery Club давно поделили этот рынок и доставщикам самих ресторанов осталось в нем не так много места. Например, из того же Бургер Кинга напрямую заказать сложнее, чем через Яндекс Еду или Delivery Club.

Скачать приложение Яндекс Еда

Скачать приложение Delivery Club

У второго очень часто бывают акции и можно получить в подарок картошку или даже большой бургер. Но цены иногда отличаются от основного меню, если покупать в самом ресторане. Это особенно часто встречается среди недорогих лотов. Например, что-то может стоить на месте 40 рублей, а в доставке уже 80. Кроме этого, конечно, придется оплатить доставку. Сейчас она почти не бывает бесплатной. Ее цена может только уменьшится при большой стоимости заказа. Но не такой большой, как стоимость топовых Samsung, которые обновляются хуже, чем дешевые LG.

При оформлении заказа стоит учитывать, что в обеденные и вечерние часы время доставки может сильно увеличиться. В остальном оба эти агрегатора отлично работают со всеми ресторанами, которые являются их партнерами. Но, если к вам придет человек не в фирменной одежде, не стоит переживать. У меня так пару раз было, когда из Тануки приезжал человек в ”гражданском”. Скорее всего, это курьер ресторана, который просто подключен к системе доставки.

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Заказ продуктов в Москве

Отдельной темой для нас является доставка из Яндекс Лавки. К сожалению, она есть далеко не везде, но когда она обслуживает ваш район, это очень удобно. Например, дома у меня ее нет, а рядом с офисом есть. Заказ товаров осуществляемся в соответствующем разделе приложения Яндекс Еда или Яндекс Такси.

Плюсом Яндекс Лавки является то, что доставка у нее бесплатная, а продукты привозят в течение 15 минут. Чем-то это напоминает небольшой супермаркет с товарами первой необходимости. Там вы сможете купить продукты почти из всех основных категорий. А еще вам предложат блюда из крупных сетевых заведений. Например, Хлеб Насущный, Братья Караваевы и другие.

В приложении есть даже раздел ”на кассе”, в котором можно купить всякую мелочь, которая в обычных супермаркетах как раз лежит на кассе. Доставка, как я сказал, бесплатная, но в час-пик может быть установлена минимальная сумма заказа. При этом цена продуктов не превышает ту, что встречается в магазинах.

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Продукты с бесплатной доставкой

Если вы не хотите заказывать фаст-фуд или мириться с небольшим выбором Яндекс Лавки, для вас есть другие магазины. Наверное, про Утконос слышали все, но есть и менее раскрученные бренды. Например, Перекресток или Деликатеска.

Утконос хорош тем, что уже давно представлен на рынке и может себе позволить делать хорошие акции. Кроме этого, помимо Москвы и Подмосковья, он представлен в таких городах, как Тверь, Калуга и Тула. По Москве доставка бесплатная от 3 000 рублей. По ближайшему Подмосковью от 4 000 рублей, а если вы живете на удалении 40-50 километров, бесплатная доставка будет только от 5 000 рублей. При заказе на меньшую сумму самая дорогая доставка в дальний уголок Подмосковья составит 700 рублей. Оплата возможна как наличными, так и картой при получении. От непонравившегося товара можно отказаться в момент получения.

Скачать приложение Утконос

Примерно такие же условия доставки предлагает Перекресток. Правда, минимальная сумма заказа составляет 3 000 рублей (меньший заказ у вас просто не примут, но в других городах условия более мягкие). Зато вы сразу получите бесплатную доставку по Москве и ближайшему Подмосковью. А еще у них есть готовые продуктовые наборы на неделю по цене примерно 3 000 рублей. Оплатить, как и в Утконосе, можно наличными и картой. Субъективно, при выборе тех продуктов, которые обычно покупаю я, цена корзины будет примерно одинаковой. Во многом так получается из-за большого количества акций, которые в Перекрестке тоже есть.

Скачать приложение Мой Перекресток

Наш автор Александр Богданов очень любит Интернет-магазин Деликатеска. Заказы там он делает уже давно. На вопрос, почему так, он отвечает, что привык. Набор продуктов там примерно такой же, как и в первых двух магазинах, а цены мне показались чуть ниже, хоть и незначительно. Зона доставки будет меньше, чем в Перекрестке или Утконосе, но Москва и примерно 30-40 километров от МКАД покрываются. Стоимость доставки почти для всех зон будет бесплатной при заказе от 3 000 рублей.

Скачать приложение Деликатеска

Для ценителей магазина Азбука Вкуса организована собственная доставка из этой сети. Заказать можно большую часть товаров, представленных на полках магазина. Сама доставка занимает не более 90 минут, но только внутри МКАД или городской черты Санкт-Петербурга. Если вы закажете на 900 рублей, то доставка будет бесплатной.

Скачать приложение Азбука Вкуса

Где лучше заказывать продукты

Многие думают, что покупка товаров в обычном магазине дешевле, чем при доставке до дома. Раньше действительно так и было. Сейчас продавцы научились оптимизировать процесс доставки так, чтобы тратить меньше. Вырос спрос, а если объем становится выше, то и расходы на каждую доставку ниже. Ну, а еще появилась конкуренция, которая сама заставляет продавцов искать способы сделать доставку как можно более дешевой.

Содержание торгового зала требует постоянных расходов. Если отказаться от них, можно снизить стоимость доставки. А еще таким образом продавцы увеличивают обороты. Покупатель не будет заказывать одну бутылку воды. Он закажет сразу на минимальную сумму.

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В торговом зале, чтобы он купил на такую сумму, надо чтобы он пришел 5-7 раз, а так к нему приедет всего одна машина. Она же отвезет товар еще 10 покупателям. В итоге доставка получается даже выгоднее, чем бесконечные Пятерочки во дворах. Возможно, скоро продукты будут покупаться только этим способом, но это точно будет не в самое ближайшее время. Ведь у офлайновых магазинов есть свои плюсы. Как минимум, в них не надо ждать, пока тебе привезут бутылку воды.