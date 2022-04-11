Можно ли не дать Google заблокировать смартфон, стоит ли устанавливать обновления и другие мифы об Android

Больше месяца назад компания Google объявила об ограничении работы многих своих сервисов на территории России. Сначала она убрала монетизацию с роликов на Ютубе, затем отключила свою рекламную сеть, в которой участвовали в том числе и мы, после этого остановила работу Google Pay, а потом и запретила все транзакции в Google Play. Предел ли это? Скорее всего нет. По слухам, прямо сейчас в компании обсуждают дальнейшие меры воздействия — от полного отключения Google Mobile Services вплоть до блокировки активации новых и даже полного блэкаут уже активных смартфонов. Это породило множество мифов, которые не соответствуют действительности, но в которые верит огромное количество пользователей.

Отключили Гугл Пей в России — что делать

Отключение Google Pay стало неприятной новостью для многих пользователей из России. Многие из них привыкли оплачивать покупки телефоном, а теперь такую возможность они потеряли. В связи с этим в Сети появилось много псевдоинструкций, которые рассказывают об обходных путях, якобы позволяющих вернуть работоспособность Google Pay.

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Чаще всего в качестве обходных способов активации платёжного сервиса называют смену страны в настройках, отключение служб геолокации и даже подключение VPN. Стоит ли говорить, что ничего из этого не помогает, потому что де-факто сам сервис не отключён. Отключена токенизация карт MasterCard и Visa в России, которой занимались сами платёжные системы.

Как теперь оплачивать подписки в Google Play

Ситуация с магазином приложений Google — чуть более радужная. Он по крайней мере всё ещё позволяет скачивать пользователям из России бесплатный софт. Однако совсем скоро ситуация может измениться. Поэтому те же самые советчики составили список рекомендаций, которые якобы помогут обойти ограничения, установленные поисковым гигантом. На самом же деле это полная чушь.

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Как показала практика, изменение региона, отключение геолокации, подключение VPN и даже привязка карты другого региона не помогают. Во-первых, потому что Google может продолжить отслеживать, где вы находитесь, вне зависимости от работу служб геолокации и региона в настройках. А, во-вторых, ограничение на оплату введено не MasterCard или Visa, а самой Google, поэтому и отменить его должна она.

Можно ли обновлять Андроид сейчас

Многие переживают, что Google пришлёт им обновление Android, которое приведёт к отключению их смартфонов. Поэтому они прибегают к тем же методам, которые использовали для обхода ограничений — отключение геолокации, смена региона и использование VPN — только теперь для того, чтобы избежать возможной блокировки. Почему-то людям кажется, что они умнее разработчиков из Google, которые делали их операционку своими руками и уж точно разбираются в ней получше нас.

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Так что не занимайтесь глупостями. От блокировки вас не спасут штатные инструменты Android, потому что они были сделаны отнюдь не для этого. Возможно, от отслеживания со стороны разработчиков приложений они вас и защитят. Но вот от отключения смартфона — особенно, если Google захочет это сделать — скорее всего нет. Возможно, поможет полное отключение от интернета и GSM-связи, но вы уверены, что добровольно хотите превратить свой аппарат в кирпич?

Чем заменить сервисы Гугл

Сервисы Google, или Google Mobile Services, как из ещё называют, — это значимая часть Android. Благодаря им мы имеем доступ ко многим функциям своих смартфонов — от пуш-уведомлений и автообновления до вычислительной фотографии и голосового управления. Поэтому, если Google решит отключить их на территории России, ничего хорошего нас с вами не ждёт. Но это не значит, что наши смартфоны превратятся с кирпичи.

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Поскольку большинство Android-смартфонов, продаваемых в России, имеют китайское происхождение, очевидно, что их производители сделают всё возможное, чтобы вернуть нам доступ к потерянным функциям. Да, это будут не сервисы Google. Но и у Huawei, и у Honor, и даже у Samsung есть свои аналоги GMS, которые они используют на китайском рынке, где службы поискового гиганта находятся под запретом. Так что никаких проблем. Ну, почти.

Отключат ли Ютуб в России

Да, такие слухи тоже ходят, учитывая, что YouTube — это продукт Google. Однако скорее всего, самостоятельно поисковый гигант свой видеохостинг не заблокирует. Куда выше вероятность того, что это сделает Роскомнадзор. Почему? У ведомства хватает претензий к администрации сервиса, которая удаляет каналы российских СМИ и блокирует ролики с пророссийской позицией. Терпеть такое обращение в РКН не планируют. Поэтому могут просто заблокировать Ютуб на территории РФ.

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Впрочем, даже если его заблокируют, очевидно, что через VPN доступ к нему всё равно останется. Более того, пользоваться им будет не запрещено, как и Инстаграмом, который заблокировали из-за признания компании Meta экстремистской организацией. Поэтому не переживайте. Доступ к YouTube из России в том или ином виде у вас всё равно останется. Другое дело, захотят ли авторы снимать контент в прежнем объёме, ведь площадка больше не будет приносить доходы от рекламы, а аудитория неизменно упадёт из-за ограничений.