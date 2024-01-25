Можно ли писать из Ватсапа в Телеграм и наоборот? После обновления будет можно

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Иван Кузнецов

WhatsApp, сколько бы его ни ругали, остается самым востребованным мессенджером в мире, обходя по ежедневной аудитории и Viber, и Signal, и Telegram, вместе взятые. В России, например, его даже сравнивают со Сбербанком Онлайн, поскольку уж в Ватсап-то можно написать любому и практически гарантированное получить ответ, в отличие от других способов коммуникации. Тем не менее, многие либо еще, либо уже не признают его и ждут момента, когда будет можно написать из Ватсапа в Телеграм или другой мессенджер в зависимости от того, чем пользуются их близкие. Звучит как фантастика, но вскоре будет и такая возможность.

Можно ли писать из Ватсапа в Телеграм и наоборот? После обновления будет можно. В Ватсапе появится возможность писать в Телеграм и Вайбер. Фото.

В Ватсапе появится возможность писать в Телеграм и Вайбер

Как писать из одного мессенджера в другой

Беспрецедентная популярность WhatsApp сыграла с ним злую шутку. Власти Евросоюза, которые в последние годы не знают других проблем, нашли в действиях Ватсапа признаки монополии. Проще говоря, европейские чиновники сочли, что американский мессенджер захватил рынок сервисов для обмена сообщениями. Проблема заключается в том, что новым пользователям просто нет резона устанавливать что-то другое, поскольку все уже пользуются Ватсапом, а это вредит конкуренции и развитию альтернативных сервисов.

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Дабы не допустить усугубления ситуации, европейские власти решили обязать разработчиков добавить в WhatsApp своего рода шлюз в конкурирующие мессенджеры. Таким образом пользователи бело-зеленого сервиса смогут писать и в Телеграм, и в Вайбер, и в тот же Сигнал. Причем взаимосвязь будет двусторонней, так что диалог можно будет инициировать из любого сервиса для обмена сообщениями. Для этого даже не потребуется регистрировать свой номер телефона в WhatsApp.

Что нового будет в обновлении Ватсап

Что нового будет в обновлении Ватсап. Новый интерфейс Ватсапа выглядит так. Фото.

Новый интерфейс Ватсапа выглядит так

Но разговоры разговорами, а разработчики WhatsApp уже тестирует необходимые изменения и готовятся вот-вот выпустить их в релиз. На это указывает содержание актуальной бета-версии приложения для Android, в которой уже есть специальный раздел для чатов со сторонними мессенджерами. В оригинале он носит название Third-party Chats. Судя по всему, чтобы написать из Ватсапа в Телеграм или куда-то еще, нужно зайти в этот раздел, выбрать собеседника из списка контактов и начать чат.

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Как пользователи Telegram смогут писать в Ватсап, пока остается под вопросом. Ведь для этого команда Павла Дурова должна будет также внедрить соответствующие изменения в программный код своего мессенджера и переработать его интерфейс. Кроме того, наверняка нужно, чтобы со стороны Телеграма было дано какое-то разрешение, поскольку сервисы должны будут хотя бы частично объединить свои сервера, чтобы сообщения между ними могли доходить до адресатов. Как это будет реализовано в итоге, пока неизвестно.

Сквозное шифрование сообщений в Ватсап и Телеграм

Сквозное шифрование сообщений в Ватсап и Телеграм. Сообщения в WhatsApp шифруются сквозным шифрованием, и вашим устройствам нужно обменяться ключами шифрования. Фото.

Сообщения в WhatsApp шифруются сквозным шифрованием, и вашим устройствам нужно обменяться ключами шифрования

Зато сообщается, что сообщения, даже если они будут «ходить» между двумя совершенно разными мессенджерами, все равно сохранят все параметры приватности. Например, разработчики гарантируют, что сквозное шифрование никуда не денется, а потому перехватить такие сообщения сторонние пользователи и даже спецслужбы точно не смогут.

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Тем интереснее будет посмотреть на реакцию Telegram. Ведь, как известно, в мессенджере Павла Дурова по протоколу end-to-end шифруются только сообщения в секретных чатах, а обычные сообщения, которыми мы обмениваемся по дефолту, хоть и шифруются, но менее строго. А значит, они не могут быть совместимы с посланиями из WhatsApp, что называется, на генетическом уровне.

Можно ли будет писать из WhatsApp в Telegram в России

Можно ли будет писать из WhatsApp в Telegram в России. Новое правило будет действовать только в Европе, не в России. Фото.

Новое правило будет действовать только в Европе, не в России

Сроки выхода обновления WhatsApp, которое позволит писать пользователям из Telegram, пока не раскрываются. Но нет сомнений, что все необходимые изменения будут применены до 7 марта 2024 года. Именно в этот день официально вступают в силу все положения закона о цифровых рынках, который и обязывает компании-монополисты упростить жизнь их конкурентам и позволить тем «поиграть в своей песочнице». То же самое, кстати, коснется и Apple, от которой ждут появления альтернативных магазинов приложений для iPhone.

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Впрочем, не факт, что нововведение, позволяющее писать из Ватсапа в Телеграм и наоборот, появится в России. Я бы даже предположил, что с высокой долей вероятности этого не случится, а изменения вступят в силу только на территории стран Европейского союза. Все дело в том, что давать такое послабление пользователям со всего мира явно не в интересах экстремистской и запрещенной у нас в стране Meta. А избежать этого в ЕС компания не сможет в силу действия закона о цифровых рынках.

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