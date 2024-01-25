Можно ли писать из Ватсапа в Телеграм и наоборот? После обновления будет можно

WhatsApp, сколько бы его ни ругали, остается самым востребованным мессенджером в мире, обходя по ежедневной аудитории и Viber, и Signal, и Telegram, вместе взятые. В России, например, его даже сравнивают со Сбербанком Онлайн, поскольку уж в Ватсап-то можно написать любому и практически гарантированное получить ответ, в отличие от других способов коммуникации. Тем не менее, многие либо еще, либо уже не признают его и ждут момента, когда будет можно написать из Ватсапа в Телеграм или другой мессенджер в зависимости от того, чем пользуются их близкие. Звучит как фантастика, но вскоре будет и такая возможность.

Как писать из одного мессенджера в другой

Беспрецедентная популярность WhatsApp сыграла с ним злую шутку. Власти Евросоюза, которые в последние годы не знают других проблем, нашли в действиях Ватсапа признаки монополии. Проще говоря, европейские чиновники сочли, что американский мессенджер захватил рынок сервисов для обмена сообщениями. Проблема заключается в том, что новым пользователям просто нет резона устанавливать что-то другое, поскольку все уже пользуются Ватсапом, а это вредит конкуренции и развитию альтернативных сервисов.

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Дабы не допустить усугубления ситуации, европейские власти решили обязать разработчиков добавить в WhatsApp своего рода шлюз в конкурирующие мессенджеры. Таким образом пользователи бело-зеленого сервиса смогут писать и в Телеграм, и в Вайбер, и в тот же Сигнал. Причем взаимосвязь будет двусторонней, так что диалог можно будет инициировать из любого сервиса для обмена сообщениями. Для этого даже не потребуется регистрировать свой номер телефона в WhatsApp.

Что нового будет в обновлении Ватсап

Но разговоры разговорами, а разработчики WhatsApp уже тестирует необходимые изменения и готовятся вот-вот выпустить их в релиз. На это указывает содержание актуальной бета-версии приложения для Android, в которой уже есть специальный раздел для чатов со сторонними мессенджерами. В оригинале он носит название Third-party Chats. Судя по всему, чтобы написать из Ватсапа в Телеграм или куда-то еще, нужно зайти в этот раздел, выбрать собеседника из списка контактов и начать чат.

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Как пользователи Telegram смогут писать в Ватсап, пока остается под вопросом. Ведь для этого команда Павла Дурова должна будет также внедрить соответствующие изменения в программный код своего мессенджера и переработать его интерфейс. Кроме того, наверняка нужно, чтобы со стороны Телеграма было дано какое-то разрешение, поскольку сервисы должны будут хотя бы частично объединить свои сервера, чтобы сообщения между ними могли доходить до адресатов. Как это будет реализовано в итоге, пока неизвестно.

Сквозное шифрование сообщений в Ватсап и Телеграм

Зато сообщается, что сообщения, даже если они будут «ходить» между двумя совершенно разными мессенджерами, все равно сохранят все параметры приватности. Например, разработчики гарантируют, что сквозное шифрование никуда не денется, а потому перехватить такие сообщения сторонние пользователи и даже спецслужбы точно не смогут.

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Тем интереснее будет посмотреть на реакцию Telegram. Ведь, как известно, в мессенджере Павла Дурова по протоколу end-to-end шифруются только сообщения в секретных чатах, а обычные сообщения, которыми мы обмениваемся по дефолту, хоть и шифруются, но менее строго. А значит, они не могут быть совместимы с посланиями из WhatsApp, что называется, на генетическом уровне.

Можно ли будет писать из WhatsApp в Telegram в России

Сроки выхода обновления WhatsApp, которое позволит писать пользователям из Telegram, пока не раскрываются. Но нет сомнений, что все необходимые изменения будут применены до 7 марта 2024 года. Именно в этот день официально вступают в силу все положения закона о цифровых рынках, который и обязывает компании-монополисты упростить жизнь их конкурентам и позволить тем «поиграть в своей песочнице». То же самое, кстати, коснется и Apple, от которой ждут появления альтернативных магазинов приложений для iPhone.

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Впрочем, не факт, что нововведение, позволяющее писать из Ватсапа в Телеграм и наоборот, появится в России. Я бы даже предположил, что с высокой долей вероятности этого не случится, а изменения вступят в силу только на территории стран Европейского союза. Все дело в том, что давать такое послабление пользователям со всего мира явно не в интересах экстремистской и запрещенной у нас в стране Meta. А избежать этого в ЕС компания не сможет в силу действия закона о цифровых рынках.